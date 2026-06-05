Detienen a un capitán PNP y un suboficial por integrar presunta banda de secuestro y extorsión en Ucayali

El capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP) Baltazar Camacho Sánchez, conocido en el ámbito policial como “Camachín” y quien hasta su detención se desempeñaba como comisario d e San Fernando, fue capturado por agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) por su presunta vinculación con la organización criminal denominada “Los Charlys de Pucallpa”.
En el mismo operativo también fue detenido el suboficial Miguel Ángel Jiménez Hidalgo. Ambos permanecen con mandato de detención preliminar por siete días mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones por los presuntos delitos de secuestro, extorsión y hurto agravado.
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De acuerdo con la hipótesis fiscal, el caso se originó tras el secuestro de un mototaxista que había retirado S/ 32.500 de una entidad bancaria en Pucallpa. La víctima denunció que fue interceptada, golpeada y amenazada por sus captores, quienes la trasladaron por distintos puntos de la ciudad.
Según las investigaciones preliminares, algunos de los implicados habrían utilizado su condición de efectivos policiales para facilitar el desplazamiento del agraviado e, incluso, presuntamente lo habrían llevado a una dependencia policial, donde las agresiones habrían continuado durante parte de su cautiverio.
Las pesquisas señalan además que los secuestradores habrían obligado a la víctima a contactar a sus familiares para solicitar dinero y entregar otros bienes a cambio de recuperar su libertad.
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Fuentes vinculadas al caso indicaron que el mototaxista había sido intervenido anteriormente en investigaciones relacionadas con presunto tráfico ilícito de drogas, circunstancia que habría llevado a los investigados a sospechar que el dinero retirado tenía un origen ilícito. Sin embargo, las diligencias realizadas hasta el momento apuntarían a que los S/ 32.500 contaban con documentación que acreditaría su procedencia legal.
Asimismo, versiones recogidas por medios locales señalan que el suboficial Miguel Ángel Jiménez Hidalgo habría sido mencionado anteriormente en un caso de características similares ocurrido en el distrito de Curimaná. No obstante, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la existencia de una sanción o responsabilidad penal firme relacionada con esos hechos.
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Tras conocerse las detenciones, el jefe de la Región Policial Ucayali, general PNP Manuel Centeno, aseguró que la institución no encubrirá a efectivos involucrados en actos ilícitos.
“Tenga presente que en esta Jefatura de la Región Policial no vamos a apañar ni mucho menos encubrir a personal policial que de repente estaría cometiendo algunas conductas disfuncionales o algún delito”, declaró.
El Ministerio Público y la Diviac continúan con las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno de los investigados y establecer si la presunta organización criminal utilizaba recursos e infraestructura policial para ejecutar sus operaciones ilícitas. Las autoridades no descartan nuevas detenciones conforme avance la investigación.
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Líneas de emergencia
El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.
También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:
- Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
- Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
- Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
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