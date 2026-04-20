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¿Javier Rabanal deja Universitario tras derrota ante Melgar?: los detalles de la reunión clave con la directiva por su continuidad en la ‘U’

El periodista deportivo, Gustavo Peralta, dio a conocer los pormenores de la junta entre el DT español y los altos mandos del club ‘crema’ tras la caída en Arequipa

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El periodista Gustavo Peralta informó sobre la reunión entre el DT español y la directiva de la 'U'. (Video: L1 MAX)

La derrota de Universitario de Deportes por 2-1 ante Melgar en Arequipa, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, desató un escenario de incertidumbre en torno a la continuidad de Javier Rabanal. El resultado dejó a la ‘U’ en una posición incómoda y debilitó el respaldo hacia el cuerpo técnico, lo que encendió las alarmas en la interna del club.

Según el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa Al Límite, la directiva ‘crema’ evalúa tomar una decisión en las próximas horas tras la derrota. Y es que describió el ambiente en la institución de “mucho hermetismo” y advirtió que la situación del entrenador es crítica.

De acuerdo con el comunicador, en los días previos ya se manejaba la posibilidad de la salida del español si el equipo no sumaba ante el ‘rojinegro’. Tras la caída, el periodista opinó que la continuidad de Rabanal es “muy difícil”.

El dato más relevante, anticipado por Peralta, es que en las próximas horas se desarrollaría una reunión clave en la que participarán los directivos Franco Velazco y Álvaro Barco junto al entrenador. “Lo que más o menos me han confirmado es que en las próximas horas, si no es aquí mismo en el hotel Costa del Sol, ya sería mañana llegando a Lima, van a conversar con Javier Rabanal para comentarle sobre la decisión que va a tomar Universitario”, señaló.

Se filtró la reunión ‘express’ entre Javier Rabanal y dirigencia de Universitario tras derrota con Los Chankas. - captura: Difusión
Javier Rabanal tendrá una reunión con la dirigencia de Universitario para definir su continuidad. - captura: Difusión

La derrota no solo afectó la posición del equipo el Torneo Apertura, sino que también complicó la permanencia de Javier Rabanal al frente del plantel. Aunque todavía no se ha oficializado la decisión, la percepción es que el ciclo está cerca de concluir. Peralta consideró que la directiva debe tomar decisiones urgentes y asumir responsabilidades para aliviar la tensión en el club.

Según el análisis del comunicador, aunque puede existir entendimiento entre el grupo de jugadores y el comando técnico, la conexión no es completa. Además, los malos resultados se suman como argumento principal para justificar una eventual salida.

Para muchos hinchas, el equipo quedó lejos de los puestos de vanguardia y, por ello, la presión sobre el cuerpo técnico se incrementó. Según la información de Peralta, “van conversar con él y le van a decir, porque Franco Velazco sabe bien que tiene que tomar decisiones, que tiene que corregir, que tiene que asumir responsabilidades también con Álvaro Barco y que tienen que descomprimir la situación”.

En síntesis, Universitario atraviesa una crisis que combina resultados adversos, presión externa y una directiva que debe actuar con rapidez. A ello se le suman el estilo de juego que dista de la fórmula ganadora del tricampeonato, además del bajo rendimiento de varios fichajes, entre ellos, el de Sekou Gassama.

El cuadro arequipeño se impuso 2-1 ante los 'cremas' en la UNSA por la jornada 11 - Crédito: L1MAX.

Javier Rabanal respondió por críticas de hinchas de Universitario que piden su salida

El propio Javier Rabanal abordó el tema de las críticas de los hinchas tras la caída ante Melgar. Consultado sobre los pedidos de salida que circulan en redes sociales, el DT eligió no confrontar y reconoció el apoyo constante de la afición. “A la hinchada no le puedo decir nada, lo ponen todo, nos apoyan en cada campo en el que se lo permiten, llenan el Monumental”, dijo en conferencia de prensa.

El entrenador de 47 años marcó una diferencia entre lo que ocurre en el universo digital y el trato cotidiano con los fanáticos de Universitario. “Obviamente una cosa es la opinión de redes sociales y otra cosa es lo que la gente cara a cara me transmite a mí, que me pide que el equipo mejore, que el equipo gane, pero lo hacen con mucho más respeto”, manifestó el técnico español.

También explicó que, ante el clima adverso, prefiere mantener distancia de los comentarios en internet: “Las redes sociales son un mundo totalmente aparte donde yo ahora mismo estoy desconectado”.

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