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Personas con discapacidad: recomendaciones para votar este domingo 7 de junio

El organismo electoral aplicará trato prioritario, señalización visible, módulos temporales y plantillas braille para que más de 200 mil ciudadanos con discapacidad sufraguen con menos barreras en la segunda vuelta

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Grupo de personas, incluyendo una en silla de ruedas y otra invidente con bastón blanco, entrando a un local de votación en Perú, con el logo de ONPE visible.
Ciudadanos con discapacidad, incluyendo una persona en silla de ruedas y otra invidente con bastón blanco, son asistidos al ingresar a un local de votación en Perú, promoviendo la inclusión en el proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peruanos acudirán a las urnas este domingo siete de junio por la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, en una jornada con horario único fijado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): de 7 a 17h. La entidad recordó que en todos los locales habrá atención preferente para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el padrón electoral incluye a más de 204 mil ciudadanos con discapacidad a nivel nacional. Para este grupo, la ONPE dispuso recursos de accesibilidad, señalización diferenciada y mecanismos de asistencia para reducir barreras durante el sufragio.

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La ONPE precisó que el único documento válido para votar es el Documento Nacional de Identidad (DNI), en su versión azul o electrónica. Señaló que el personal electoral identificado con chaleco azul orientará a los electores dentro del local y podrá acompañarlos hasta su aula si lo solicitan.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)
Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo funciona el voto preferente para personas con discapacidad este 7 de junio?

La jornada electoral aplicará la Ley de Trato Preferente (Ley N.° 28683), que ordena atención prioritaria e inmediata a personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres embarazadas y niños. En la práctica, el beneficio permite ingresar al aula de votación sin necesidad de hacer fila; si hay varias personas con ese derecho, se organizará una fila aparte para asegurar que pasen primero.

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La ONPE indicó que todos los locales deberán facilitar la circulación con infraestructura accesible y señalética visible. El objetivo es que el elector complete el proceso con el menor nivel posible de barreras físicas o de orientación, sin modificar los pasos formales del acto de votar.

Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce
Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

Mesas de votación especiales en el primer piso: ¿Cómo solicitarlas a la ONPE?

Las personas con discapacidad podrán sufragar en mesas especiales ubicadas en zonas accesibles. Según informó la ONPE, el listado de electores habilitados para usar esas mesas estará colocado en el ingreso del local de votación. Esa nómina incluye a personas con discapacidad empadronadas en el padrón del Reniec, en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) o en el Registro para Personas con Discapacidad (REDIS) de la ONPE.

Si la mesa asignada al elector queda en un piso alto o en un ambiente de difícil acceso, podrá solicitar al personal de la ONPE que se le permita votar en un Módulo Temporal de Votación. Ese mecanismo evita que la ubicación física de un aula impida ejercer el derecho al voto.

Un hombre vota en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Un hombre vota en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Mecanismos de accesibilidad: Plantillas braille y asistencia en la cámara secreta

Al momento de sufragar, el elector entrega el DNI, recibe la cédula de votación y puede solicitar recursos de apoyo. Para personas con discapacidad visual, la ONPE dispone de plantillas braille que se superponen a la cédula y permiten ubicar las opciones para marcar el voto. La entidad señaló que la plantilla es gratuita y de uso personal.

También está permitido el voto asistido: la persona con discapacidad puede ingresar a la cámara secreta con una persona de su confianza si requiere apoyo para completar el procedimiento. Si el elector tiene dificultad para firmar, puede colocar su huella digital como alternativa de identificación en el acta correspondiente.

Una persona ciega leyendo en braille (Freepik)
Una persona ciega leyendo en braille (Freepik)

El rol de los fiscalizadores del JNE para garantizar un sufragio inclusivo

Durante la jornada, los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cumplen un rol de vigilancia para que se respeten las reglas del proceso y los derechos de los electores. En el caso de personas con discapacidad, su presencia verifica que se aplique el trato preferente, que no se impidan los apoyos permitidos y que las medidas de accesibilidad se utilicen sin restricciones.

La asistencia operativa dentro del local corresponde a la ONPE, mientras que la supervisión del cumplimiento de normas electorales recae en el sistema electoral. Si un elector enfrenta un obstáculo para ejercer su voto bajo las condiciones previstas, puede pedir apoyo al personal electoral y solicitar la intervención de la autoridad correspondiente.

Si perdiste tu DNI justo antes de las elecciones, no te preocupes. RENIEC ofrece alternativas exprés para obtener un duplicado en menos de 24 horas. Conoce los pasos, costos y cómo realizar el trámite en línea.

¿Están exonerados de la multa electoral las personas con discapacidad severa?

El incumplimiento del voto tiene consecuencias económicas para ciudadanos de 18 a 69 años. La ONPE recordó que, con la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) fijada en S/5.500 para 2026, la multa por no votar quedó en S/110 para distritos no pobres, S/55 para distritos pobres no extremos y S/27.50 para distritos en pobreza extrema. Para miembros de mesa que no se presenten sin justificación válida, la sanción es S/275, y si también se omite el sufragio, las multas se acumulan y pueden sumar S/385.

En la primera vuelta, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), informó que las personas con discapacidad que no pudieron votar por su condición podían pedir una dispensa para no pagar multa.

Para esta segunda vuelta del domingo siete de junio, se espera que el MIMP y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmen si este beneficio seguirá siendo gratuito, qué documentos se necesitarán y si continuará la dispensa automática para quienes ya tienen su discapacidad registrada en el DNI o en el Conadis.

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