La selección peruana cayó por 1-0 ante Ecuador en Quito y complicó sus chances en la Liga de Naciones Femenina

Perú compitió a un nivel muy por debajo de lo esperado en Quito y cayó por la mínima. Crédito: La Bicolor.

Perú ha caído de forma inobjetable en Quito por la fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina. ’La bicolor’ simple y llanamente no estuvo a la altura de una cita crucial sobre el verde del Estadio Olímpico Atahualpa. El 1-0 para Ecuador quedó corto para la escuadra de Eduardo Moscoso, que renueva sus esperanzas de alcanzar los puestos de clasificación.

Durante los primeros minutos, la selección peruana sostuvo una marca férrea y mantuvo la concentración ante el dominio territorial de Ecuador, que, pese a su insistencia, no generaba peligro real. A los 13 minutos, la atacante Rosita Flores dispuso de una oportunidad para el local, pero la zaga peruana bloqueó dos remates consecutivos, evitando la apertura del marcador.

Con el correr del partido, el equipo peruano comenzó a sufrir por la presión alta de Ecuador. A Perú le costó salir de su propio campo y la táctica de contraataque propuesta por el ’Tano’ Spinelli no logró funcionar. La posesión fue efímera para las dirigidas por Spinelli, que apenas inquietaron con un remate débil de Raquel Bilcape tras una desconcetración defensiva del rival.

Raquel Bilcape, de poco protagonismo, disputa un balón con una rival ecuatoriana. Crédito: La Bicolor.

La situación se volvió aún más crítica cuando Nayely Bolaños encaró a la defensa peruana y fue derribada en el área por Mía León, provocando un penal para Ecuador. Sin embargo, la propia Bolaños falló la ejecución, manteniendo el empate sin goles y la esperanza para Perú. Aun así, la presión ecuatoriana no disminuyó y la arquera Mía Shalit respondió bien bajo los tres palos cuando fue requerida.

En la segunda parte, la única aproximación clara de Perú fue un tiro libre ejecutado por Sandra Arévalo, que no logró inquietar a la portera rival. Las dificultades en la distribución y el control del balón se hicieron evidentes, y una mala decisión de Bilcape en una jugada de contragolpe impidió una ocasión clara cuando tenía a Alesia García libre de marca.

En el minuto 75, Ecuador dispuso de un segundo penal tras una infracción de García sobre Bolaños. Esta vez, la artillera local no falló y sentenció el 1-0 definitivo. El planteo conservador de Perú limitó aún más sus posibilidades ofensivas y la única exigencia a la arquera ecuatoriana llegó en el minuto 90, con un disparo aislado.

Ecuador mantiene vivas sus chances de clasificar al repechaje de la Copa del Mundo de Brasil 2027. Crédito: Latri.

Con esta derrota, Perú se mantiene con siete puntos y queda en una posición comprometida a falta de dos jornadas, donde deberá visitar a Argentina y recibir a Bolivia en Cusco para intentar mantener sus opciones de clasificación.

La tabla de posiciones

La derrota de Perú por 1-0 ante Ecuador en Quito ha tenido un impacto significativo en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina. Tras este resultado, el equipo dirigido por Antonio Spinelli se mantiene en la séptima posición con siete puntos en seis partidos, igualando a Paraguay pero con una diferencia de goles menos favorable.

El panorama para la selección peruana se ha complicado aún más debido a la victoria de Chile en Montevideo. El conjunto chileno venció a Uruguay por 2-1 y alcanzó los 10 puntos, consolidándose en el cuarto lugar, zona que otorga acceso a la siguiente fase. De este modo, Perú ha quedado a tres puntos de la zona de clasificación, cuando restan solo dos jornadas por disputarse. La diferencia de goles de la bicolor (-7) también juega en contra, lo que obliga al equipo nacional a sumar puntos y mejorar su rendimiento ofensivo en los encuentros restantes.

Tabla de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.

En lo más alto de la tabla se ubican Argentina y Colombia, ambos con 14 puntos, seguidos por Venezuela con 11 unidades. Por detrás de Chile y Ecuador aparecen Paraguay y Perú, ambos con siete puntos, mientras que Uruguay y Bolivia cierran la clasificación.

Con este escenario, la selección peruana deberá visitar a Argentina y luego recibir a Bolivia en Lima, partidos en los que está obligada a ganar y esperar otros resultados para aspirar a la clasificación. La combinación del revés en Quito y el triunfo chileno ha dejado a Perú sin margen de error en la recta final del torneo.