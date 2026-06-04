Este distrito será sede de la santa misa que presidirá el papa León XIV durante su visita al Perú

Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

El distrito de Reque, en la región Lambayeque, se prepara para recibir uno de los eventos más significativos del calendario religioso y social del 2026 en el Perú.

Tras la aprobación de una ordenanza por parte del Concejo Municipal de Reque, la localidad fue declarada sede oficial de la Santa Misa que presidirá el papa León XIV durante su visita a Chiclayo.

La medida responde a una solicitud de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), que destacó la capacidad logística y territorial de las Pampas de Reque para acoger a miles de asistentes, en una jornada de trascendencia nacional e internacional.

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La ordenanza municipal reconoce que la visita del pontífice representa una oportunidad única para fortalecer la identidad cultural, dinamizar la economía e impulsar el desarrollo integral de la zona a través del turismo religioso.

Informes técnicos de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico subrayan que el evento generará impactos positivos en los ámbitos social, cultural, turístico y económico, mientras que la Oficina General de Asesoría Jurídica avaló la viabilidad legal de la propuesta.

Como parte de la preparación, se dispuso el acondicionamiento y ordenamiento de los espacios públicos del distrito. Estas acciones buscan asegurar el acceso peatonal, la movilidad vehicular y la seguridad durante las actividades relacionadas con la visita papal.

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El objetivo es que Reque esté listo para recibir a peregrinos y visitantes de todo el país y del extranjero, en una celebración que marcará un hito en la historia de la región.

Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

Autoridades coordinan logística, seguridad y recepción de fieles

Para avanzar en la organización, una comitiva integrada por el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Félix Mio Sánchez, el alcalde de Reque, Manuel Neciosup Rivera, sacerdotes, regidores y funcionarios municipales, realizó una inspección en las Pampas de Reque.

Durante la visita, se evaluaron las condiciones del terreno y los requerimientos logísticos para albergar la misa papal y garantizar la seguridad de los asistentes.

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La elección de Reque como sede se da en el contexto del regreso de León XIV al país donde ejerció como obispo y se nacionalizó, después de casi cuatro décadas de labor pastoral en el norte peruano.

La visita, prevista para noviembre de 2026, podría extenderse hasta cinco días e incluirá actos litúrgicos y encuentros con comunidades en diferentes ciudades, según información recogida por Infobae.

La confirmación oficial de la Santa Sede es esperada en las próximas semanas, mientras continúan las coordinaciones entre la Iglesia, el Gobierno Regional de Lambayeque y las autoridades locales.

Los primeros viajes de León XIV

Su primer destino internacional fue Turquía y Líbano, donde estuvo cinco días entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025. Luego, el 28 de marzo de 2026, visitó Mónaco durante una jornada.

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En abril de este año, completó su viaje más extenso hasta la fecha, con una travesía de 11 días por África, que incluyó paradas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, y visitas a 11 ciudades.

A estos desplazamientos internacionales se suman recorridos pastorales dentro de Italia, todos de uno o medio día, que lo han llevado a seis destinos hasta el momento. “Preparémonos con la prudencia, seriedad y profundidad que representa este viaje apostólico que marca el regreso de Robert Prevost al Perú”, añadió el portavoz del arzobispado.