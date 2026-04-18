Kimberly García sostiene su meta de seguir en la élite tras su cuarto título mundial: “No buscaba un segundo puesto”

Kimberly García exhibe sus objetivos y cómo gestionó la competencia en Brasilia. Crédito: Instagram Kimberly García.

La marchista peruana Kimberly García refrendó su liderazgo en la marcha atlética internacional al obtener su cuarto título mundial en Brasilia, consolidándose como referente de la disciplina y renovando su proyección hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El triunfo en la capital brasileña refuerza su posición entre las principales figuras del atletismo mundial y mantiene la expectativa sobre su desempeño en los próximos ciclos olímpicos.

Con esta victoria, García vuelve a figurar entre las favoritas para la cita olímpica en Estados Unidos. La atleta nacional, que ha construido una trayectoria sostenida en el alto rendimiento, suma este logro a su historial, que incluye medallas en campeonatos mundiales y récords continentales.

“Quería demostrar que estoy para seguir en la élite, no buscaba un segundo puesto. Me costó hacer los cambios de ritmo para superar a mi rival, pero quería volver a la cima”, señaló García en diálogo con ’Radio Ovación’. La deportista subrayó la importancia de ajustar la estrategia durante la competencia para recuperar el liderazgo en la prueba de 20 kilómetros, una de las más exigentes del circuito internacional.

La atleta peruana se impuso con un tiempo final de 1 hora, 35 minutos y 0 segundos y se subió a lo más alto del podio. (World Athletics)

A nivel personal, García reconoce que ha modificado su enfoque en los últimos años para priorizar el equilibrio entre el rigor del entrenamiento y el cuidado personal. “Ahora trato de tener más tiempo para mí; antes evitaba cualquier distracción por miedo a lesionarme, pero hoy estoy más relajada y eso también me está ayudando”, detalló la marchista.

El manejo del cansancio y la presión mental, según explicó, resultan determinantes: “Hay puntos cruciales donde el cansancio aparece y es bastante doloroso. En esos momentos trato de darme ánimos, me hablo mucho, evalúo mis tiempos y observo a mis rivales”.

Los inicios de Kimberly García en la marcha atlética

Kimberly García relató que su acercamiento al deporte fue gradual y marcado por la búsqueda de oportunidades en diferentes disciplinas. “Al principio quise ser gimnasta, pero no había cupos. Luego intenté con el vóley, hasta que se dio la oportunidad de hacer marcha. A los cinco años lo tomaba como un juego, y así comenzó todo”, recordó.

Kimberly García se consagró campeona en el Mundial de Marcha Atlética 2026. Crédito: Sebastián Lasquera

Aunque nació en Lima, la base de su formación ha estado en Huancayo, ciudad andina ubicada a 3.250 metros sobre el nivel del mar. “Nací en Lima, pero toda mi vida he entrenado en Huancayo. En la altura, para la maratón y el fondo, deportes de resistencia, siempre es bueno. Lo ideal es entrenar en los 2.200 m.s.n.m., aunque las marcas suelen lograrse en el llano”, explicó García.

La marchista destacó el impacto de la modernización de la infraestructura deportiva nacional: “He estado entrenando desde que la Videna solo tenía la pista atlética, he pasado por toda esa transformación hasta el día de hoy. Allí se vio el gran cambio que se dio para el atletismo nacional. Si bien no la uso tanto porque no vivo en Lima, es importante que los chicos puedan hacer sus entrenamientos”.

El compromiso con la marcha atlética se consolidó en la transición a la categoría mayores, etapa en la que decidió postergar sus estudios universitarios. “Tomé en serio las cosas cuando pasé a la categoría mayores. Tenía que estar dedicada al 100% para poder hacer bien las cosas. Tuve que retrasar mis estudios en odontología para enfocarme más en el deporte. Mi familia me apoyó mucho en esa decisión”.

Kimberly García dedica su cuarta medalla de oro mundial al Perú. Crédito: Instagram Kimberly García.

Proyección hacia Los Ángeles 2028 y su legado en el atletismo peruano

Tras su reciente consagración en Brasilia, Kimberly García se mantiene como una de las principales candidatas a disputar el podio en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

García considera que la visión adquirida a lo largo de su carrera será fundamental en el próximo ciclo olímpico. El entorno del atletismo nacional resalta su rol como referente e inspiración para las nuevas generaciones. “Es importante que los jóvenes vean que, con dedicación y trabajo, es posible llegar a lo más alto”, sostiene la marchista.