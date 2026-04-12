Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026

La atleta peruana se impuso con un tiempo final de 1 hora, 35 minutos y 0 segundos y se subió a lo más alto del podio. (World Athletics)

Kimberly García volvió a escribir una página dorada en la historia del deporte peruano al consagrarse campeona en la media maratón de marcha atlética durante el Campeonato del Mundo por equipos 2026 disputado este domingo 12 de abril en Brasilia. Con una actuación sólida de principio a fin, la huancaína se quedó con la medalla de oro y sumó su cuarto título mundial.

Desde los primeros kilómetros de competencia, García dejó en claro que estaba decidida a dominar la prueba. La peruana tomó la delantera desde el inicio y mantuvo un ritmo constante que ninguna de sus rivales pudo igualar. Con un tiempo final de 1 hora, 35 minutos y 0 segundos, cruzó la meta en solitario, consolidando una victoria incuestionable en la capital brasileña.

El podio lo completaron la mexicana Alejandra Ortega, quien llegó en el segundo lugar con un tiempo muy cercano (1:35:21), y la española Aldara Meilán, que se quedó con la medalla de bronce tras registrar 1 hora, 35 minutos y 38 segundos. Aunque ambas ofrecieron resistencia, nunca lograron acercarse lo suficiente como para poner en riesgo el liderazgo de la huancaína.

El desempeño peruano no se limitó al triunfo de García. La atleta Evelyn Inga también tuvo una actuación destacada al ubicarse en el sexto lugar, con un tiempo de 1 hora, 37 minutos y 8 segundos. Su resultado aportó al rendimiento colectivo del equipo nacional, que tuvo una participación competitiva en el certamen.

A nivel de equipos, el oro fue para Ucrania, seguido por España y Australia, en una competencia que reunió a las principales potencias de la marcha atlética mundial.

Kimberly García se consagró campeona en el Mundial de Marcha Atlética 2026. Crédito: Sebastián Lasquera

Kimberly García y su cuarto oro mundial

Este nuevo triunfo representa la cuarta medalla de oro mundial en la carrera de Kimberly García, quien continúa ampliando un legado histórico para el deporte peruano. Su trayectoria incluye logros memorables como su doble consagración en el Campeonato Mundial de Atletismo Eugene 2022, donde se coronó campeona en las pruebas de 20 y 35 kilómetros, un hito sin precedentes.

Asimismo, en el Campeonato Mundial de Marcha Antalya 2024 logró imponerse en los 20 kilómetros, confirmando su dominio en la marcha atlética. Ahora, con este nuevo oro en Brasilia, la atleta peruana vuelve a la cima, demostrando su capacidad para adaptarse a los cambios en las distancias y seguir compitiendo al más alto nivel de esta disciplina.

Nuevas distancias, mismo dominio

El campeonato disputado en Brasilia marcó además un cambio importante en la historia de la marcha atlética. La introducción de la media maratón como nueva prueba oficial responde a la evolución de la disciplina, que en los últimos años ha dejado atrás distancias tradicionales como los 50 kilómetros y ha incorporado nuevas modalidades como los 35 km y los relevos mixtos.

En este contexto, Kimberly García no solo se adaptó rápidamente, sino que dominó con autoridad la nueva distancia, dejando en claro que su talento trasciende cualquier formato. Su victoria en esta prueba refuerza su posición como una de las mejores marchistas del mundo en la actualidad.

Kimberly García se subió a lo más alto del podio en el Campeonato del Mundo de Marcha Atlética por equipos 2026. Crédito: World Athletics

Una campeona en su mejor momento

A sus 32 años, Kimberly García atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. A inicios de 2026 ya había dado señales de su gran nivel al registrar su mejor marca personal en Dudince, y en Brasilia confirmó que se mantiene en la élite mundial.

Su capacidad para planificar cada carrera, dosificar esfuerzos y ejecutar estrategias con precisión la convierten en una competidora excepcional. Más allá de las medallas, su constancia y disciplina han sido claves para sostenerse en la cima durante varios años.

Con esta nueva consagración, Perú vuelve a celebrar en lo más alto del atletismo mundial. Kimberly García no solo sigue ganando títulos, sino que también inspira a nuevas generaciones de deportistas y reafirma su lugar como una de las grandes referentes de la marcha atlética a nivel global.