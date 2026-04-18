Álex Valera, incómodo por los cuestionamientos y rumores de presiones al plantel de Universitario: ”Quieren partir el grupo”

Álex Valera respondió a los cuestionamientos de los hinchas al momento del club. Crédito: Redes Universitario.

La derrota de Universitario de Deportes ante Coquimbo Unido por 2-0 en la Copa Libertadores ha intensificado la presión sobre el comando técnico liderado por Javier Rabanal. La situación se agravó luego de que trascendiera que un grupo de barristas habría visitado al entrenador español para exigirle resultados, generando incertidumbre sobre su continuidad al frente del equipo.

Previo al viaje del plantel ’crema’ a Arequipa para enfrentar a Melgar, encuentro que podría definir tanto las aspiraciones en el Torneo Apertura como el futuro de Rabanal, el delantero Álex Valera se refirió a los rumores de presiones y cuestionamientos que rodean al club.

El atacante, referente ofensivo y voz autorizada dentro del vestuario, sostuvo en diálogo con ’Jax Latin Media’ que “quieren partir el grupo”, atribuyendo los comentarios y versiones a presiones externas cuyo objetivo sería desestabilizar al plantel.

Valera afirmó que la relación con la hinchada se mantiene firme y que el equipo es consciente de su obligación de mejorar tras la derrota en casa por el torneo continental. Según el delantero, Universitario atraviesa un periodo complejo que exige autocrítica y trabajo conjunto, descartando que la presión social pueda romper la unidad interna.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

“La hinchada sigue con nosotros en las buenas y en las malas. Estamos en un momento que tenemos que mejorar y seguir adelante. Quieren atacar al grupo, pero eso no va a pasar”, remarcó Valera, al tiempo que subrayó el compromiso del plantel con el proyecto deportivo.

El jugador reconoció el impacto emocional del revés ante el conjunto chileno y señaló que el equipo debe levantar la cabeza y afrontar el siguiente reto. “Ha sido difícil, pero tenemos que levantar la cabeza, afrontar lo que se viene y asumir”, expresó.

Además, enfatizó la autocrítica dentro del grupo y la disposición a trabajar según las exigencias del cuerpo técnico. “Nosotros somos autocríticos, sabemos cuando las cosas no salen. Tenemos que trabajar y mejorar como nos pide el ‘profe’”, puntualizó el artillero de Universitario.

Álex Valera registra cinco goles y una asistencia en la temporada. Crédito: Liga 1.

La respuesta de Javier Rabanal

Javier Rabanal, entrenador de Universitario, abordó los rumores sobre supuestas visitas de barristas a su domicilio tras la reciente derrota. En declaraciones previas al partido ante Melgar, Rabanal aseguró no tener información sobre el incidente, indicando que a la hora señalada normalmente ya se encuentra en su casa y no presenció ningún acercamiento.

Consultado sobre la posibilidad de represalias por parte de la hinchada, el técnico español manifestó que no podía confirmar los hechos y que prefería no especular al respecto.

El periodista Renato Luna fue quien denunció inicialmente el supuesto encuentro, aunque más tarde aclaró que no podía asegurar si los hinchas involucrados pertenecían a la barra principal Trinchera Norte, la cual negó públicamente cualquier participación en el hecho.

Rabanal, por su parte, centró sus declaraciones en la preparación del equipo para el decisivo duelo en Arequipa, destacando el ánimo del plantel y la importancia del resultado ante Melgar para mantenerse en la lucha por el campeonato.

El técnico español habló en la previa del partido ante Melgar. Créditos: Jax Latin Media / X.

Programación del Universitario vs Melgar

El encuentro entre Universitario de Deportes y Melgar se disputará el domingo 19 de abril en el estadio Monumental de la UNSA, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 17:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

En Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión iniciará a las 18:15, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el encuentro empezará a las 19:15. Así, la programación permite que aficionados de distintos países sigan el partido en el horario local.

A qué hora juega Universitario vs Melgar por el Torneo Apertura 2026

L1 Max transmitirá en exclusiva el partido en Arequipa, asegurando la emisión en vivo de todos los encuentros de la jornada a través de operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Para quienes prefieren opciones digitales, L1 Max también ofrece la aplicación Liga 1 Play, que permite ver los encuentros en línea desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del evento, con información previa, seguimiento minuto a minuto, detalles de goles, jugadas destacadas y declaraciones, brindando a los seguidores toda la información relevante del campeonato.