Perú igualó 1-1 con Paraguay en Cusco y se mantiene expectante en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2026

La atacante se perfiló para su pierna derecha y sacó un buen remate cruzado - Crédito: DSports.

La selección peruana femenina sostuvo su invicto como local tras igualar 1-1 ante Paraguay en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina. El resultado permite a Perú mantenerse con siete puntos e igualar en la tabla con Chile y Paraguay, manteniendo abiertas sus posibilidades de avanzar en el certamen clasificatorio al Mundial de Brasil 2027.

Paraguay llegó a Cusco motivado, tras vencer 2-0 a Ecuador en la fecha anterior. El equipo dirigido por Fabio Fukumoto mostró desde el inicio una gran intensidad y superioridad en el despliegue ofensivo. Las visitantes generaron varias ocasiones de peligro en los primeros minutos, forzando a la defensa peruana y a la portera Mia Shalit a multiplicar esfuerzos para evitar el gol.

El dominio de Paraguay se reflejó en el marcador a los 19 minutos. Un centro desde la derecha fue desviado por Yomira Tasilla en su intento de despeje, marcando en propia puerta. La insistencia del equipo ‘guaraní’ tuvo recompensa y puso en aprietos a Perú, que no lograba encontrar respuestas inmediatas tras ese golpe.

Perú igualó a uno con Paraguay en Cusco. Crédito: La Bicolor.

El conjunto nacional, bajo las órdenes de Antonio Spinelli, intentó reaccionar apelando al juego aéreo. Esta fórmula había sido clave en la victoria anterior frente a Uruguay, pero la defensa paraguaya mostró solidez y anticipó cada intento peruano. Las locales no encontraban espacios y el primer tiempo se cerró con Paraguay más cerca del segundo gol.

Pese al dominio visitante, Perú logró equilibrar el marcador gracias a una jugada individual de Luz Campoverde, apodada ‘Rayo’. Tras un ajuste táctico desde el banquillo, la futbolista de Universitario recibió el balón en la frontal del área, se acomodó con su pierna derecha y remató cruzado para vencer a la arquera Bobadilla. El empate revitalizó al equipo y a la afición en el estadio.

Paraguay volvió a cargar sobre el área peruana a lo largo del complemento con el equipo peruano totalmente volcado en ataque. Dos remates de las visitantes se estrellaron en el travesaño de Shalit, quien además sumó al menos tres intervenciones de mérito para sostener el empate. La portera se consolidó como una de las figuras del encuentro, evitando que la diferencia fuera mayor.

Perú suma siete puntos en la Liga de Naciones Femenina. Crédito: La Bicolor.

Perú resistió la presión y supo gestionar el resultado, aunque generó pocas ocasiones claras en el tramo final. El equipo nacional conservó su invicto en Cusco, acumulando dos victorias y un empate como local en la presente edición. Este rendimiento le permite seguir en carrera por la clasificación.

¿Cómo marcha Perú en la tabla de posiciones?

Perú ocupa la sexta posición con siete puntos, igualando a Chile y Paraguay. El equipo nacional presenta una diferencia de goles de -6, producto de siete goles a favor y trece en contra en cinco partidos jugados. Por delante se encuentran Argentina (13 puntos), Colombia (10) y Venezuela (8), que lideran la clasificación.

La jornada aún no está completa, ya que falta disputarse el partido entre Colombia y Chile en territorio colombiano. Este encuentro será determinante para las aspiraciones peruanas, pues una victoria de las chilenas podría modificar el orden actual y desplazar a Perú de su posición en la zona media.

En la parte baja de la tabla aparecen Ecuador, Uruguay y Bolivia, con cinco, cinco y un punto respectivamente. La diferencia entre la tercera y la séptima plaza es de solo tres puntos, lo que evidencia la paridad en el torneo.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.

Próximo partido de Perú

El siguiente desafío para la selección dirigida por Spinelli será frente a Ecuador en Quito, el sábado 18 de abril a las 16:00 horas. El partido se jugará en el estadio Atahualpa y será transmitido por DirecTV y DGO, según confirmó la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Este cruce será determinante para las aspiraciones de ambos equipos, que llegan separados por solo dos puntos.

La altura de Quito será un factor a considerar para Perú, que buscará sumar sus primeros puntos fuera de casa en la competencia. Ecuador viene de caer ante Paraguay y necesita la victoria para escalar posiciones. El equipo nacional deberá apelar a su solidez defensiva y a la capacidad de reacción demostrada en Cusco.