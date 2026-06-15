Viudo de Edita Guerrero reaparece en televisión y cuestiona la reapertura del caso por la muerte de la cantante de Corazón Serrano

Paul Olórtiga, viudo de la recordada cantante de Corazón Serrano, Edita Guerrero, habla por primera vez tras el reinicio del juicio en su contra. Expresa su frustración e indignación ante lo que considera un proceso injusto y sin pruebas, mientras recuerda los últimos momentos con su esposa. Video: ATV / Día D

El odontólogo Paul Reinaldo Olórtiga Contreras reapareció en televisión tras años de silencio para pronunciarse sobre el nuevo proceso judicial en su contra, iniciado con las mismas pruebas que la fiscalía presentó hace 12 años por la muerte de la vocalista de Corazón Serrano, Edita Guerrero. En entrevista con el dominical Día D, el viudo de la artista expresó su indignación ante lo que describió como un proceso sin sustento y sin avance.

“Me siento indignado, me siento frustrado, ya que yo nunca he visto justicia en este proceso. Nunca he visto justicia. Solamente he visto una fiscal que lo único que ha hecho es levantar polvo, crear una pericia falsa y de llevarme a un proceso que hoy en día, si ustedes pueden ver, no avanza”, declaró Olórtiga ante las cámaras del dominical.

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El odontólogo enfrenta cargos por los presuntos delitos de feminicidio, parricidio y violencia familiar en agravio de la cantante, fallecida el 1 de marzo de 2014. La reapertura del caso se produjo a inicios de 2026, cuando el Poder Judicial ordenó la conducción de grado o fuerza de los familiares de Edita Guerrero ante sus reiteradas inasistencias a las audiencias programadas.

El proceso, que había perdido impulso años atrás cuando los parientes de la cantante de Corazón Serrano dejaron de ratificar sus testimonios, retomó su curso con el mismo expediente que la fiscalía construyó más de una década antes. La defensa del imputado, a cargo del abogado Omar Rocío Sánchez, acompañó a Olórtiga durante su aparición pública.

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Paul Reinaldo Olórtiga cuestionó la reapertura del caso por la muerte de Edita Guerrero y afirmó que el proceso judicial no avanza.

El odontólogo identificó sus datos completos ante la cámara —Carlos Paul Reinaldo Olórtiga Contreras— y cuestionó la lógica del proceso: “¿Cómo se me puede acusar a mí de una muerte si mi esposa falleció en una clínica atendida por médicos que hoy en día están libres porque dijeron la verdad? Pero aun así yo sigo en un proceso que tiene año tras año, que la fiscal lo único que hace es dilatar este proceso”, afirmó.

El viudo de la voz de Corazón Serrano también reveló que la reapertura del caso ha generado consecuencias en su entorno familiar. “Esto hoy en día me ha traído también problemas a nivel de mis hijos, tanto emocionalmente, psicológicamente. Y esto a las finales lo único que está llevándose es tratar de realizar una cacería de brujos hacia mi persona sin tener ningún medio de prueba”, señaló.

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Las dos versiones médicas que dividen el juicio

El debate en torno a la causa de muerte de Edita Guerrero enfrenta dos interpretaciones médicas que la defensa considera irreconciliables. Tras el fallecimiento de la artista, la fiscal Victoria Alemán ordenó la exhumación del cuerpo. La necropsia posterior, realizada cuatro meses y medio después del deceso, determinó que la cantante habría sufrido una luxación occípito-atloidea —una fractura en la base del cráneo— producto de una presunta agresión física.

El informe también reportó 36 lesiones internas y externas, datos que forman parte del expediente activo. Frente a esa conclusión, la defensa presentó las tomografías y angiotomografías que se realizaron a Edita Guerrero en vida, en la clínica Santa Belén. El abogado penalista Mario Amoretti, quien llevó el caso en 2014 y calificó la reapertura como “inconcebible”, sostuvo que esos estudios habrían detectado cualquier luxación de ese tipo.

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La cantante Edita Guerrero, recordada como una de las voces más representativas de Corazón Serrano, nació el 11 de marzo de 1983. (Facebook / Corazón Serrano)

“Es una prueba tan especializada en la cual sí se puede detectar una luxación occípito-atloidea, y no se evidencia”, declaró. A ello se suma el testimonio de la doctora Sandoval, primera médica que atendió a la cantante en el Hospital Cayetano Heredia, quien afirmó que la paciente movilizaba sus cuatro extremidades y estaba orientada en tiempo y espacio al momento de su ingreso.

Amoretti también señaló que la necropsia no fue inscrita en Medicina Legal de Lima ni de Piura, y que la única prueba directa de una supuesta agresión es una carta anónima enviada a la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), en la que una persona sin identificar aseguraba que Olórtiga golpeó a Edita tras descubrir una infidelidad.

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La defensa subraya que ningún testigo presencial confirmó maltratos durante los años de convivencia de la pareja. Diana Puescas, empleada del hogar que trabajó ocho meses en la vivienda, negó haber presenciado episodios de violencia.

Nuevos testigos complican la defensa del odontólogo

Días antes de la aparición de Olórtiga en televisión, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Piura celebró una audiencia oral de más de tres horas en la que declararon dos testigos cuyos relatos complicaron la posición de la defensa. El primero fue Javier Andrés Valverde Díaz, miembro de seguridad que trabajó con la familia Guerrero.

La disputa legal por el acceso a los hijos de Edita Guerrero enfrenta a Paul Olórtiga y los fundadores de Corazón Serrano desde diciembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su testimonio ante los magistrados, fue testigo de un episodio de violencia en 2013, durante el bautizo de una hija de Irma Guerrero. “Bueno, lo que recuerdo es que el señor Olórtiga le dio un golpe a la señora. Entre el estómago, algo así”, declaró bajo juramento. Valverde explicó que optó por no intervenir al considerar que se trataba de un asunto de pareja, pero que luego informó de lo ocurrido a Irma Guerrero, hermana de la cantante.

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Según su relato, Edita se refugió en una mesa y agachó la cabeza tras el incidente. La segunda declarante fue Karen García, estilista y amiga cercana de la fallecida artista. García relató que Edita le confesó problemas en su matrimonio y que, en una visita a la peluquería, encontró conversaciones de infidelidad en el dispositivo electrónico de su esposo.

“No tenía buena relación con su esposo. En una ocasión ella llevó una tablet a la peluquería, se le había bajado la batería, la puso a cargar, la prende y encuentra el Facebook abierto de su esposo, entra a los mensajes y le encuentra unas conversaciones de infidelidad”, narró ante el tribunal. García añadió que en otra oportunidad notó un moretón en el brazo izquierdo de la cantante.

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Mensaje del viudo de Edita Guerrero de Corazón Serrano. FB

Al preguntarle por la lesión, Edita respondió escuetamente “me golpeé” y bajó la mirada sin dar más explicaciones. La noche del 21 de febrero de 2014, según el propio relato de Olórtiga ante Día D, escuchó un ruido en horas de la madrugada, encontró a su esposa en el piso y, junto a familiares que vivían en el segundo piso de la vivienda, la trasladaron de inmediato al Hospital Cayetano Heredia.

Edita Guerrero falleció ocho días después, el 1 de marzo de aquel año. El proceso judicial que se derivó de ese hecho, con sus idas y venidas, lleva más de 12 años sin resolución.

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