“Es como destruir el colibrí de las Líneas Nazca o demoler la Intihuatana en Machu Picchu”: rechazan daño al geoglifo Triple Espiral en Trujillo

El Ministerio de Cultura confirmó la pérdida total del geoglifo prehispánico Triple Espiral en Quebrada Santo Domingo, La Libertad. Composición: Infobae

La destrucción de bienes arqueológicos vuelve a encender las alertas sobre la vulnerabilidad de algunos espacios protegidos del país. Esta vez, el foco se encuentra en la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo, en el distrito de Laredo, región La Libertad, donde desapareció una de las representaciones más singulares del patrimonio prehispánico de la costa norte peruana.

El caso adquirió repercusión luego de que especialistas, autoridades culturales y representantes vinculados a la investigación del lugar confirmaran la pérdida de un geoglifo conocido como Triple Espiral. La figura, asociada a antiguas prácticas relacionadas con el agua, formaba parte de un conjunto arqueológico que conserva evidencias de distintas ocupaciones humanas a lo largo de miles de años.

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La situación se produjo pocos días después de una intervención estatal orientada a recuperar sectores ocupados de manera irregular dentro del área intangible. A partir de ese contexto, diversas autoridades iniciaron acciones para determinar responsabilidades y establecer las medidas legales correspondientes.

Investigador denuncia ataque contra patrimonio arqueológico

Triple Espiral en riesgo: invasores ingresan y ocupan zona arqueológica protegida de Quebrada Santo Domingo en Trujillo Facebook

José Carlos Orrillo, fotógrafo y director del proyecto Intangible, expresó su rechazo ante la destrucción del geoglifo y vinculó lo ocurrido con personas que habrían sido intervenidas durante un operativo realizado por el Ministerio de Cultura en la zona arqueológica.

Durante declaraciones difundidas por RPP, sostuvo que los hechos representan “un atentado contra toda la comunidad de Trujillo y contra todo el Perú”. Según explicó, el 9 de junio el Ministerio de Cultura ejecutó una intervención extrajudicial en Quebrada Santo Domingo, donde se identificó a varias personas instaladas cerca del geoglifo con estructuras prefabricadas y vehículos.

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“Es como si hubieran destruido el colibrí de Nazca, ¿no? Como si hubieran entrado a Machu Picchu a demoler con una comba la Intihuatana. De ese nivel estamos hablando de destrucción”, agregó.

Orrillo señaló que, tras el retiro de esos ocupantes y el registro de sus datos, el geoglifo apareció destruido pocos días después. Además, indicó que las personas habrían retornado al lugar.

El investigador afirmó que la afectación no respondería a un accidente. “Ahora lo han hecho con sus propias manos, con palanas. Han entrado a la figura y la han excavado y han dejado todo tierra removida”, manifestó. También calificó el hecho como una acción intencional contra un bien cultural perteneciente a todos los peruanos.

Ministerio de Cultura intervino Quebrada Santo Domingo para recuperar un área arqueológica protegida afectada por ocupaciones ilegales. Composición: Infobae

Ministerio de Cultura confirma pérdida total del Triple Espiral

Horas después de informar sobre las labores de recuperación ejecutadas en la zona arqueológica, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado oficial para confirmar la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral.

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A través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, la entidad precisó que el geoglifo poseía una antigüedad superior a mil años y constituía una evidencia importante para comprender las sociedades prehispánicas que ocuparon la costa norte del Perú.

Según la constatación efectuada por especialistas del sector Cultura y efectivos de la Policía Nacional, la figura fue eliminada mediante la remoción manual del terreno. El ministerio indicó que esta acción ocasionó la pérdida completa de la evidencia arqueológica relacionada con prácticas rituales y sistemas de manejo del agua desarrollados por antiguas poblaciones costeras.

La institución también recordó que el Triple Espiral formaba parte del Patrimonio Cultural de la Nación y constituía uno de los elementos más representativos del complejo arqueológico ubicado en Laredo.

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Comunicado del Minsiterio de Cultura

Investigación apunta a posible represalia tras operativo estatal

El comunicado difundido por el Ministerio de Cultura establece que la secuencia de acontecimientos permite presumir que la destrucción del geoglifo podría estar relacionada con las acciones de recuperación efectuadas días antes en el área protegida.

La entidad informó que, durante la inspección posterior al hallazgo, se encontraron indicios que acreditarían la presencia en el lugar de personas retiradas durante el operativo de recuperación extrajudicial.

Estos elementos pasarán a formar parte de las investigaciones destinadas a identificar a los responsables. Asimismo, el ministerio anunció el impulso de acciones administrativas, civiles y penales para determinar responsabilidades por los daños ocasionados al patrimonio cultural.

La institución solicitó además que las diligencias avancen con rapidez para esclarecer lo ocurrido y establecer las sanciones previstas por la legislación vigente.

La subdirectora de Cultura, Sandra Barrantes, informó a RPP que ya se presentó una denuncia ante la comisaría de Laredo y que las autoridades continuarán las coordinaciones con la Policía Nacional.

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Barrantes explicó que desde inicios de año existen esfuerzos orientados a restringir el acceso al área arqueológica y evitar nuevas afectaciones. Según indicó, el objetivo principal consiste en cerrar los puntos de ingreso utilizados por invasores para proteger el sitio.

Consultada sobre una eventual recuperación del geoglifo, recordó que en 2015 ocurrió una afectación parcial de la misma figura. En aquella oportunidad, especialistas vinculados a trabajos de restauración en las Líneas de Nazca participaron en una reconstrucción del geoglifo.

Sin embargo, advirtió que la situación actual presenta una magnitud mayor. “La afectación es mucho más que en ese momento y se va a solicitar la evaluación por parte de especialistas para que nos señalen si es posible la reconstrucción”, señaló.

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La funcionaria también destacó las dificultades para resguardar permanentemente el área debido a su extensión. De acuerdo con sus declaraciones, la zona comprende aproximadamente 1.500 hectáreas, lo que exige coordinación entre distintas autoridades para restringir accesos y prevenir nuevas intervenciones ilegales.

Retiraron estructuras precarias y cercos improvisados instalados cerca del geoglifo Triple Espiral. Difusión

Un sitio arqueológico con evidencias de más de 11 mil años

El Ministerio de Cultura recordó que la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo abarca más de 1.500 hectáreas inscritas a favor del Estado. El espacio conserva evidencias de ocupación humana desde aproximadamente 11.000 años atrás hasta el siglo XV después de Cristo.

Dentro de sus límites se registran petroglifos, caminos ceremoniales y diversas manifestaciones culturales asociadas a sociedades prehispánicas que ocuparon la costa norte peruana.

Entre los grupos vinculados al sitio figuran las culturas Cupisnique, Moche y Chimú. Los vestigios conservados en la quebrada permiten estudiar aspectos relacionados con la organización social, las prácticas ceremoniales y el uso de los recursos hídricos en distintos periodos de la historia prehispánica del país.

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