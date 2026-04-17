Perú Deportes

“Lo hace caer de manera imprudente”, revelador audio del VAR en polémico penal en Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Conmebol publicó la conversación entre el árbitro chileno Piero Maza con el videoarbitraje para sentenciar pena máximo que le dio el triunfo al ‘verdao’ ante los rimenses en Brasil

Guardar
Soccer Football - Copa Libertadores - Group F - Palmeiras v Sporting Cristal - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - April 16, 2026 Palmeiras' Flaco Lopez scores their second goal from the penalty spot REUTERS/Jorge Silva
Soccer Football - Copa Libertadores - Group F - Palmeiras v Sporting Cristal - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - April 16, 2026 Palmeiras' Flaco Lopez scores their second goal from the penalty spot REUTERS/Jorge Silva

A pocas horas del triunfo de Palmeiras ante Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026, la Conmebol publicó los audios del VAR que respaldan la polémica decisión arbitral tomada en los minutos finales del partido. El penal cobrado en Sao Paulo, que permitió a los brasileños asegurar la victoria, sigue generando controversia entre comentaristas y hasta en parte de la hinchada local.

La difusión de los registros sonoros buscó aportar transparencia sobre cómo se resolvió la jugada que involucró al defensor Joao Cuenca y al delantero Arthur Gabriel. El árbitro Piero Maza no había señalado falta en un primer momento, pero la intervención del equipo de videoarbitraje lo llevó a revisar la caída del atacante brasileño en el área, decretando la pena máxima para la victoria del ‘verdao’ por 2-1.

El 'Bambino' Pons cuestionó la decisión del árbitro tras revisión del VAR que perjudicó a Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026. (Video: ESPN)

¿Qué dice el audio VAR sobre polémico penal a favor de Palmeiras?

Los audios difundidos por la Conmebol revelaron el intercambio técnico entre los árbitros del VAR al analizar la jugada que derivó en el penal a favor de Palmeiras. Mientras exploraban diferentes imágenes, uno de los asistentes señaló: “Me parece que lleva el balón controlado por delante y el celeste termina haciéndole una zancadilla. Me parece que es la mejor cámara en que se ve la zancadilla (...) Tenemos un posible penal”.

El procedimiento siguió con especial atención a la intencionalidad y el efecto de la acción, antes de recomendar que el árbitro principal revisara la jugada en el monitor. Desde la cabina se escuchó la instrucción: “Te recomiendo On Field Review por potencial penal. Ambos corriendo, pero el de verde tiene el balón adelante y el otro lo toca atrás. Lo hace caer de manera imprudente”.

Atendiendo a esta sugerencia, el árbitro chileno Piero Maza se acercó a la pantalla ubicada en la cancha para analizar la acción por sí mismo. Tras observar con detalle las repeticiones proporcionadas, decidió modificar su fallo y señaló: “Perfecto. Tiro penal sin tarjeta”.

La pena máxima fue ejecutada por José Manuel ‘Flaco’ López, quien anotó el tanto que selló la victoria brasileña y acabó con las aspiraciones de Cristal en ese encuentro. Los reclamos de los jugadores del equipo peruano no lograron revertir la decisión, que resultó definitiva en el resultado.

Conmebol publicó conversación entre el árbitro chileno Piero Maza con el videoarbitraje en cuestionada jugada. (Difusión)

“Lo importante es ganarlo como sea”

La controversia alcanzó su punto máximo cuando los futbolistas de Sporting Cristal reclamaron de manera insistente la sanción del penal, aunque el árbitro mantuvo su decisión y desestimó todos los reclamos en el campo. Fue José Manuel López quien, a los 80 minutos, convirtió el tanto que selló el 2-1 definitivo, inclinando el marcador en un duelo que hasta entonces se había mantenido equilibrado.

Al concluir el encuentro, José ‘Flaco’ López fue el protagonista en zona mixta. El delantero argentino reconoció la exigencia que supuso enfrentar al equipo peruano y admitió que Palmeiras no mostró su mejor fútbol durante el partido. Sin embargo, puso en valor la fortaleza grupal para revertir una situación adversa y asegurar la victoria.

“Estoy contento con la victoria. Fue un partido muy duro y, cuando no puedes jugar bien, tienes que ganar... Lo importante es lograrlo como sea. Hoy conseguimos tres puntos importantes en la clasificación, y ahora se trata de seguir luchando”, expresó López, subrayando la importancia de sumar en el torneo continental.

El delantero anotó de penal para poner arriba a su equipo en condición de local - Crédito: ESPN.

Temas Relacionados

ConmebolSporting CristalPalmeirasCopa LibertadoresPiero Mazaperu-deportes

Más Noticias

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Tras las participaciones en la copas internacionales; Universitario, Sporting Cristal, Cusco FC regresan al campeonato nacional en una jornada que definirá el futuro de los equipos y técnicos

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Periodista argentino fue contundente sobre jugada que marcó triunfo de Palmeiras ante Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026: “Polémico penal”

Pablo Giralt usó sus redes sociales para sumarse al debate sobre la decisión del árbitro chileno Piero Maza que terminó con victoria del ‘verdao’ por 2-1

Periodista argentino fue contundente sobre jugada que marcó triunfo de Palmeiras ante Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026: “Polémico penal”

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026: así quedaron los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

No fue una buena jornada para los equipos peruanos: Universitario cayó con Coquimbo Unido en Lima, Cusco FC no pudo con Estudiantes en Buenos Aires, y Sporting Cristal perdió ante Palmeiras con polémica

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026: así quedaron los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Tras el polémico duelo con Palmeiras, los rimenses buscarán recuperarse ante el cuadro colombiano en Lima y mantenerse en la lucha por la clasificación por el Grupo F. Entérate los detalles del próximo reto

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano tras triunfo ante Puerto Cabello por fecha 2

El cuadro peruano logró tres puntos claves para ponerse en lo más alto de su grupo. Y en la próxima jornada deberá medirse con Atlético Mineiro en un choque importante. Conoce cómo va la pelea por la clasificación

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano tras triunfo ante Puerto Cabello por fecha 2
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno defiende ante el TC el decreto de urgencia que reestructura Petroperú

Gobierno defiende ante el TC el decreto de urgencia que reestructura Petroperú

JEE rechaza pedido de Renovación Popular para anular votos por no pagar tasa de 1.375 soles

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: canidata de Fuerza Popular alcanza el 17.06% de respaldo nacional

Resultados ONPE al 93.320 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Resultados en regiones ONPE al 93,931 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

ENTRETENIMIENTO

Milo J, su concierto gratuito en el MALI y la emoción que sintió al saber que hizo sold out en el Estadio Nacional: “No lo voy a olvidar”

Milo J, su concierto gratuito en el MALI y la emoción que sintió al saber que hizo sold out en el Estadio Nacional: “No lo voy a olvidar”

Milo J en Lima: accesos, horario, setlist y todo lo que debes saber para su show en el Estadio Nacional

Milo J conmueve a más de mil fans en el Museo de Arte de Lima: “Perú es clave”

Expareja de Josi Martínez aparece en TV como pretendiente de Onelia Molina y los usuarios la alertan: “Ahí no es”

Magaly Medina responde a Cuto Guadalupe tras demanda: “No tienen correa, me burlé de sus cachos”

DEPORTES

“Lo hace caer de manera imprudente”, revelador audio del VAR en polémica penal en Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

“Lo hace caer de manera imprudente”, revelador audio del VAR en polémica penal en Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Periodista argentino fue contundente sobre jugada que marcó triunfo de Palmeiras ante Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026: “Polémico penal”

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026: así quedaron los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026