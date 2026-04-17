“Lo hace caer de manera imprudente”, revelador audio del VAR en polémico penal en Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Soccer Football - Copa Libertadores - Group F - Palmeiras v Sporting Cristal - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - April 16, 2026 Palmeiras' Flaco Lopez scores their second goal from the penalty spot REUTERS/Jorge Silva

A pocas horas del triunfo de Palmeiras ante Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026, la Conmebol publicó los audios del VAR que respaldan la polémica decisión arbitral tomada en los minutos finales del partido. El penal cobrado en Sao Paulo, que permitió a los brasileños asegurar la victoria, sigue generando controversia entre comentaristas y hasta en parte de la hinchada local.

La difusión de los registros sonoros buscó aportar transparencia sobre cómo se resolvió la jugada que involucró al defensor Joao Cuenca y al delantero Arthur Gabriel. El árbitro Piero Maza no había señalado falta en un primer momento, pero la intervención del equipo de videoarbitraje lo llevó a revisar la caída del atacante brasileño en el área, decretando la pena máxima para la victoria del ‘verdao’ por 2-1.

El 'Bambino' Pons cuestionó la decisión del árbitro tras revisión del VAR que perjudicó a Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026. (Video: ESPN)

¿Qué dice el audio VAR sobre polémico penal a favor de Palmeiras?

Los audios difundidos por la Conmebol revelaron el intercambio técnico entre los árbitros del VAR al analizar la jugada que derivó en el penal a favor de Palmeiras. Mientras exploraban diferentes imágenes, uno de los asistentes señaló: “Me parece que lleva el balón controlado por delante y el celeste termina haciéndole una zancadilla. Me parece que es la mejor cámara en que se ve la zancadilla (...) Tenemos un posible penal”.

El procedimiento siguió con especial atención a la intencionalidad y el efecto de la acción, antes de recomendar que el árbitro principal revisara la jugada en el monitor. Desde la cabina se escuchó la instrucción: “Te recomiendo On Field Review por potencial penal. Ambos corriendo, pero el de verde tiene el balón adelante y el otro lo toca atrás. Lo hace caer de manera imprudente”.

Atendiendo a esta sugerencia, el árbitro chileno Piero Maza se acercó a la pantalla ubicada en la cancha para analizar la acción por sí mismo. Tras observar con detalle las repeticiones proporcionadas, decidió modificar su fallo y señaló: “Perfecto. Tiro penal sin tarjeta”.

La pena máxima fue ejecutada por José Manuel ‘Flaco’ López, quien anotó el tanto que selló la victoria brasileña y acabó con las aspiraciones de Cristal en ese encuentro. Los reclamos de los jugadores del equipo peruano no lograron revertir la decisión, que resultó definitiva en el resultado.

Conmebol publicó conversación entre el árbitro chileno Piero Maza con el videoarbitraje en cuestionada jugada. (Difusión)

“Lo importante es ganarlo como sea”

La controversia alcanzó su punto máximo cuando los futbolistas de Sporting Cristal reclamaron de manera insistente la sanción del penal, aunque el árbitro mantuvo su decisión y desestimó todos los reclamos en el campo. Fue José Manuel López quien, a los 80 minutos, convirtió el tanto que selló el 2-1 definitivo, inclinando el marcador en un duelo que hasta entonces se había mantenido equilibrado.

Al concluir el encuentro, José ‘Flaco’ López fue el protagonista en zona mixta. El delantero argentino reconoció la exigencia que supuso enfrentar al equipo peruano y admitió que Palmeiras no mostró su mejor fútbol durante el partido. Sin embargo, puso en valor la fortaleza grupal para revertir una situación adversa y asegurar la victoria.

“Estoy contento con la victoria. Fue un partido muy duro y, cuando no puedes jugar bien, tienes que ganar... Lo importante es lograrlo como sea. Hoy conseguimos tres puntos importantes en la clasificación, y ahora se trata de seguir luchando”, expresó López, subrayando la importancia de sumar en el torneo continental.

El delantero anotó de penal para poner arriba a su equipo en condición de local - Crédito: ESPN.