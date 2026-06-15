Ricardo Belmont expresa temor ante promesa de Keiko Fujimori de emular a su padre: “Estoy sintiendo los tanques”

El excandidato presidencial del partido Obras, Ricardo Belmont, expresó este lunes su temor ante la declaración de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre su intención de seguir el modelo de gobierno de su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), en caso de resultar electa en el balotaje.
Durante una entrevista con la radio Exitosa, Belmont afirmó que “recién” en esta etapa ha conocido al aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, a quien expresó respaldo público para la segunda vuelta y con quien la dirigencia de Obras ha mantenido reuniones.
“También mi secretario general se reunió con los fujimoristas. Pero si te reúnes con el fujimorista, al día siguiente la prensa dice Belmont es fujimorista. Y me atacan porque quiero conversar. Entonces, acá no tenemos que tomar las cosas personales”, indicó.
PUBLICIDAD
“Yo no tengo nada contra la señora Keiko. Sí tuve algo contra Alberto Fujimori, su padre. Pero cuando ella dice: ‘Voy a gobernar como mi papá’ te asustas, estoy sintiendo los tanques”, añadió.
Durante su gestión como alcalde de Lima en los años noventa, Betmont declaró persona non grata al fallecido autócrata por la imposición del controvertido decreto legislativo 776, que redujo los presupuestos municipales, y años después describió al fujimorismo como un “virus” que “envenenó el Perú”.
La candidata de Fuerza Popular ha conseguido el respaldo de una parte importante del electorado con una propuesta de “mano dura” similar a la de su padre y una postura cada vez más conservadora, además de prometer liderar “un gobierno que cumpla, que trabaje, que esté en la cancha”.
PUBLICIDAD
Sus opositores, por su parte, la responsabilizan de haber contribuido a la inestabilidad política que llevó a Perú a cambiar de presidente en ocho ocasiones en casi diez años, desde que perdió las elecciones de 2016 y anunció que impulsaría su plan de gobierno desde el Congreso, donde su partido alcanzó la mayoría absoluta.
A sus 51 años, Fujimori aspira a convertirse frente a Sánchez en la primera mujer en ser elegida jefa de Estado por votación directa, ya que Dina Boluarte (2022-2025) asumió el cargo por ser la vicepresidenta del expresidente Pedro Castillo, luego de que este fuese destituido por el Congreso por intentar un golpe de Estado.
PUBLICIDAD
La política se quedó a las puertas de la Presidencia tres veces seguidas al perder la segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Castillo (2021), que ahora compite en estas elecciones representado por su exministro.
A diferencia de los anteriores comicios, llega a esta cita sin su padre, quien murió en septiembre de 2024; sin el padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.
PUBLICIDAD
Más Noticias
ONPE completa el conteo al 100 % de actas en Amazonas, Junín y Moquegua: así quedó el respaldo a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori
El avance nacional del conteo presidencial ya rebasa el 98 %, pero una semana después de la segunda vuelta todavía persisten actas pendientes de revisión
Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel
Aquí está la lista de los precios más económicos de los carburantes y también los más altos en la ciudad peruana
A qué hora juega Uruguay vs Arabia Saudita HOY en Perú: partido en Miami por fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026
El elenco ‘celeste’ se estrena en la gran cita con la necesidad de hacerse fuerte desde el inicio, mientras que el conjunto asiático querrá sorprender en su debut. Revisa los horarios y todos los detalles del lance
Gianluca Lapadula se entrena por su cuenta en un club de cuarta división de Italia mientras se allana su llegada a Universitario
El delantero ítalo-peruano, de 36 años, ha comenzado a ejercitarse en un complejo perteneciente a una institución de la Serie D, mientras su contrato con Spezia acaba para luego desplazarse a la ‘U’
¿Blindaje para policías y militares? Nueva ley podría afectar investigaciones por corrupción y derechos humanos, alerta IDL
La iniciativa, respaldada por bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, busca derivar causas por tortura o abuso de autoridad a tribunales castrenses. Especialistas advierten que la medida restaría imparcialidad a la fiscalía ante homicidios o coimas
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD