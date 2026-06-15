Perú

Ricardo Belmont expresa temor ante promesa de Keiko Fujimori de emular a su padre: “Estoy sintiendo los tanques”

El excandidato presidencial cuestionó la propuesta de la lideresa de Fuerza Popular y relató su reacción frente a la posibilidad de un retorno al estilo de gobierno de Alberto Fujimori

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Ricardo Belmont expresó preocupación por la declaración de Keiko Fujimori sobre su intención de seguir el modelo de gobierno de su padre, Alberto Fujimori, a quien Belmont calificó como autócrata y vinculó con autoritarismo
Ricardo Belmont expresó preocupación por la declaración de Keiko Fujimori sobre su intención de seguir el modelo de gobierno de su padre, Alberto Fujimori, a quien Belmont calificó como autócrata y vinculó con autoritarismo

El excandidato presidencial del partido Obras, Ricardo Belmont, expresó este lunes su temor ante la declaración de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre su intención de seguir el modelo de gobierno de su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), en caso de resultar electa en el balotaje.

Durante una entrevista con la radio Exitosa, Belmont afirmó que “recién” en esta etapa ha conocido al aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, a quien expresó respaldo público para la segunda vuelta y con quien la dirigencia de Obras ha mantenido reuniones.

“También mi secretario general se reunió con los fujimoristas. Pero si te reúnes con el fujimorista, al día siguiente la prensa dice Belmont es fujimorista. Y me atacan porque quiero conversar. Entonces, acá no tenemos que tomar las cosas personales”, indicó.

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“Yo no tengo nada contra la señora Keiko. Sí tuve algo contra Alberto Fujimori, su padre. Pero cuando ella dice: ‘Voy a gobernar como mi papá’ te asustas, estoy sintiendo los tanques”, añadió.

Belmont anunció su apoyo al aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, para la segunda vuelta, tras mantener reuniones tanto con Sánchez como con representantes del fujimorismo
Belmont anunció su apoyo al aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, para la segunda vuelta, tras mantener reuniones tanto con Sánchez como con representantes del fujimorismo

Durante su gestión como alcalde de Lima en los años noventa, Betmont declaró persona non grata al fallecido autócrata por la imposición del controvertido decreto legislativo 776, que redujo los presupuestos municipales, y años después describió al fujimorismo como un “virus” que “envenenó el Perú”.

La candidata de Fuerza Popular ha conseguido el respaldo de una parte importante del electorado con una propuesta de “mano dura” similar a la de su padre y una postura cada vez más conservadora, además de prometer liderar “un gobierno que cumpla, que trabaje, que esté en la cancha”.

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Sus opositores, por su parte, la responsabilizan de haber contribuido a la inestabilidad política que llevó a Perú a cambiar de presidente en ocho ocasiones en casi diez años, desde que perdió las elecciones de 2016 y anunció que impulsaría su plan de gobierno desde el Congreso, donde su partido alcanzó la mayoría absoluta.

Belmont aclaró que, aunque ha dialogado con fujimoristas, no se considera parte de ese sector y criticó la reacción mediática ante cualquier acercamiento, recordando su histórico distanciamiento y críticas al fujimorismo
Belmont aclaró que, aunque ha dialogado con fujimoristas, no se considera parte de ese sector y criticó la reacción mediática ante cualquier acercamiento, recordando su histórico distanciamiento y críticas al fujimorismo

A sus 51 años, Fujimori aspira a convertirse frente a Sánchez en la primera mujer en ser elegida jefa de Estado por votación directa, ya que Dina Boluarte (2022-2025) asumió el cargo por ser la vicepresidenta del expresidente Pedro Castillo, luego de que este fuese destituido por el Congreso por intentar un golpe de Estado.

La política se quedó a las puertas de la Presidencia tres veces seguidas al perder la segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Castillo (2021), que ahora compite en estas elecciones representado por su exministro.

A diferencia de los anteriores comicios, llega a esta cita sin su padre, quien murió en septiembre de 2024; sin el padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

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