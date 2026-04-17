“Hay que tener paciencia”, el firme respaldo del extécnico de Sekou Gassama tras mal momento en Universitario

Universitario vs Coquimbo Unido: el motivo por el Sekou Gassama será titular en duelo por Copa Libertadores 2026.

La dirigencia de Universitario de Deportes habría decidido poner fin al ciclo de Sekou Gassama en el equipo. La salida del delantero senegalés no es consecuencia exclusiva de su desempeño en la reciente derrota frente a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026, sino que responde a un proceso de evaluación previo marcado por su bajo rendimiento.

La ‘U’ toma esta decisión tras analizar la falta de goles y asistencias en la etapa del senegalés, concluyendo que su aporte no cumplió con las expectativas generadas a su llegada. Su salida abre la posibilidad de buscar alternativas para fortalecer el ataque y recuperar protagonismo competitivo.

La directiva decidió el futuro del delantero senegalés. Créditos: Modo Fútbol.

¿Qué dijo el extécnico de Sekou Gassama sobre presente en Universitario?

José Luis Oltra, extécnico de Sekou Gassama, se refirió al presente que está viviendo el senegalés en Universitario de Deportes. El español empezó describiendo el estilo de juego del delantero, el cual conoce my bien tras dirigirlo en dos ocasiones: C. F. Fuenlabrada y C. D. Eldense.

“Es punta de referencia, es zurdo, es muy grande. Es un delantero que tiene un buen remate de cabeza, y también con el pie. Juega bien de espaldas, protege bien el balón, va a la zona de ataque. Yo creo que antes atacaba más el espacio; últimamente lo ataca menos. Es un jugador que entiende el juego, es un buen rematador, un buen delantero centro referencia para jugar de espaldas y para prolongaciones y demás. Y me parece un delantero muy interesante, la verdad”, apuntó el DT en el programa ‘Fútbol Satélite’.

José Luis Oltra, ex DT de Sekou Gassama habla sobre el delantero de Universitario. YouTube

Además, Oltra respaldó a Gassama y pidió que le tengan paciencia en Ate: "No sé el contexto, pero lo que sí le digo es que Sekou es un buen profesional, buen futbolista, tiene buenas condiciones y con continuidad seguramente terminará dando el rendimiento esperado. Hay que tener paciencia; yo se la daría porque sé que al final responderá“.

También precisó que el atacante es fuerte mentalmente, eso en referencia a la desoladora imagen tras ser cambiado en el choque con Coquimbo Unido.

“Yo creo que es un chico fuerte mentalmente; tiene una trayectoria que lo ayuda a solventar soluciones. Es un chico que ha mejorado con la edad en cuanto a la tranquilidad, en cuanto a entendimiento de la situación y a conllevar mejor la frustración de un mal partido. Lo que yo digo es que tiene buenas condiciones, es un buen profesional”, finalizó.

El delantero extranjero de los 'cremas' volvió a decepcionar en el campo de juego, ahora por la Copa Libertadores 2026 - Crédito: X.

Posible reemplazo de Sekou Gassama en Universitario

El futuro ofensivo de Universitario de Deportes podría estar cerca de definirse tras conocerse que la directiva evalúa la llegada de Francisco Fydriszewski, delantero argentino conocido como el ‘Polaco’ y actual jugador de Deportivo Independiente de Medellín. El club peruano busca un reemplazo específico para Sekou Gassama, priorizando a un futbolista con experiencia y características acordes a sus necesidades inmediatas.

El área deportiva de Universitario enfrenta el reto de persuadir al atacante, quien atraviesa un buen momento en el fútbol colombiano y cuenta con el respaldo de la afición del DIM. La decisión de sumar a Fydriszewski responde al análisis detallado del perfil que la administración considera ideal para potenciar el ataque en la segunda mitad del año.

La posibilidad de que el ‘Polaco’ vista la camiseta crema no es nueva. En anteriores ventanas de transferencias, su nombre ya había sido mencionado como alternativa, aunque nunca se concretó su llegada. Ahora, el escenario parece más propicio, aunque la negociación aún se encuentra en una etapa preliminar.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group A - Flamengo v Independiente Medellin - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - April 16, 2026 Independiente Medellin's Francisco Fydriszewski walks onto the pitch before the match REUTERS/Sergio Moraes