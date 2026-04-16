La desoladora imagen de Sekou Gassama tras la derrota de Universitario por Copa Libertadores 2026: solo y cabizbajo

La desazón de Sekou Gassama tras la derrota de Universitario a manos de Coquimbo Unido. Crédito: Esto es la U.

Sekou Gassama no logró hacer pie en ningún momento con Universitario de Deportes. El delantero centro del equipo continúa como una tarea pendiente en la administración ‘crema’, que ha podido salir bien librado gracias al tricampeonato obtenido. La nueva administración de Franco Velazco, bajo la dirección deportiva de Álvaro Barco y la complicidad de Javier Rabanal, erraron garrafalmente en un ariete que dista largamente de las necesidades del equipo.

La derrota del conjunto de Odriozola a manos de Coquimbo Unido —vigente campeón chileno, pero de irregular inicio del curso— ha colmado y rebasado la paciencia de los hinchas de la ‘U’. La dirigencia respondió con el fin del vínculo entre el delantero de 30 años y la institución tras largas semanas de cuestionamientos.

Del otro lado de la moneda, está el jugador. El lado humano. Sekou poco o nada pudo hacer contra una férrea defensa chilena sobre el gramado del Estadio Monumental, que no lució su mejor marco y se despoblaba tras el 2-0. El futbolista, tras frustrados intentos de hacerse con el balón en área, se retiró del campo con una tarjeta amarilla, producto de su fornida musculatura a la hora de chocar con los rivales. Pifiado y al banquillo.

El delantero extranjero de los 'cremas' volvió a decepcionar en el campo de juego, ahora por la Copa Libertadores 2026 - Crédito: X.

Cuando el colegiado pitó el final de las acciones, el habitual ruido de la Trinchera Norte fue enmudecido por lo la tribuna visitante del ‘pirata’. En la banca de suplentes, Gassama fue captado por las cámaras de ‘Esto es la U’. El nacido en Granollers no encontraba respuestas a la hostilidad de la propia afición. Cabeza gacha y escupitajo. Ningún jugador lo acompañaba.

La imagen representa el paso del jugador por el club, urgido de gloria continental y con el hito del tetracampeonato entre ceja y ceja. También ilustra lo que viene siendo un inicio de temporada de contrastes para el conjunto que dirige Javier Rabanal. El clásico le dio un respiro, aunado a un rendimiento decente en Ibagué. Sin embargo, la caída en casa lo deja a punto de ahogarse, con el apremio de los resultados en el plano doméstico y continental.

Decisión tomada

La directiva de Universitario de Deportes comunicó que Sekou Gassama no continuará en el club tras el Torneo Apertura 2026. La determinación responde a un proceso de evaluación iniciado semanas atrás, motivado por el bajo rendimiento del delantero senegalés, quien no logró marcar ni asistir en los tres partidos disputados con la ‘U’. La salida no será inmediata, sino que se concretará al cierre del certamen actual.

Sekou Gassama no seguirá en Universitario: la fecha confirmada de su desvinculación. Créditos: Movistar Deportes / X.

Durante su último partido en el estadio Monumental, Gassama enfrentó el descontento de la hinchada, que expresó su desaprobación con silbidos en cada intervención. Al respecto, el defensor Matías Di Benedetto destacó ante los medios el respaldo del plantel hacia su compañero: “Lo vimos dolido también (a Sekou Gassama). Puede ser difícil también para cualquier jugador, salir de cambio y que te pifien. Pero tiene el apoyo de todos los compañeros”, puntualizó el argentino.

Posible reemplazo

El periodista Mauricio Loret de Mola reveló que el posible refuerzo para el ataque de Universitario de Deportes ya tiene nombre: Francisco Fydriszewski, delantero argentino apodado el ‘Polaco’, actualmente en Deportivo Independiente de Medellín. Según la información difundida, la directiva estudia seriamente su incorporación como reemplazo natural de Sekou Gassama, considerando su experiencia y el perfil que demanda la administración.

El jugador ha figurado en anteriores mercados de pases como opción para reforzar al cuadro ‘merengue’ y su llegada se encuentra en evaluación. De momento, el área deportiva debe trabajar para convencer al jugador, pues su presente en el DIM es importante y es del agrado de los hinchas colombianos. Además, el jugador recién podría llegar cuando se abra el mercado de transferencias tras el final del Torneo Apertura 2026.

Francisco Fydriszewski es una de las bajas más sensibles del Medellín en el inicio de la Copa Libertadores. Crédito: DIM