Sekou Gassama no seguirá en Universitario: la fecha confirmada de su desvinculación.

La directiva decidió el futuro del delantero senegalés. Créditos: Modo Fútbol.

Universitario de Deportes resolvió el futuro de Sekou Gassama. La determinación no responde únicamente a su actuación en la derrota ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026, sino que se venía evaluando previamente debido a su bajo rendimiento. El delantero senegalés no seguirá en el club y ya existe una fecha confirmada para su salida.

En la última edición de Modo Fútbol, el periodista Gustavo Peralta expuso detalles sobre la inminente salida de Gassama, delantero extranjero que no logró marcar ni asistir en sus tres partidos con la ‘U’ —dos en Liga 1 y uno en la Copa Libertadores—.

“Una situación importante sobre Gassama no está relacionada con lo ocurrido ayer ni responde a la intención de justificar su desempeño o calmar el ambiente. Desde hace algunos días, se informa que en Universitario esperan el final del Torneo Apertura para decidir el futuro del jugador. Si Gassama no cumple con las expectativas, el club ya contempla alternativas para reemplazarlo al concluir el certamen”, señaló.

El periodista también precisó que la dirigencia, encabezada por Franco Velazco y Álvaro Barco, está decidida a que Gassama no continúe en el club. La fecha prevista para su salida será al término del Torneo Apertura 2026.

“No se trata de una salida inmediata; su salida solo se daría al finalizar el Apertura. Esta información se viene comunicando desde hace varios días y no es consecuencia exclusiva del partido reciente. En Universitario existe la certeza de que Gassama no continuará tras el Apertura”, agregó.

Por ahora, Gassama sigue vinculado a Universitario, aunque no está definido si sumará más minutos o quedará fuera de futuras convocatorias. El trato hacia el jugador se mantendrá en un marco profesional, en cumplimiento del acuerdo vigente con el club.

“El club mantiene respeto por el jugador como profesional y persona, pero reconoce la necesidad de corregir decisiones que no han dado resultado, incluida la incorporación del delantero. Ayer, Gassama abandonó el campo visiblemente afectado, consciente de que su permanencia en el equipo es limitada”, finalizó Peralta.

Sekou Gassama no seguirá en Universitario: la fecha confirmada de su desvinculación. Créditos: Movistar Deportes / X.

Sekou Gassama pifiado en Universitario vs Coquimbo

La actuación de Sekou Gassama en el estadio Monumental estuvo acompañada por silbidos en cada intervención. El delantero senegalés, titular por primera vez en la Copa Libertadores 2026, no logró convencer al público ni al cuerpo técnico durante la derrota 2-0 ante Coquimbo Unido.

Desde el comienzo, acumuló errores, con balones perdidos y llegadas tarde que generaron impaciencia en la hinchada. La falta de precisión en el área rival y la escasa generación de peligro acentuaron el malestar de los aficionados, que expresaron su desaprobación con silbidos cada vez que Gassama participaba en el juego.

El clima se tensó aún más cuando el entrenador Javier Rabanal decidió reemplazarlo a los 60 minutos. El público respondió con una fuerte silbatina, reflejando el descontento con el rendimiento del atacante, quien sigue sin marcar goles ni aportar soluciones ofensivas.

Sekou Gassama salió pifiado por todo el Monumental en el Universitario vs Coquimbo Unido. ESPN

Próximo partido de Universitario en la Copa Libertadores

Universitario de Deportes ya tiene fecha y horario confirmados para su próximo compromiso en la Copa Libertadores. El equipo enfrentará a Nacional de Uruguay el miércoles 29 de abril en el estadio Monumental, en un partido clave para sus aspiraciones en el Grupo B.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas en Perú. En Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión arrancará a las 22:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el inicio será a las 23:00 horas.