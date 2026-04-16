Partidos de hoy, jueves 16 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Este jueves 16 de abril se disputan encuentros de fútbol en diversas regiones del mundo. En Europa se definirán los clasificados a semifinales en los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Europa League y la Conference League. En Sudamérica, se completará la segunda jornada de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.

En la Europa League, la jornada incluye cuatro partidos. Friburgo y Aston Villa llegan con ventaja tras superar a Celta de Vigo y Bologna en los encuentros de ida. En los otros dos cruces, Nottingham Forest ante Porto y Real Betis frente a Sporting Braga, la serie permanece igualada.

En la Conference League, también habrá cuatro duelos. Los equipos que fueron locales en los partidos de ida, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz 05 y Crystal Palace, llegan con ventaja por sus victorias y tienen la posibilidad de avanzar a las semifinales del torneo en esta temporada.

En la Copa Libertadores, Sporting Cristal representará a Perú este jueves. El conjunto celeste visitará a Palmeiras tras imponerse 1-0 a Cerro Porteño en su primer partido, resultado que lo ubica como líder provisional del Grupo F.

El ‘verdao’ está obligado a sumar de a tres como local, luego de empatar 1-1 ante Junior en la primera fecha. El equipo brasileño, dirigido por Zé Ricardo, afrontará el encuentro con las bajas de Martín Távara y Gabriel Santana.

El cuadro celeste se impuso 1-0 con gol de Felipe Vizeu en el estadio Miguel Grau del Callao - Crédito: ESPN.

Por la Copa Sudamericana, Cienciano será local ante Academia Puerto Cabello en la altura de Cusco. El equipo peruano busca su primer triunfo tras igualar frente a Juventud en Uruguay y aspira a colocarse como líder de su grupo.

Puerto Cabello llega a este compromiso tras sorprender con una victoria sobre Mineiro en la jornada inaugural. Un triunfo lo mantendría en la pelea por la clasificación directa a octavos de final.

Cienciano y Sporting Cristal se mantienen invictos en competencias internacionales en la presente temporada. En contraste, Universitario de Deportes, Cusco FC y Alianza Atlético ya registraron derrotas en sus respectivos grupos.

El delantero ecuatoriano anotó el 1-1 en Montevideo por potente cabezazo - Crédito: DSports.

Partidos de la Europa League

- Celta de Vigo vs Freiburg (11:45 horas / ESPN)

- Aston Villa vs Bologna (14:00 horas / ESPN 2)

- Real Betis vs Sporting Braga (14:00 horas / ESPN)

- Nottingham Forest vs Porto (14:00 horas / ESPN 4)

Partidos de la Conference League

- AZ vs Shakhtar Donestk (11:45 horas / Disney+)

- Fiorentina vs Crystal Palace (14:00 horas / Disney+)

- Strasbourg vs Mainz 05 (14:00 horas / Disney+)

- AEK Athens vs Rayo Vallecano (14:00 horas / Disney+)

Partidos de la Copa Libertadores

- Lanús vs Always Ready (17:00 horas / ESPN 5)

- Palmeiras vs Sporting Cristal (17:00 horas / ESPN)

- Flamengo vs Independiente Medellín (19:30 horas / ESPN 2)

- Peñarol vs Platense (19:30 horas / ESPN)

Partidos de la Copa Sudamericana

- Atlético Mineiro vs Juventud (17:00 horas / DSports)

- Tigre vs Macará (17:00 horas / ESPN)

- RB Bragantino vs Blooming (19:30 horas / ESPN)

- San Lorenzo vs Deportivo Cuenca (19:30 horas / DSports)

- Cienciano vs Academia Puerto Cabello (21:00 horas / ESPN)

Partidos de la Champions League Asia

- Al Sadd vs Vissel Kobe (11:15 horas / Disney Plus)