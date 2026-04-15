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A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras: partido en Sao Paulo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El conjunto ‘celeste’ apunta a dar el golpe en el Allianz Parque de Sao Paulo contra el actual líder del Brasileirao y subcampeón de la Copa Libertadores 2025. Conoce los horarios del cotejo

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A qué hora juega Sporting vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026.
A qué hora juega Sporting vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal se medirá en condición de visitante contra Palmeiras de Brasil este jueves 16 de abril en un duelo válido por la fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El Allianz Parque de Sao Paulo será el escenario de una contienda importante entre dos escuadras que atraviesan diferentes realidades.

El conjunto peruano llega motivado tras haber logrado una victoria en la primera jornada del certamen internacional por 1-0 sobre Cerro Porteño con el gol de Felipe Vizeu, que venía siendo cuestionado y busca redimirse en el equipo. En la tabla de su grupo, los dirigidos por Zé Ricardo suman tres puntos y ocupan el primer lugar, lo que les brinda una ventaja anímica para visitar a un rival de peso.

En la Liga 1, los ‘cerveceros’ mantienen una campaña discreta y dejando mucho que desear, ya que se ubican en el puesto 11 del Torneo Apertura con 11 unidades, a 12 de los líderes, Los Chankas y Alianza Lima. Por ello, están urgidos de mejorar su imagen y su participación en la competición de Conmebol, a la que accedió tras superar dos etapas previas.

Eso sí, el entrenador brasileño no contará con su plantel completo debido a las ausencias de Martín Távara (sanción) y Gabriel Santana (lesión).

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

Por su parte, Palmeiras empató de visita en su debut en la Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla, sumando un punto en la competencia y situándose en la parte media del grupo. El equipo de Abel Ferreira arrancó el Brasileirao con una campaña sólida, manteniéndose entre los líderes tras 11 jornadas con 26 puntos, seis sobre su máximo perseguidor, Flamengo.

La escuadra paulista, subcampeona de la Libertadores del año pasado, no podrá contar con Vitor Roque y Paulinho por lesión, obligando al técnico a realizar ajustes en la ofensiva. De todos modos, el ‘verdao’ tiene en su plantel a otros jugadores destacados como José ‘Flaco’ López, Jhon Arias, Andreas Pereira, Gustavo Gómez y más.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y Palmeiras se disputará en el Allianz Parque de Sao Paulo el jueves 16 de abril con inicio previsto para las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 18:00 horas.

En Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, el inicio está fijado para las 19:00 horas, mientras que en México será a las 16:00 horas. En España, la transmisión del cotejo está programada para la medianoche.

Canal TV de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

El Sporting Cristal vs Palmeiras, correspondiente a la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026, será transmitido en Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay a través de ESPN. En Argentina, la emisión estará a cargo de FOX Sports 2, mientras que en Chile estará disponible en ESPN Premium. Para Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica y México, la cobertura se realizará por ESPN 2.

En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse por Fubo TV y beIN Sports. Además, la plataforma de streaming Disney+ ofrecerá la transmisión para todo el continente.

De la misma manera, Infobae Perú brindará cobertura digital del evento con información previa, actualizaciones minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y detalles complementarios sobre el desarrollo del partido.

Canal TV del Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026. - créditos: Conmebol
Canal TV del Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026. - créditos: Conmebol

Sporting Cristal vs Palmeiras: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Juan González, Maxloren Castro, Luis Iberico e Irven Ávila. DT: Zé Ricardo

Palmeiras: Carlos Miguel, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur Gabriel, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Alan, Mauricio, Jhon Arias y José Manuel López. DT: Abel Ferreira

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