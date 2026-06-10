Juntos por el Perú impulsa movilizaciones mientras Keiko Fujimori sube en el conteo de la ONPE: “Basta de fraude”

Comunidad Aymara en Puno convoca a protestas si Keiko Fujimori gana las elecciones. (Video: El Reportero del Pueblo)

El avance del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene en expectativa el escenario electoral, en medio de una reducción progresiva de la diferencia entre los principales candidatos, con Keiko Fujimori acortando distancias frente a Roberto Sánchez, según los resultados preliminares.

“Un llamado a la calma, una autoconvocatoria del pueblo peruano, porque es la defensa de su voto democrático popular”, señaló la candidata a la primera vicepresidencia de Juntos por el Perú (JPP), Analí Márquez, al referirse al respaldo de su organización a las movilizaciones ciudadanas registradas en distintas regiones del país.

El candidato presidencial Roberto Sánchez también dio su respaldo público. “Respaldo las movilizaciones convocadas por los simpatizantes y militantes de Juntos por el Perú, porque la defensa del voto popular es un derecho constitucional y democrático. Cuando el pueblo se expresa en las urnas, corresponde respetar su decisión. Defender una victoria popular no es alterar el orden democrático; por el contrario, es exigir que se respete la voluntad soberana del pueblo peruano”, señaló.

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El partido político Juntos por el Perú salió a defender los resultados del conteo rápido de Ipsos y Transparencia, que dan como ganador a Roberto Sánchez con el 50,3% de los votos. Además, anunciaron que pedirán explicaciones formales a la encuestadora.

Sus declaraciones refuerzan la idea de sus seguidores de que el resultado les es favorable, y que se estaría defendiendo una “victoria popular” mientras avanza el conteo de la ONPE.

Bases de JP se movilizan

En regiones como Ayacucho, bases del partido Juntos por el Perú han difundido convocatorias formales a movilizaciones hacia espacios públicos, donde se han programado concentraciones para exigir transparencia en el escrutinio y el respeto a la voluntad popular.

En un audio difundido en redes sociales, un dirigente local hace un llamado directo a la participación masiva y a la difusión de la convocatoria. “No hay que confiar en los grandes poderes, pasen este video a todos los contactos”, se escucha en la grabación, que ha circulado entre militantes y simpatizantes del partido.

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En dichas convocatorias también se enfatiza la organización de vigilias ciudadanas y el seguimiento permanente del conteo oficial, con llamados a “defender el voto” y mantenerse en alerta frente a posibles variaciones en la tendencia del escrutinio.

El congresista Roberto Sánchez Palomino lidera una marcha en Perú, donde ciudadanos protestan contra el presunto fraude electoral, llevando pancartas que expresan su descontento. ( Juntos por el Perú )

La narrativa expresada por sectores simpatizantes de JPP se centra en la idea de vigilancia activa del proceso democrático, donde el avance del conteo de la ONPE es observado con cautela mientras se reduce la diferencia entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el candidato de JPP, Roberto Sánchez, quien hasta el mediodía continuaba en primer lugar.

A este contexto se suma el rechazo expresado por comunidades en otras regiones, como en Puno, donde representantes de la comunidad aymara han advertido que no reconocerían un eventual triunfo de Keiko Fujimori y han convocado a protestas en caso de que el resultado final la favorezca, en medio de pronunciamientos marcados por fuertes críticas y llamados a movilización.

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“Señor de la ONPE, del Jurado Nacional de Elecciones, basta de fraude. Nosotros no vamos a permitir, no vamos a admitir que hagan fraude. Vamos a llegar hasta Lima y no vamos a admitirlo”, señaló la dirigente.

Ilustración en acuarela de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, ambos con banda presidencial, posando sonrientes frente al histórico Palacio de Gobierno de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reclamos se ha visto influidos también por las declaraciones del presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, quien pasó de señalar un empate técnico con ligero favorecimiento a Roberto Sánchez en el conteo rápido, a indicar que, conforme avanza el conteo oficial de la ONPE, se observan escenarios que ubican a Keiko Fujimori como ganadora en algunas proyecciones. Estas afirmaciones han sido interpretadas por sectores de Juntos por el Perú como un intento de “desconocimiento del voto popular”.

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Keiko Fujimori comienza a subir en el conteo de la ONPE

El avance del conteo oficial de ONPE ha mostrado en las últimas horas una tendencia de crecimiento progresivo en la votación de Keiko Fujimori, lo que ha permitido una reducción de la brecha frente a Roberto Sánchez en el marco de la segunda vuelta.

De acuerdo con los resultados preliminares difundidos por la ONPE, con el procesamiento de actas al 97% y el ingreso de las actas correspondientes al voto en el extranjero, se ha ido modificando la distribución porcentual de los votos, generando un escenario más ajustado conforme avanza el escrutinio.