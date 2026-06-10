De celebrar el conteo rápido al descontento: Juntos por el Perú no descarta formalizar denuncia ante el JNE

Juntos por el Perú celebró el conteo rápido que dio a Roberto Sánchez el 50,3% de los votos válidos en las elecciones de Perú. (REUTERS/Stifs Paucca)

Juntos por el Perú celebró los resultados del conteo rápido la noche del pasado domingo 7 de junio, tras las votaciones de la segunda vuelta, pero ahora expresó su desacuerdo ante la posibilidad de que los resultados electorales puedan revertirse, abriendo la puerta a una posible denuncia formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La jornada electoral en Perú dejó a Juntos por el Perú (JPP), liderado por Roberto Sánchez, como protagonista central tras la difusión del conteo rápido realizados por Ipsos y Transparencia.

El estudio, según los voceros del partido, otorgaron la victoria a Sánchez con el 50,3% de los votos válidos. Esta cifra fue defendida públicamente por la dirigencia de JPP, que convocó ayer a una conferencia de prensa para reafirmar su confianza en los resultados y advertir sobre cualquier intento de revertirlos sin fundamento técnico.

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FOTO ARCHIVO: El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez reacciona después de tomar una ligera ventaja sobre la conservadora Keiko Fujimori en la carrera presidencial de Perú, mientras el recuento oficial de votos continúa en un segundo día, en Lima, Perú. 8 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Defensa del conteo

Durante la conferencia, Roy Mendoza, abogado del partido, subrayó que el conteo rápido es, hasta la proclamación oficial, el instrumento más sólido para definir tendencias electorales.

Mendoza afirmó: “Lo cierto en un proceso electoral hasta la fecha es el conteo rápido. Un conteo rápido que tiene sustento histórico, que tiene antecedentes y que siempre se ha cumplido en todo proceso electoral”.

De acuerdo con lo expuesto por Mendoza ante representantes de la prensa nacional e internacional, la validez de estos resultados se apoya en su metodología y en antecedentes de elecciones previas.

El respaldo al conteo de Ipsos y Transparencia fue acompañado por una crítica directa a las declaraciones de Alfredo Torres, presidente de la encuestadora. Según los dirigentes de JPP, este último difundió modelos y escenarios alternativos que, desde su perspectiva, no forman parte del informe técnico publicado y carecen del rigor exigido por la normativa electoral.

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Un programa de noticias en vivo presenta a dos comentaristas, un hombre y una mujer, quienes discuten los resultados de la segunda vuelta presidencial de Perú. Detrás de ellos se proyecta una tabla que detalla la evolución del voto presidencial, incluyendo simulacros y encuestas a boca de urna para los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sanchez. Gráficos inferiores muestran porcentajes de votación y el avance del conteo oficial de la ONPE. El hombre es identificado como Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú. Se trata de la cobertura de un evento electoral.

Exigencia de transparencia

Ante la controversia generada, la dirigencia de Juntos por el Perú anunció el envío de comunicaciones formales a Ipsos y a la Defensoría del Pueblo.

Mendoza detalló que han solicitado a la encuestadora una explicación clara sobre los modelos presentados y han pedido a la Defensoría que permanezca atenta a cualquier hecho que pudiera afectar la defensa del voto ciudadano. La organización política también dirigió comunicaciones al JNE y a Transparencia.

Ernesto Zunini, secretario general de JPP y virtual diputado, fue enfático: “Nos llama la atención que el señor Torres, en representación de Ipsos, haya salido a exponer un conjunto de escenarios y de supuestos que no cumplen con este rigor técnico”.

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Zunini, además, afirmó que cualquier afirmación que altere las conclusiones del conteo rápido debe ajustarse al mismo estándar metodológico, advirtiendo que apartarse de ello podría constituir una infracción a la normativa establecida por el JNE.

La estadística como fundamento

También defendió la validez científica del conteo rápido, señalando que “el conteo rápido basado en la estadística no es una hipótesis, sino una disciplina científica”.

Ernesto Zunini advirtió que una comunicación que altere las conclusiones del conteo rápido debe cumplir el mismo rigor técnico exigido por el JNE. (REUTERS/Angela Ponce)

El secretario general recalcó que la diferencia de votos entre los candidatos, reconocida como escasa, impone una responsabilidad especial a todos los actores involucrados en el proceso electoral, quienes deben priorizar la comunicación de información respaldada por metodologías rigurosas.

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En ese contexto, JPP insistió en que la herramienta estadística debe prevalecer sobre escenarios especulativos o análisis que no cuenten con el mismo rigor técnico. La organización remarcó que los dos conteos rápidos disponibles favorecieron al candidato Roberto Sánchez, por lo que consideran que cualquier comunicación alternativa debe ser cuidadosamente fundamentada.

Celebración pública

De acuerdo con lo informado por Perú21, la consulta a los voceros del partido esclareció que el festejo no fue una proclamación de victoria definitiva, sino una manifestación popular por los resultados del conteo rápido.

Una mujer sostiene un cartel que dice: "Roberto, Perú está contigo", mientras los partidarios del candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez se reúnen después de Sánchez tomó una ligera ventaja sobre la conservadora Keiko Fujimori en la carrera presidencial de Perú como oficial de recuento de votos continuó en un segundo día, en Lima, Perú, 8 de junio 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Manuel Rodríguez Cuadros explicó que la celebración fue una reacción legítima y entusiasta ante los datos proporcionados por Ipsos, pero que el partido mantiene el respeto por el proceso y aguardará la oficialización de los resultados por parte de la ONPE.

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En el mitin final de Sánchez, el ambiente festivo se nutrió del anuncio del conteo rápido, cuando fue presentado como “el hombre que ha sido ungido presidente de la república por la voluntad del Perú profundo”. No obstante, el partido reiteró que su postura se sostiene en la espera de la validación oficial que emitirá la ONPE, manteniendo intacta la confianza en que los resultados coincidirán con los datos ya conocidos.