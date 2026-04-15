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Universitario vs Nacional: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Tras la dura derrota con Coquimbo Unido, el equipo de Javier Rabanal está obligado a recuperarse frente los ‘albos’ en el estadio Monumental. Conoce los detalles del crucial cotejo

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Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026
Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

Tras la dura derrota frente Coquimbo Unido, el próximo reto de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026 será frente a Nacional de Uruguay, en la tercera jornada del Grupo B. El equipo peruano tiene como objetivo conseguir un resultado que le permita reencauzar su campaña y fortalecer sus aspiraciones en el torneo.

Universitario vs Nacional: día y hora del duelo por Copa Libertadores 2026

La tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores ya tiene cita confirmada para Universitario de Deportes. El equipo recibirá a Nacional de Uruguay el miércoles 29 de abril en el estadio Monumental, en un encuentro que puede marcar el rumbo de su participación en el certamen.

El duelo está programado para las 21:00 horas en Perú, mientras que en países como Venezuela, Bolivia y Miami la transmisión iniciará a las 22:00 horas. Quienes sigan el partido desde Uruguay, Paraguay, Chile o Brasil deberán conectarse a las 23:00 horas para no perderse el inicio.

Universitario vs Coquimbo Unido.
Universitario vs Coquimbo Unido: partido en el Monumental por fecha 2 de Copa Libertadores 2026 - Crédito: Paloma Del Solar.

Dónde ver Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores 2026

La transmisión del enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay contará con una amplia cobertura televisiva y digital en toda Sudamérica. Para los aficionados en Perú, Colombia y la mayoría de países de la región, ESPN ofrecerá la señal en directo, asegurando acceso en tiempo real al partido desde distintos puntos del continente.

También la plataforma Disney Plus permitirá a los seguidores elegir entre la televisión tradicional y el streaming, según su preferencia. Además, Infobae Perú brindará una cobertura minuto a minuto en su portal, incluyendo la previa, las jugadas más importantes, goles, polémicas y la conferencia de prensa final.

Universitario de Deportes – Coquimbo Unido – Ramón Abatti - Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 12 abril
El duelo entre Universitario y Coquimbo no solo se juega en el campo, también bajo la atenta mirada al arbitraje, que podría influir en el resultado final. (Universitario de Deportes)

Universitario no pudo con Coquimbo Unido

La derrota de Universitario de Deportes ante Coquimbo Unido dejó al equipo peruano en una situación delicada dentro del Grupo B de la Copa Libertadores. El marcador final de 2-0 reflejó la superioridad táctica y la eficacia del conjunto chileno en momentos determinantes del encuentro.

El primer golpe llegó a los 13 minutos, cuando Cristián Zavala aprovechó un despeje hacia el centro de la defensa local y conectó de cabeza en el área chica, abriendo el marcador para los visitantes. Tras el descanso, el partido se inclinó aún más a favor de Coquimbo Unido: a los 49 minutos, Nicolás Johansen recibió el balón en el área y definió con tranquilidad para sentenciar el resultado.

Los dirigidos por Javier Rabanal generaron algunas oportunidades para descontar, pero la falta de precisión frente al arco rival impidió que el equipo se acercara en el marcador. La falta de efectividad resultó decisiva y dejó a Universitario sin puntos en casa.

La ‘U’ quedó con un solo punto en el Grupo B de la Libertadores, ocupando el último puesto por diferencia de goles respecto al representante colombiano. Mientras tanto, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido lideran la zona con cuatro puntos, complicando el panorama para los peruanos en la lucha por la clasificación.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

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