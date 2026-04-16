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Golazo de Juan Cruz González tras espectacular volea en Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

A pocos minutos del final del primer tiempo, el futbolista argentino igualó el marcador (1-1) con una gran maniobra desde fuera del área rival

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El lateral argentino le pegó desde fuera y logró el empate en Sao Paulo - Crédito: ESPN.

Sporting Cristal reaccionó en el momento justo y logró igualar el marcador del intenso duelo ante Palmeiras, disputado este jueves 16 de abril por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. Cuando el panorama se tornaba adverso para los ‘celestes’, apareció Juan Cruz González con una brillante volea desde fuera del área para firmar el 1-1 parcial y devolverle la ilusión a su equipo.

El equipo brasileño había tomado la delantera a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Murilo Cerqueira se impuso en el juego aéreo tras un tiro de esquina y conectó un certero cabezazo para decretar el 1-0 para el ‘verdao’. Ese gol golpeó a los ‘rimenses’, que por varios pasajes del encuentro se vieron superados por la jerarquía del rival.

Cuando el primer tiempo parecía inclinarse definitivamente a favor de los locales, Sporting Cristal encontró el empate a través de una jugada de gran calidad técnica. A los 42 minutos, Irven Ávila desbordó por el sector izquierdo y lanzó un centro preciso hacia el lado opuesto, buscando a Juan Cruz González, que llegaba en posición de ataque.

Fue entonces cuando apareció el futbolista argentino, quien leyó perfectamente la trayectoria del esférico y ejecutó una notable maniobra. Con gran coordinación, el jugador ‘celeste’ conectó una volea desde fuera del área que terminó venciendo al arquero rival y se convirtió en el 1-1 parcial en el Allianz Parque de la ciudad de São Paulo.

El gol no solo significó la igualdad en el marcador, sino también un impulso anímico clave para el equipo dirigido por Zé Ricardo, que pasó de la incertidumbre a la euforia en cuestión de minutos. La hinchada visitante en el recinto brasileño celebró con entusiasmo una anotación que, por su ejecución y contexto, se perfila como una de las más destacadas de lo que va del torneo.

Con este tanto, los celestes se fueron al descanso con mejores sensaciones, sabiendo que podían competir de igual a igual ante uno de los equipos más fuertes del continente. El segundo tiempo quedó abierto, con ambos equipos obligados a arriesgar en busca de la victoria.

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