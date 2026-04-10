La selección peruana volvió a hacerse fuerte en Cusco y remontó 2-1 a Uruguay por la Liga de Naciones Femenina

La selección peruana femenina desata la locura tras un golazo de su número 10, Sandra Arévalo. Tras una gran carrera y un potente disparo, la Bicolor se pone arriba en el marcador en un partido vibrante. | DSports

Perú ha sumado tres puntos valiosos por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El seleccionado nacional sacó rédito de la superioridad numérica por más de medio tiempo y derrotó por 2-1 a su similar de Uruguay en el Estadio Garcilaso de la Vega, la nueva casa del conjunto femenino que dirige Antonio Spinelli.

El luminoso del recinto cusqueño se estrenó a los 22 minutos de la primera mitad. La colegiada colombiano Paula Fernández hizo sonar su silbato y señaló el punto blanco en el área peruana luego que Brenda Meier derribe a Wendy Carballo. El toque fue mínimo y la caída exagerada. Penal al fin de al cabo.

Pamela Gonzáles se encargó de canjear la pena por gol y con suspenso colocó el balón donde tejen las arañas para vencer la valla de la guardameta Mia Shalit. Las dirigidas por el ‘Tano’ Spinelli no cayeron en la desesperación y apuntaron al juego largo y la pelota parada para inquietar el arco ‘charrúa’.

Perú derrotó por 2-1 a Uruguay por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Crédito: La Bicolor.

A los 33 minutos, todo el banquillo peruano exigió una la cartulina roja para Carina Felipe. La futbolista del Pumas UNAM pisó el botín de Raquel Bilcape. La colegiada solo amonestó a la lateral izquierda. En el tiro libre que derivó de esa infracción, se gestó la igualdad de ‘la bicolor’.

Alesia García conectó de cabeza ante la marca de ‘Fefa’ Lacoste y Pamela González. El testarazo dio un bote contra el césped y movió las redes del arco de Sánchez. Tras una prolongada revisión del VAR por posición adelantada, la diana de la artillera, goleadora de Perú en el certamen, se validó.

Antes de que se baje el telón de la primera mitad, Bilcape volvió a hacer de las suyas. La habilidosa futbolista de Melgar escapó de la marca de Felipe y esta la frenó con un manotazo en el rostro. Segunda amarilla y a las duchas.

Sandra Arévalo se vistió de heroína para firmar una jugada monumental y darle la victoria a Perú. Crédito: La Bicolor.

Con la jugadora de más, Spinelli dio ingreso a Sandra Arévalo para el complemento. La volante del Atlético San Luis mexicano se despachó con una sobresaliente jugada individual. Dejó en el camino a pura velocidad a una marcadora y ensayó un disparo sin mucha potencia pero con gran precisión a la escuadra.

La volada de la portera oriental solo ayudó a la espectacularidad del tanto. De esta manera, Perú aspira a hacerse con una plaza entre los cuatro primeros del torneo clasificatorio al Mundial de Brasil 2027.

¿Cómo queda Perú en la tabla con este resultado?

Perú se encuentra en una posición expectante tras haber escalado a la quinta casilla con seis unidades. La reciente victoria frente a Uruguay no solo ha servido para desplazar a las ‘charrúas’ al fondo de la clasificación, sino que coloca a ‘la bicolor’ a solo un punto de distancia de los puestos de clasificación directa ocupados por Argentina, Colombia y Chile.

Tabla de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Crédito: Sofascore.

El triunfo en Cusco es fundamental para mantener viva la ilusión, ya que permite a la selección nacional depender de sí misma para seguir presionando a los líderes. Con el envión anímico de este resultado y la ventaja de la localía, el combinado peruano se perfila como un serio contendiente para asaltar el Top 4 en las próximas jornadas.

En un certamen tan reñido donde cada punto es oro, haber vencido a un rival directo como Uruguay le otorga a Perú el oxígeno necesario para soñar con una clasificación histórica, ya sea mediante una plaza directa o asegurando un lugar en el repechaje intercontinental.

Próximo partido de Perú

Luego de la victoria ante Uruguay por 2-1 en casa, el conjunto nacional apunta a volver a hacer valer la localía ante Paraguay. Este compromiso está pactado para el viernes 10 de abril a las 16:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.