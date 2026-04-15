Sekou Gassama vivió duro momento: fue pifiado por hinchas en Universitario vs Coquimbo Unido

Sekou Gassama salió pifiado por todo el Monumental en el Universitario vs Coquimbo Unido. ESPN

La noche de Sekou Gassama en el estadio Monumental estuvo marcada por las pifias que acompañaron cada uno de sus movimientos. El delantero senegalés, que debutaba como titular en la Copa Libertadores 2026, no logró convencer ni a la tribuna ni al cuerpo técnico con su actuación en la dura derrota por 2-0 frente Coquimbo Unido.

Los errores se acumularon desde el inicio, con balones perdidos y llegadas tarde que fueron irritando a la afición ‘crema’. La falta de precisión frente al arco y la escasa generación de peligro terminaron por colmar la paciencia de los hinchas, quienes manifestaron su fastidio con silbidos notorios cada vez que Gassama tocaba el balón.

El momento más tenso llegó cuando el técnico Javier Rabanal decidió sustituirlo a los 60 minutos. El público respondió con una oleada de pifias, dejando en claro el descontento por el rendimiento del refuerzo extranjero, quien aún no ha podido estrenarse como goleador ni aportar soluciones en ataque.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

Sekou Gassama punto de críticas tras derrota de Universitario

La reacción de la hinchada de la ‘U’ no se hizo esperar tras el desempeño de Sekou Gassama en el Monumental. La frustración por el bajo rendimiento del delantero se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde los aficionados manifestaron su malestar de manera contundente.

El descontento se intensificó con pedidos de cambios drásticos: numerosos usuarios solicitaron no solo la salida del delantero, sino también la del entrenador español, a quien responsabilizan por apostar por el jugador. El clima de tensión refleja la presión que pesa sobre el cuerpo técnico y los refuerzos extranjeros tras el último resultado en la Copa Libertadores.

Sekou Gassama no seguirá en Universitario: la fecha confirmada de su desvinculación. Créditos: Movistar Deportes / X.

Miguel Vargas defendió a Sekou Gassama por pifias

La salida de Sekou Gassama a los 60 minutos del partido estuvo acompañada por una fuerte oleada de silbidos desde las gradas del estadio Monumental. La hinchada de Universitario de Deportes dejó en claro su malestar por el rendimiento del delantero senegalés, quien todavía no ha logrado marcar ni generar ocasiones claras de peligro en la Copa Libertadores.

Las críticas hacia el atacante no pasaron desapercibidas dentro del plantel. En la zona mixta, Miguel Vargas salió al paso para defender a su compañero y expresó: “No estoy de acuerdo. Siento que todos nos esforzamos y dejamos todo en la cancha. Nadie quiere perjudicar al equipo y cada uno da lo mejor de sí. No comparto la reacción que hubo”.

El arquero se refirió a las pifias de los hinchas de Universitario para el delantero senegalés. Créditos: Gianina González / X.

El respaldo al delantero africano también llegó desde Matías Di Benedetto, quien reflexionó sobre la reacción de la tribuna: “Esa es la sensación que le quedó al hincha. No nos gusta, pero si el hincha se fue molesto, también tenemos que mejorar”. El defensor mostró empatía y describió el momento que atraviesa el atacante: “Siento dolor por la situación. Es difícil para cualquier jugador salir y que le piten, pero tiene nuestro apoyo, como todos los compañeros”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario en Copa Libertadores 2026?

La agenda de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores continúa y ya se ha confirmado la cita para el próximo desafío. La ‘U’ recibirá a Nacional de Uruguay el miércoles 29 de abril en el estadio Monumental, en un duelo que puede definir el futuro del equipo en el Grupo B.

El partido tiene su inicio programado a las 21:00 horas en Perú. Para quienes sigan el encuentro desde Venezuela, Bolivia o Miami, la transmisión comenzará a las 22:00 horas. En Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el compromiso dará inicio a las 23:00 horas, permitiendo que los aficionados en distintas regiones puedan acompañar al cuadro crema en este momento decisivo.