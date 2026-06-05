Perú se quedó sin stock del Álbum Panini Mundial 2026: alta demanda provocó quiebre en puntos de venta oficiales

Álbum Panini causa furor en aficionados peruanos. Crédito: Perfil.

La ausencia de la selección peruana en el Mundial 2026 no ha disminuido el entusiasmo de los aficionados por la máxima fiesta del fútbol. A poco más de unos días del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, miles de hinchas en el país han demostrado que la pasión por el torneo sigue intacta. Una prueba de ello es la enorme demanda que ha generado la tradicional colección oficial de Panini, cuyos ejemplares y figuritas prácticamente han desaparecido de los principales puntos de venta del territorio nacional.

La fiebre mundialista ha provocado un verdadero quiebre de stock. En quioscos y establecimientos físicos autorizados, los aficionados se han encontrado con la misma respuesta: no hay existencias disponibles. La situación también se replica en las tiendas de Tai Loy, distribuidor oficial de los productos Panini en Perú, donde ya no quedan ejemplares de la colección ni sobres de figuritas, además del popular paquetón. La alta demanda ha superado ampliamente las previsiones iniciales y ha dejado a numerosos coleccionistas sin la posibilidad de iniciar o continuar su búsqueda de estampas.

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El escenario tampoco ofrece mejores noticias en los canales digitales. La tienda virtual de Tai Loy, que hasta hace algunas horas todavía mantenía disponibles algunas versiones de la colección, ya no cuenta con stock ni de la edición estándar ni de la tapa dura. Del mismo modo, los sobres de figuritas y el paquetón permanecen agotados, reflejando el enorme interés que ha despertado el Mundial 2026 entre los aficionados peruanos, pese a la ausencia de la selección nacional en la cita planetaria.

Apartado del álbum Panini del Mundial 2026 en la web de Panini. No existen ejemplares disponibles. Crédito: Captura web de Tai Loy.

La situación es incluso más crítica en otras cadenas comerciales. Tanto en Ripley como en Tottus ya no se encuentran disponibles ni las ediciones del coleccionable ni los sobres de figuritas, reflejando el impacto que ha tenido la llegada de la Copa del Mundo entre los consumidores peruanos. El fenómeno recuerda a otras ediciones mundialistas, en las que conseguir sobres o ejemplares se convirtió en una verdadera carrera contra el tiempo.

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Ante este panorama, los aficionados esperan una pronta reposición del material. La expectativa es que nuevos lotes lleguen al país en los próximos días, siguiendo la estrategia aplicada por Panini en otros mercados donde la demanda inicial también superó ampliamente la oferta. Mientras tanto, la búsqueda de figuritas y ejemplares disponibles continúa, confirmando que la pasión por el Mundial trasciende la presencia o ausencia de la selección peruana en el torneo.

Álbum agotado en página oficial de Tottus. La situación se repite en la web de Ripley. Crédito: Captura web de Tottus.

Tomar recaudos ante incremento de estafas

La enorme expectativa generada por la colección oficial del Mundial 2026 también ha abierto la puerta a actividades ilícitas que buscan aprovecharse del entusiasmo de los aficionados. Ante la alta demanda y los constantes reportes de agotamiento en distintos puntos de venta, las autoridades recomiendan adquirir las figuritas y demás productos relacionados únicamente en establecimientos autorizados.

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Precisamente, un reciente operativo de la Policía permitió detectar una presunta red dedicada a la producción ilegal de figuritas del Mundial 2026. La intervención se realizó en tres locales ubicados en la cuadra 26 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo. Según informaron las autoridades, en dichos establecimientos se elaboraban y distribuían láminas que imitaban las figuritas oficiales comercializadas por Panini para la próxima Copa del Mundo.

Durante las diligencias, los agentes hallaron alrededor de seis mil figuritas ya impresas y recortadas, listas para su comercialización. Además, se incautaron 380 láminas de impresión que contenían 16 figuritas cada una, elevando la cifra total del material decomisado a cerca de 13 mil unidades.

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La Policía Fiscal del Perú desarticuló una red que se dedicaba a la producción masiva de figuritas falsificadas del álbum del Mundial. En el operativo, realizado en una imprenta de Carabayllo, se incautaron cerca de 13,000 unidades. Latina Noticias

Precios oficiales del álbum Panini Mundial 2026 en Perú

Los precios confirmados para el mercado peruano son los siguientes:

Sobre con 7 figuritas: S/ 4,20

Álbum tapa blanda: S/ 9,90

Álbum tapa dura (colección): S/ 49,90

Álbum tapa dura Gold: S/ 99,90

Paquetón (caja con 104 sobres): S/ 420,00

La versión básica de tapa blanda es accesible para la mayoría de los bolsillos, mientras que el álbum tapa dura Gold representa una novedad absoluta en el mercado peruano: una edición ultra limitada pensada para coleccionistas avanzados que nunca antes había sido comercializada en el país. El paquetón de 104 sobres, por su parte, es la opción preferida por quienes buscan avanzar rápidamente en la colección y reducir el costo por figurita.