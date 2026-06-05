Perú se quedó sin stock del Álbum Panini Mundial 2026: alta demanda provocó quiebre en puntos de venta oficiales

La ausencia de la selección peruana en el Mundial 2026 no ha disminuido el entusiasmo de los aficionados por la máxima fiesta del fútbol. A poco más de unos días del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, miles de hinchas en el país han demostrado que la pasión por el torneo sigue intacta. Una prueba de ello es la enorme demanda que ha generado la tradicional colección oficial de Panini, cuyos ejemplares y figuritas prácticamente han desaparecido de los principales puntos de venta del territorio nacional.
La fiebre mundialista ha provocado un verdadero quiebre de stock. En quioscos y establecimientos físicos autorizados, los aficionados se han encontrado con la misma respuesta: no hay existencias disponibles. La situación también se replica en las tiendas de Tai Loy, distribuidor oficial de los productos Panini en Perú, donde ya no quedan ejemplares de la colección ni sobres de figuritas, además del popular paquetón. La alta demanda ha superado ampliamente las previsiones iniciales y ha dejado a numerosos coleccionistas sin la posibilidad de iniciar o continuar su búsqueda de estampas.
PUBLICIDAD
El escenario tampoco ofrece mejores noticias en los canales digitales. La tienda virtual de Tai Loy, que hasta hace algunas horas todavía mantenía disponibles algunas versiones de la colección, ya no cuenta con stock ni de la edición estándar ni de la tapa dura. Del mismo modo, los sobres de figuritas y el paquetón permanecen agotados, reflejando el enorme interés que ha despertado el Mundial 2026 entre los aficionados peruanos, pese a la ausencia de la selección nacional en la cita planetaria.
La situación es incluso más crítica en otras cadenas comerciales. Tanto en Ripley como en Tottus ya no se encuentran disponibles ni las ediciones del coleccionable ni los sobres de figuritas, reflejando el impacto que ha tenido la llegada de la Copa del Mundo entre los consumidores peruanos. El fenómeno recuerda a otras ediciones mundialistas, en las que conseguir sobres o ejemplares se convirtió en una verdadera carrera contra el tiempo.
PUBLICIDAD
Ante este panorama, los aficionados esperan una pronta reposición del material. La expectativa es que nuevos lotes lleguen al país en los próximos días, siguiendo la estrategia aplicada por Panini en otros mercados donde la demanda inicial también superó ampliamente la oferta. Mientras tanto, la búsqueda de figuritas y ejemplares disponibles continúa, confirmando que la pasión por el Mundial trasciende la presencia o ausencia de la selección peruana en el torneo.
Tomar recaudos ante incremento de estafas
La enorme expectativa generada por la colección oficial del Mundial 2026 también ha abierto la puerta a actividades ilícitas que buscan aprovecharse del entusiasmo de los aficionados. Ante la alta demanda y los constantes reportes de agotamiento en distintos puntos de venta, las autoridades recomiendan adquirir las figuritas y demás productos relacionados únicamente en establecimientos autorizados.
PUBLICIDAD
Precisamente, un reciente operativo de la Policía permitió detectar una presunta red dedicada a la producción ilegal de figuritas del Mundial 2026. La intervención se realizó en tres locales ubicados en la cuadra 26 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo. Según informaron las autoridades, en dichos establecimientos se elaboraban y distribuían láminas que imitaban las figuritas oficiales comercializadas por Panini para la próxima Copa del Mundo.
Durante las diligencias, los agentes hallaron alrededor de seis mil figuritas ya impresas y recortadas, listas para su comercialización. Además, se incautaron 380 láminas de impresión que contenían 16 figuritas cada una, elevando la cifra total del material decomisado a cerca de 13 mil unidades.
PUBLICIDAD
La Policía Fiscal del Perú desarticuló una red que se dedicaba a la producción masiva de figuritas falsificadas del álbum del Mundial. En el operativo, realizado en una imprenta de Carabayllo, se incautaron cerca de 13,000 unidades. Latina Noticias
Precios oficiales del álbum Panini Mundial 2026 en Perú
Los precios confirmados para el mercado peruano son los siguientes:
- Sobre con 7 figuritas: S/ 4,20
- Álbum tapa blanda: S/ 9,90
- Álbum tapa dura (colección): S/ 49,90
- Álbum tapa dura Gold: S/ 99,90
- Paquetón (caja con 104 sobres): S/ 420,00
La versión básica de tapa blanda es accesible para la mayoría de los bolsillos, mientras que el álbum tapa dura Gold representa una novedad absoluta en el mercado peruano: una edición ultra limitada pensada para coleccionistas avanzados que nunca antes había sido comercializada en el país. El paquetón de 104 sobres, por su parte, es la opción preferida por quienes buscan avanzar rápidamente en la colección y reducir el costo por figurita.
Más Noticias
Perú vs Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026
Mano Menezes buscará su primer triunfo al mando de la ‘bicolor’ ante un rival mundialista. Sigue todas las incidencias
¿Quién es Alejandro Schneider, el nuevo DT de Alianza Lima vóley, que hizo casi toda su carrera en la rama masculina y conquistó títulos en Asia?
El entrenador, de 44 años, llega procedente de Grecia y asumirá por primera vez la dirección de un equipo femenino fuera de Argentina en su carrera
Alineaciones de Perú vs Haití HOY: titulares confirmados del partido amistoso por fecha FIFA 2026
Mano Menezes volverá a confiar en Alfonso Barco, metió a Jhonny Vidales de delantero y Yoshimar Yotún esperará su turno en el banco de suplentes. Conoce cómo jugarán ambos equipos
Partidos de hoy, viernes 5 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
La jornada tendrá duelos emocionantes: Perú se medirá con Haití en Miami, Paraguay lo hará con Nicaragua, la selección femenina chocará con Argentina por la Liga de Naciones, y mucho más
Hernán Barcos reveló por qué fichó por Sporting Cristal y dejó claro mensaje: “La historia que tengo con Alianza Lima, no cambiará nada”
El ‘Pirata’ señaló que su salida de La Victoria no fue una decisión propia, sino que lo apartaron del club. Por este motivo, no le genera conflicto jugar para un equipo que es un rival directo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD