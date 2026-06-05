Identifican a presuntos autores de masacre en Piura que dejó cuatro muertos, entre ellos un adolescente

El jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jorge Jares Reyme, aseguró que los presuntos autores de la masacre en Sullana ya fueron plenamente identificados. La autoridad señaló que la captura de todos los integrantes de la banda criminal sería cuestión de horas o días y afirmó que la Policía también conoce el móvil del ataque, aunque evitó brindar mayores detalles sobre la investigación en curso. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión

La masacre ocurrida en el asentamiento humano Santa Teresita, en la provincia de Sullana (Piura), sigue bajo investigación. Cuatro personas, entre ellas un adolescente de 15 años, fueron asesinadas durante un ataque perpetrado por sicarios que irrumpieron en una vivienda y dispararon decenas de veces contra quienes se encontraban en el lugar.

Mientras los familiares velan a las víctimas y exigen justicia, la Policía Nacional informó que ya logró identificar a los presuntos responsables del crimen. Según las autoridades, se trata de una banda criminal cuyos integrantes estarían plenamente ubicados y serían capturados en las próximas horas.

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El caso ha reavivado la preocupación por el avance del sicariato en Sullana, una de las provincias con más violencia criminal en el norte del país. Solo en la última semana se han informado varios asesinatos vinculados a esta modalidad delictiva.

Policía identifica a presuntos sicarios de masacre en Sullana

El general PNP Daniel Jorge Jares Reyme, jefe de la Región Policial Piura, afirmó que “ya [tiene] identificado plenamente a los autores” y que capturará a “la totalidad de esta banda criminal” en “las próximas horas, máximo días”. En su declaración, detalló que el ataque terminó con la vida de “tres varones” y “un menor de edad”, y confirmó la existencia de un herido, también menor de edad.

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Aunque la autoridad policial no brindó detalles sobre los métodos usados para la identificación, la cobertura señaló que los operativos se activaron de inmediato y que los agentes mantenían el despliegue en la zona para ubicar a los responsables. Jares Reyme reiteró que la Policía conocía “perfectamente” el móvil del hecho, sin exponerlo públicamente.

El reporte televisivo indicó que se escucharon y contabilizaron hasta 50 disparos durante el ataque (Créditos: Panamericana TV)

El general sostuvo: “A partir del lunes realizaremos operativos contra ciudadanos extranjeros que estén en situación ilegal, con el objetivo de expulsarlos de la ciudad”, sostuvo en diálogo con 24 Horas de Panamericana Televisión.

Ataque a sangre fría: el modus operandi de los sicarios en Sullana

Las imágenes difundidas por el programa Buenos días Perú mostraron a los atacantes con ropa oscura, cascos y el rostro cubierto, se acercaron a la vivienda y dispararon a corta distancia contra quienes estaban en el ingreso. La secuencia se desarrolló sin pausas: uno de los agresores cambió el cargador y volvió a abrir fuego, según lo observado en el registro audiovisual.

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Después del primer ataque en la puerta, los sicarios ingresaron al inmueble para ubicar a más personas y continuar los disparos. Otras dos víctimas intentaron escapar por los techos de casas aledañas; sobrevivieron, pero quedaron con heridas de gravedad, de acuerdo con la información difundida durante la transmisión.

Las imágenes de seguridad muestran a presuntos implicados en el asesinato de una familia en Sullana, Piura, junto a las fotografías de los identificados por las autoridades.

En las primeras diligencias, agentes hallaron prendas negras abandonadas en una vía cercana, consideradas un indicio vinculado a los autores. Sobre la posible motivación, en el reporte se indicó que, según lo señalado por la Policía, algunos de los asesinados tenían antecedentes penales y policiales, y que de manera extraoficial se evaluaba un posible ajuste de cuentas. Esa hipótesis, precisaron, aún no contaba con confirmación judicial.

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El crimen se produjo en un contexto de violencia sostenida en Sullana. En el enlace televisivo se informó que en la provincia se contabilizaban 36 asesinatos vinculados al sicariato y que en la última semana se registraron 6. El mismo reporte mencionó que, en la víspera, también fue asesinado un frutero, en un escenario que vecinos describieron como de temor.

Familiares exigen justicia por adolescente asesinado en la masacre

Mientras en la vivienda se alistaban toldos y arreglos para el velorio, los familiares reclamaron justicia por la muerte del adolescente. Su madre, entre lágrimas, afirmó: “Tenía quince años. A él lo matan injustamente”., y sostuvo que el menor no frecuentaba la calle y solo había ido a la casa de su abuela “a jugar con un amigo”.

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Otra familiar insistió en que el adolescente “era de casa” y que no tenía problemas con nadie, ni siquiera con los vecinos. “Lo mataron sin piedad”, dijo, al sostener que los atacantes lo persiguieron sin reparar en que era un menor de edad.