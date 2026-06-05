Más de 458 mil electores aún no recogen su DNI a dos días de la segunda vuelta electoral

El director de Registros Civiles del RENIEC, Walter Córdoba, expresa su preocupación por la alarmante cifra de DNI que llevan meses esperando ser recogidos por sus titulares. Se hace un llamado urgente a la ciudadanía para que se acerquen a las oficinas y puedan ejercer su derecho al voto. (Crédito: TV Perú)

A dos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que más de 458 mil ciudadanos mayores de edad aún no han recogido su Documento Nacional de Identidad (DNI), pese a que este ya se encuentra listo para ser entregado. La situación genera preocupación debido a que el documento es indispensable para ejercer el derecho al voto este domingo 7 de junio.

En entrevista con TV Perú, el director de Registros Civiles del Reniec, Walter Córdoba Crisanto, precisó que la cifra forma parte de un universo aún mayor de documentos pendientes de entrega. “Tenemos más de 600 mil DNIs que no han sido recogidos. 458 mil de ellos corresponden a personas mayores de edad”, señaló.

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El funcionario indicó que muchos ciudadanos realizaron el trámite hace varias semanas e incluso meses, pero hasta la fecha no han acudido a las oficinas para recoger el documento. Según explicó, existen casos de personas que iniciaron el proceso antes de que comenzara el presente año y todavía no han completado el retiro de su DNI.

Empleados de RENIEC con chalecos institucionales y documentos de identidad en mano aguardan en la entrada de una oficina mientras peatones transitan sin detenerse en la concurrida calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reniec amplía horarios para facilitar el recojo

Frente a esta situación, Reniec decidió ampliar sus horarios de atención y reforzar la atención en oficinas de todo el país para facilitar que los ciudadanos puedan obtener su documento antes de los comicios. La medida forma parte de las acciones adoptadas para garantizar la participación electoral.

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“Nosotros hemos extendido nuestro horario, incluso hemos trabajado fines de semana y feriados este año con el propósito de darle a los ciudadanos peruanos la oportunidad de elegir libremente a sus autoridades”, manifestó Córdoba.

El funcionario informó que este viernes las oficinas atenderán hasta las 7:00 de la noche, mientras que el sábado el servicio se brindará desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Asimismo, el propio día de la elección se mantendrá la atención entre las 6:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en más de 200 oficinas distribuidas a nivel nacional.

Walter Córdova, director de Registros Civiles del RENIEC, detalla cómo obtener el DNI Express en menos de 24 horas. Conoce los pasos del trámite en línea, los nuevos horarios de atención de 7 a.m. a 7 p.m. y cómo se atenderá el día de las elecciones. (Crédito: TV Perú)

DNI Exprés para casos de pérdida o robo

Reniec también recordó que los ciudadanos que hayan perdido su documento o hayan sido víctimas de robo todavía cuentan con una alternativa para participar en la jornada electoral. Se trata del servicio de DNI Exprés, que permite obtener un duplicado en un plazo reducido.

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De acuerdo con la entidad, el procedimiento se realiza de manera virtual. Los usuarios deben presentar previamente una denuncia policial, ingresar a la plataforma digital del Reniec, efectuar el pago correspondiente y seleccionar una de las oficinas habilitadas para el recojo del documento.

“Estamos entregando el DNI dentro de las veinticuatro horas de solicitado”, afirmó Walter Córdoba, quien recomendó a los ciudadanos realizar el seguimiento del trámite mediante la página web para verificar cuándo el documento se encuentra disponible para su entrega.

Un funcionario de Reniec entrega el DNI electrónico a un ciudadano en la sede de Lima, simplificando los procedimientos de identificación personal en la capital (Reniec)

DNI electrónico y jornada electoral

Durante la entrevista, el representante del Reniec confirmó además que la institución ya no emite el tradicional DNI azul. Actualmente, todos los documentos que se entregan a ciudadanos mayores y menores de edad corresponden al formato electrónico.

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No obstante, aclaró que los DNI azules continúan siendo válidos siempre que se encuentren vigentes. “El DNI azul tiene valor mientras está vigente. Si alguien no tiene todavía fecha de vencimiento, puede seguir utilizándolo de manera válida”, explicó.

DNI electrónico 3.0 ofrece numerosas ventajas. (Foto: Agencia Andina)

Reniec reiteró que el DNI es el único documento válido para sufragar en la segunda vuelta electoral. Por ello, exhortó a los ciudadanos que aún no han recogido su documento o que necesitan tramitar un duplicado a aprovechar los horarios especiales habilitados durante los días previos a la elección.