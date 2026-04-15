Miguel Vargas defiende a Sekou Gassama tras pifias de hinchas en Universitario vs Coquimbo Unido: “No estoy de acuerdo”

El arquero se refirió a las pifias de los hinchas de Universitario para el delantero senegalés. Créditos: Gianina González / X.

Universitario de Deportes cayó 2-0 frente a Coquimbo Unido en la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Tras la derrota, las principales críticas se dirigieron hacia los directivos Álvaro Barco y Franco Velazco, el entrenador Javier Rabanal y el delantero Sekou Gassama.

El delantero senegalés fue silbado al abandonar el campo del estadio Monumental a los 60 minutos. La hinchada expresó su descontento por el rendimiento del refuerzo extranjero, quien aún no ha convertido goles ni generado ocasiones de peligro.

Miguel Vargas defendió a su compañero en la zona mixta y respondió a las críticas hacia Gassama: “No estoy de acuerdo. Siento que todos nos esforzamos y dejamos todo en la cancha. Nadie quiere perjudicar al equipo y cada uno da lo mejor de sí. No comparto la reacción que hubo”.

Miguel Vargas defiende a Sekou Gassama tras pifias de hinchas en Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026.

Matías Di Benedetto también respaldó al delantero y se refirió a los silbidos: “Esa es la sensación que le quedó al hincha. No nos gusta, pero si el hincha se fue molesto, también tenemos que mejorar”.

Di Benedetto mostró empatía con Gassama y describió cómo vive esta situación el atacante: “Siento dolor por la situación. Es difícil para cualquier jugador salir y que le piten, pero tiene nuestro apoyo, como todos los compañeros”.

El delantero senegalés no tuvo un buen rendimiento en Universitario vs Coquimbo Unido. Créditos: Jax Latin Media / X.

Javier Rabanal explicó la titularidad de Sekou Gassama

Javier Rabanal, entrenador de Universitario de Deportes, brindó una conferencia de prensa en la que abordó diversos temas. El español dirigió un mensaje contundente a sus dirigidos y explicó los motivos por los que Sekou Gassama fue titular en lugar de José Rivera en el encuentro frente a Coquimbo Unido.

“Empiezo por la última, el tema de Gassama. Con la ausencia de Lisandro y Edison, que tenía unas pequeñas molestias, nos quedaba Alex seguro y el Tunche, que había jugado el otro día, o Gassama. Opté personalmente por Gassama, para ver si con el juego directo teníamos alguna posibilidad más de tirar algún buen centro y que tuviésemos ese juego aéreo que no estábamos teniendo. El rendimiento del equipo en general no ha sido el esperado”, explicó.

Gassama ha jugado dos partidos en la Liga 1 y uno en la Copa Libertadores, solo uno de ellos como titular. En ese tiempo en cancha, el delantero senegalés no ha conseguido anotar ni asistir a sus compañeros.

Sekou Gassama salió pifiado por todo el Monumental en el Universitario vs Coquimbo Unido. ESPN

Próximo partido de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes ya tiene fecha y horario confirmados para su próximo compromiso en la Copa Libertadores. El equipo enfrentará a Nacional de Uruguay el miércoles 29 de abril en el estadio Monumental, en un partido clave para sus aspiraciones en el Grupo B.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas en Perú. En Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión arrancará a las 22:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el inicio será a las 23:00 horas.

Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

La cobertura del partido entre Universitario y Nacional estará disponible en televisión y plataformas digitales en toda Sudamérica. ESPN transmitirá el encuentro en directo para Perú, Colombia y la mayoría de países de la región, permitiendo acceso en tiempo real desde distintos lugares del continente.

Los aficionados también podrán optar por Disney Plus para ver el partido en streaming o en televisión tradicional. Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su sitio web, incluyendo la previa, los momentos destacados, los goles, las jugadas polémicas y la conferencia de prensa posterior al partido.