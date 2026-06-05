¿Cumpliste 18 años tras la primera vuelta? Revisa si puedes votar en la segunda vuelta electoral 2026

Segunda vuelta electoral: Reniec explica qué jóvenes están habilitados para votar. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Este domingo 7 de junio, millones de peruanos volverán a las urnas para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. En este contexto, una de las principales dudas entre los jóvenes es si quienes cumplieron 18 años después de la primera vuelta podrán ejercer su derecho al voto en esta jornada electoral.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que no todos los ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad durante el 2026 están habilitados para sufragar en la segunda vuelta. La entidad explicó que el padrón electoral utilizado es el mismo que se empleó en la primera vuelta, por lo que no se incorporan nuevos electores entre ambas jornadas.

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Reniec: estos son los ciudadanos que podrán votar por primera vez este 7 de junio. (Foto: RENIEC)

¿Quiénes sí pueden votar?

De acuerdo con la información difundida por Reniec, solo podrán votar en la segunda vuelta electoral aquellos ciudadanos que cumplieron 18 años hasta el 12 de abril de 2026, fecha en la que se realizó la primera vuelta. Estos electores ya forman parte del padrón oficial y están habilitados para participar este domingo 7 de junio.

La entidad recordó que el padrón electoral es la relación oficial de ciudadanos aptos para votar y se elabora con base en la información del Documento Nacional de Identidad (DNI). Por ello, quienes cumplen con el requisito de edad antes de la fecha límite establecida son incluidos automáticamente en el registro electoral correspondiente.

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Reniec aclara si los jóvenes que cumplieron 18 años después de abril pueden votar. (Foto composición: Infobae Perú/X: Reniec)

¿Quiénes no podrán votar?

En cambio, los ciudadanos que cumplieron 18 años después del 12 de abril de 2026, es decir, entre el 13 de abril y el 7 de junio, no figuran en el padrón electoral vigente para la segunda vuelta. Por lo tanto, no podrán participar en esta jornada electoral.

Reniec precisó que estos jóvenes deberán esperar al siguiente proceso electoral para ejercer su derecho al voto por primera vez, ya que no es posible realizar modificaciones en el padrón entre la primera y la segunda vuelta.

Elementos clave de la jornada electoral en Perú, incluyendo un DNI azul sin holograma, cédula de votación, bolígrafo, urna de la ONPE y carteles de RENIEC sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cierre del padrón electoral

El organismo electoral explicó que el padrón de las Elecciones Generales 2026 fue cerrado el 14 de octubre de 2025, incorporando únicamente a los ciudadanos que cumplían la mayoría de edad hasta el 12 de abril de 2026.

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Según cifras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un total de 27 325 432 ciudadanos están habilitados para votar en esta elección. De ellos, más de 12 millones son hombres y más de 13 millones son mujeres, además de cientos de miles de peruanos residentes en el extranjero que también forman parte del padrón.

Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

Detalles de la segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial en Perú se realizará el domingo 7 de junio de 2026, enfrentando a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. El padrón electoral habilita a 27.325.432 ciudadanos, de los cuales más de 26 millones residen en territorio nacional y poco más de 1,2 millones viven en el extranjero. La jornada de votación se desarrollará desde las 07:00 hasta las 17:00 horas, con la apertura de locales desde las 06:00 para la instalación de mesas. El voto es obligatorio para quienes tienen entre 18 y 70 años, y facultativo para mayores de 70 años.

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Cada elector tiene asignado un local y un número de mesa específico, información que puede consultarse en la web oficial de la ONPE. Se recomienda verificar estos datos antes de salir a votar, ya que pueden existir cambios respecto a la primera vuelta. El DNI vencido o por vencer tiene validez hasta el día de la elección. Quienes no participen sin justificación enfrentarán multas diferenciadas según el distrito de residencia, y los miembros de mesa que incumplan su función pueden ser sancionados con S/ 275. La ley seca estará vigente desde el sábado 6 de junio a las 08:00 hasta el lunes 8 a la misma hora.

La candidata presidencial de derecha de Perú, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, gesticulan antes de un debate televisado, antes de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en Lima, Perú, 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El proceso de escrutinio inicia tras el cierre de las mesas y los primeros resultados oficiales de la ONPE se esperan después de las 23:00 del día de la votación. Las actas observadas o con inconsistencias se remiten a los Jurados Electorales Especiales para su revisión, lo que puede retrasar la proclamación oficial del ganador. El pleno del JNE emitirá la declaración definitiva, asegurando que el presidente electo asuma el cargo el 28 de julio de 2026, cumpliendo el cronograma legal establecido.

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