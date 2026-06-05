Segunda vuelta 2026: Fuerzas Armadas despliegan 45.000 efectivos para custodiar la jornada electoral

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) activaron un operativo nacional que involucra a 45 000 efectivos para custodiar la segunda vuelta de las Elecciones 2026.
El despliegue, coordinado con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), busca garantizar el normal desarrollo de la jornada y la protección del derecho al sufragio en todo el país.
Desde el Cuartel Rafael Hoyos Rubio, en el distrito del Rímac, partió un contingente de 856 militares con destino a Huánuco, desde donde se distribuyen hacia distintas provincias y distritos para fortalecer la seguridad en los locales de votación.
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El general de división Oscar Calle, comandante del Comando Operacional del Centro, destacó que la misión de las Fuerzas Armadas responde al mandato constitucional de resguardo democrático.
La operación se replica en diversas regiones del territorio nacional. Unidades militares se movilizan progresivamente hacia zonas asignadas, reforzando puntos estratégicos y colaborando en el traslado y protección del material electoral.
De acuerdo con la normativa vigente, la participación de las Fuerzas Armadas se realiza con absoluta neutralidad, asegurando el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El plan operativo contempla patrullajes preventivos y vigilancia en áreas consideradas de riesgo, en coordinación con autoridades electorales y policiales. El despliegue busca anticipar cualquier incidente que pueda afectar la jornada del domingo 7 de junio, fecha en la que millones de peruanos acudirán a las urnas.
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Recomendaciones para el electorado
La ONPE implementó una serie de medidas para facilitar el acceso de los votantes y evitar aglomeraciones. El horario de sufragio se estableció de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., con atención prioritaria para personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas. Los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 a. m. para preparar el inicio de la votación.
El organismo electoral habilitó una plataforma de consulta donde cada ciudadano puede verificar su local asignado, la dirección exacta, el número de mesa y el orden de lista. Este servicio permite también saber si el usuario fue seleccionado como miembro de mesa y acceder a información actualizada en caso de cambios de ubicación.
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En Lima Metropolitana, la ONPE reubicó 136 mesas en siete distritos, trasladando puntos de votación de parques o espacios abiertos a instituciones educativas cercanas. La decisión respondió a sugerencias de las Fuerzas Armadas y a la negativa de algunos propietarios privados a ceder instalaciones para el evento.
Entre los distritos con más ajustes destacan Jesús María, Lince y Miraflores, donde mesas que operaron en lugares públicos durante la primera vuelta ahora funcionarán en colegios.
El proceso electoral mantiene el voto obligatorio para ciudadanos de 18 a 69 años. Las multas por inasistencia van desde S/110 hasta S/27,50, según la clasificación socioeconómica del distrito.
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Los miembros de mesa que no cumplan con sus funciones enfrentarán una sanción adicional de S/275, que puede acumularse si también omiten el sufragio.
El despliegue de las Fuerzas Armadas y las acciones implementadas por la ONPE buscan asegurar una jornada electoral ordenada, transparente y segura en todo el país.
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