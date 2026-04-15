Javier Rabanal y su duro comentario sobre los jugadores de Universitario: “No se les pide que construyan un cohete para ir a la luna”

El técnico de Universitario habló luego de la derrota ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores 2026. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

El martes 14 de abril, Universitario de Deportes cayó 2-0 ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental de Ate y quedó último en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El entrenador Javier Rabanal ofreció su análisis del resultado en conferencia de prensa.

Rabanal abordó en primer término el malestar de la hinchada, así como su análisis sobre los dos goles de Coquimbo, que llegaron en momentos inesperados y respondieron a desconcentraciones defensivas de su equipo.

“Es lógico que la hinchada esté enfadada, porque es posiblemente el peor partido que hemos hecho en el año. Estamos arrastrando una serie de déficit en algunas cosas y en lo que somos fuertes, que es defender el arco, hoy tampoco, porque dos veces nos han atacado y nos han hecho dos goles. Sobre todo el segundo, porque el primero puede ocurrir, es fútbol, centran, rematan, está al borde del fuera de juego”, señaló.

El técnico de la ‘U’ remarcó que su equipo cayó en el juego propuesto por el rival y no logró descontar debido al buen posicionamiento defensivo del conjunto chileno.

“Creo que se ha jugado prácticamente todo el tiempo a lo que ellos han querido. Los datos que quedan del partido de posesión, remates, llegadas, eso no sirve para nada porque se ha jugado a lo que ha querido Coquimbo, que era estar en su área tranquilos, bien cerrados y salir muy rápido y cogernos en alguna, y nos han cogido en las dos únicas que han tenido. El partido fue bastante flojo y entiendo que la hinchada esté disgustada igual que lo estamos todos nosotros”, añadió.

Por otra parte, Rabanal descartó que la derrota se debiera a una falta de actitud de los jugadores. “Esa siempre es la excusa fácil. Cuando se gana es una actitud fantástica y cuando se pierde no tienen actitud para nada. No creo que hayan tenido problemas de actitud”.

Javier Rabanal y su duro comentario sobre los jugadores de Universitario tras perder ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026.

¿Los jugadores comprenden su propuesta?

Consultado sobre si el plantel comprende su propuesta de juego, el entrenador subrayó que los futbolistas conocen el sistema desde hace varias temporadas y que no se les pide nada fuera de lo habitual.

“Ya te digo yo que entenderlo, lo entienden porque son futbolistas profesionales y no se les está pidiendo tampoco que construyan un cohete para ir a la luna. Se les está pidiendo que jueguen lo que han jugado siempre, que es 1-3-5-2, y creo que lo han hecho bastante bien cuando les he pedido que jugaran línea de cuatro con dos extremos, dentro de que hemos hecho un mal partido. No creo que se les esté pidiendo nada que ellos no entiendan o no me lo transmiten y en los entrenamientos lo hacen bastante bien todo. Hasta el otro día, cuando sacamos el punto fuera, se veía un equipo sólido, llevábamos cuatro partidos sin encajar”, explicó.

El técnico también destacó la adaptación de los refuerzos al esquema, más allá de que provienen de posiciones distintas. “No percibo que a ellos no les llegue el mensaje. También hay jugadores que no estaban aquí en el triplete, como (Héctor) Fertoli, como (Bryan) Reyna, que saben jugar a otra cosa también. Son extremos, además, en un equipo que venía de años sin jugar con extremos”, concluyó.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

Su falta de carácter

Además, Rabanal respondió a las críticas por no mostrarse activo en la zona técnica durante los partidos, una actitud que parte de la hinchada espera ver. El entrenador español explicó que no es su estilo y que prefiere otra forma de dirigir.

“El mundo Universitario es muy amplio, hay muchos hinchas y seguramente a alguno le parecerá. Sobre todo porque, y es una cosa que se ha hablado mucho, yo no hablo demasiado desde el banquillo. Siempre me ha parecido un engañabobos pensar que un jugador te está escuchando porque estás moviendo los brazos y gritando desde el banquillo, cuando hay ochenta mil personas gritando. Eso siempre fue de vendehumo”, afirmó.

En relación a este tema, recordó una situación durante el empate frente a Deportes Tolima al inicio de la Copa Libertadores, cuando en la pausa de hidratación no intervino y fue Aldo Corzo quien se dirigió al grupo, mientras él escuchaba.

“La gente ha pensado que no hablo cuando hay la pausa de hidratación, que tengo un micrófono debajo, entonces se ha cogido un poco por ahí, pero como eso no influye en el trabajo que hago con los jugadores, tampoco me preocupa demasiado. Siempre fue mi manera de dirigir y los jugadores creo que entendieron perfectamente lo que tenían que hacer. Lo que pasa es que el partido fue bastante malo”, agregó.

El lateral aconsejó a Miguel Silveira durante el tiempo de rehidratación. Créditos: ESPN.

El motivo por el que Gassama fue titular

Finalmente, Javier Rabanal explicó la decisión de incluir a Sekou Gassama en lugar de José Rivera, ante las ausencias por lesión de Edison Flores y Lisandro Alzugaray para el partido de la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026.

“Empiezo por la última, el tema de Gassama. Con la ausencia de Lisandro y Edison, que tenía unas pequeñas molestias, nos quedaba Alex seguro y el Tunche, que había jugado el otro día, o Gassama. Opté personalmente por Gassama, para ver si con el juego directo teníamos alguna posibilidad más de tirar algún buen centro y que tuviésemos ese juego aéreo que no estábamos teniendo. El rendimiento del equipo en general no ha sido el esperado”, concluyó.