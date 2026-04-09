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Erick Noriega fue expulsado por dura entrada, pero el VAR revirtió la sanción en derrota de Gremio por Copa Sudamericana 2026

El futbolista peruano estuvo a punto de marcharse prematuramente del campo de juego del Estadio Centenario, pero los colegiados en la cabina del Sistema de Videoarbitraje advirtieron al juez principal para cambiar la decisión

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El defensa peruano se salvó de milagro en el certamen internacional tras dura entrada contra rival - Crédito: ESPN.

El debut de Erick Noriega en la Copa Sudamericana con la camiseta de Gremio estuvo marcado por un episodio que acaparó la atención del encuentro frente a Montevideo City Torque. En el minuto 41, el defensor cometió una falta sobre Salomón Rodríguez que el árbitro ecuatoriano Augusto Aragón sancionó de inmediato con tarjeta roja directa. La decisión parecía sentenciar la primera actuación internacional de Noriega con el conjunto brasileño, pero la intervención del VAR cambió el rumbo de la jugada.

La revisión por parte de los árbitros en la cabina determinó que la acción no ameritaba la expulsión, por lo que la tarjeta roja fue anulada y Noriega pudo continuar en el partido. Este momento se convirtió en el centro de la polémica y fue el tema predominante en el análisis posterior al partido. El futbolista peruano, nacido en Nagoya, Japón, logró evitar una sanción que habría condicionado no solo el resultado, sino también su futuro inmediato en la competencia.

A pesar de la resolución favorable para el deportista de 24 años en el aspecto disciplinario, Gremio no consiguió revertir su desempeño futbolístico y terminó cayendo por 1-0 ante Montevideo City Torque. El único gol del encuentro fue obra de Eduardo Agüero en el segundo tiempo, aprovechando una desconcentración de la defensa visitante. El equipo uruguayo, dirigido con solvencia y orden, celebró una victoria histórica en casa, mientras que los dirigidos por el entrenador portugués Luis Castro regresaron a Brasil sin puntos.

Erick Noriega fue expulsado por dura entrada, pero el VAR revirtió la sanción en derrota de Gremio por Sudamericana 2026. Crédito: Captura ESPN.
Erick Noriega fue expulsado por dura entrada, pero el VAR revirtió la sanción en derrota de Gremio por Sudamericana 2026. Crédito: Captura ESPN.

El partido también dejó cambios tácticos significativos: Noriega fue reemplazado a los 56 minutos por el argentino Juan Nardoni, en una decisión técnica que buscaba mayor solidez defensiva tras la tensión vivida en el primer tiempo. Con este resultado, City Torque encabeza el Grupo F con tres unidades, seguido por Deportiva Riestra y Palestina, ambos con un punto tras empatar sin goles, mientras que Grêmio cierra la tabla sin sumar.

Peruano más cotizado

Erick Noriega alcanzó una cifra histórica en su carrera al ubicarse en lo alto del ranking de los futbolistas peruanos mejor cotizados, con un valor de 4 millones de euros tras su destacado arranque de temporada en el fútbol brasileño. La valorización actual lo sitúa, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, como una de las piezas de mayor proyección internacional y refuerza su papel crucial tanto en su club, Gremio, como en el escenario sudamericano.

Según el listado de Transfermarkt, Oliver Sonne comparte en este momento el liderato con Noriega, ambos con una cotización de 4 millones de euros, lo que les permite figurar como los futbolistas peruanos de mayor valor en la actualidad. El seguimiento del mercado fija en la tercera posición a Marcos López, quien mantiene una valorización de 3,50 millones de euros debido a su continuidad en el fútbol europeo.

Erick Noriega, el peruano mejor valorizado en el mercado futbolístico junto a Oliver Sonne. Crédito: Andina.
Erick Noriega, el peruano mejor valorizado en el mercado futbolístico junto a Oliver Sonne. Crédito: Andina.

Más abajo en la lista figuran Fabio Gruber y Piero Quispe con 2 millones de euros cada uno, mientras que el sexto lugar es para Renato Tapia, valorado en 1,80 millones de euros, en reconocimiento a su extensa trayectoria en ligas internacionales. El séptimo escalón lo ocupan Jairo Concha y Kenji Cabrera, ambos con 1,60 millones de euros, diferenciándose por su rendimiento en la liga local y la MLS, respectivamente. La nómina se completa con Wilder Cartagena y César Inga, cotizados en 1,50 millones de euros.

Clásico a la vista

Grêmio se prepara para disputar el clásico ‘gaúcho’ ante Internacional el sábado 11 de abril en el Estadio Beira Río de Porto Alegre, a las 18:30 horas de Perú. El técnico Luis Castro planea alinear como titular a Erick Noriega en el mediocampo defensivo del tricolor, tras su reciente actuación en la Sudamericana. El encuentro, uno de los más importantes del fútbol brasileño, representa una oportunidad para que Grêmio mejore su rendimiento y recupere confianza frente a su tradicional rival. De momento, ambas escuadran registran 12 unidades en 10 jornadas disputadas.

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