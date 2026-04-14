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Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Los clubes peruanos tendrán su segunda presentación en el torneo internacional: la ‘U’ recibe a Coquimbo en el Monumental, los ‘cerveceros’ visitarán a Palmeiras en Sao Paulo, y los ‘dorados’ harán lo suyo con Estudiantes en Buenos Aires

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Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026
Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Hoy, martes 14 de abril, la expectativa crece entre los seguidores del fútbol peruano mientras Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC se preparan para la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras un inicio marcado por partidos intensos, los clubes peruanos se enfocan en mantener el impulso y asegurar resultados que les permitan acercarse a la ansiada clasificación a los octavos de final.

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Martes 14 de abril

- Estudiantes (ARG) vs. Cusco FC (PER) (17:00 horas / Grupo A)

- Cerro Porteño (PAR) vs. Junior (COL) (17:00 horas / Grupo F)

- Nacional (URU) vs. Deportes Tolima (COL) (17:00 horas / Grupo B)

- Bolívar (BOL) vs. Deportivo La Guaira (VEN) (19:00 horas / Grupo C)

- Boca Juniors (ARG) vs. Barcelona SC (ECU) (19:00 horas / Grupo D)

- LDU Quito (ECU) vs. Mirassol (BRA) (21:00 horas / Grupo G)

- Universitario de Deportes (PER) vs. Coquimbo Unido (CHI) (21:00 horas / Grupo B)

Miércoles 15 de abril

- Cruzeiro (BRA) vs. Universidad Católica (CHI) (17:00 horas / Grupo D)

- Libertad (PAR) vs. Rosario Central (ARG) (17:00 horas / Grupo H)

- Fluminense (BRA) vs. Independiente Rivadavia (ARG) (19:30 horas / Grupo C)

- Corinthians (BRA) vs. Independiente Santa Fe (ARG) (19:30 horas / Grupo E)

- Independiente del Valle (ECU) vs. Universidad Central (VEN) (21:00 horas / Grupo H)

Jueves 16 de abril

- Palmeiras (BRA) vs. Sporting Cristal (PER) (17:00 horas / Grupo F)

- Lanús (ARG) vs. Always Ready (BOL) (17:00 horas / Grupo G)

- Flamengo (BRA) vs. Independiente Medellín (COL) (19:30 horas / Grupo A)

- Peñarol (URU) vs. Platense (ARG) (19:30 horas / Grupo E)

Tabla de posiciones de la Copa Libertares 2026
Tabla de posiciones de la Copa Libertares 2026

Así llegan Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC a la fecha 2

El arranque de la Copa Libertadores 2026 dejó a los equipos peruanos con sensaciones mixtas, tras una primera jornada que evidenció tanto fortalezas como debilidades. Sporting Cristal fue el único que logró sumar tres puntos, superando a Cerro Porteño en Lima, mientras que Universitario de Deportes apenas rescató un empate ante Deportes Tolima. Por su parte, Cusco FC no pudo aprovechar la altura y cayó frente a Flamengo.

La ‘U’ se prepara para recibir en casa a Coquimbo Unido, con la urgencia de sumar su primera victoria en el grupo. El equipo de Javier Rabanal sabe que dejar puntos en Lima podría complicar seriamente sus opciones de avanzar a octavos de final, por lo que el partido adquiere carácter decisivo.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

En el caso de Cusco FC, el reto será mayor, ya que tendrá que jugar como visitante frente a Estudiantes de La Plata. Los ‘dorados’ viajaron con la presión de recuperarse tras su tropiezo inicial y con la esperanza de que Facundo Callejo marque la diferencia en el ataque.

El único representante nacional que consiguió un triunfo en la fecha inaugural, los rimenses se enfrentan ahora a un reto de máxima exigencia. Deberá medirse con Palmeiras en São Paulo, uno de los candidatos al título y un adversario de gran experiencia internacional.

El cuadro celeste se impuso 1-0 con gol de Felipe Vizeu en el estadio Miguel Grau del Callao - Crédito: ESPN.

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