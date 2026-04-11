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Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

El club de Chorrillos tendrá a su capitana para la próxima temporada, a pesar de las versiones que la vinculaban con Universitario

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La punta peruana seguirá vistiendo los colores celestes en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: De Una / Ovación.

Regatas Lima atravesó una de sus temporadas más discretas en la Liga Peruana de Vóley, finalizando en el quinto puesto tras vencer a Atlético Atenea. Ante este balance, la directiva apunta a realizar varios cambios para recuperar el protagonismo en la próxima edición del torneo.

Pese al resultado, el club decidió renovar la confianza en Horacio Bastit, quien tendrá a su cargo la conformación del plantel. En ese contexto, se confirmó la permanencia de tres jugadoras clave para el siguiente campeonato.

La primera jugadora confirmada es la capitana Kiara Montes. A pesar de las especulaciones que la vinculaban con Universitario de Deportes, la atacante optó por extender su contrato con la institución ‘celeste’, que concluía al término de la temporada actual.

Kiara, que terminaba su contrato esta temporada con Regatas Lima, seguirá en el equipo chorrillano. Ella misma lo mencionó en su última entrevista”, detalló la periodista deportiva Daniella Fernández en su programa de Youtube De Una.

Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La segunda confirmación es la de Camila Monge. La jugadora de 16 años evaluó la posibilidad de marcharse a Estados Unidos para estudiar y continuar su carrera, pero finalmente se inclinó por continuar en Regatas, en parte por la cantidad de minutos sumados durante la temporada.

Fernández informó que Monge será sometida a una intervención quirúrgica por una lesión en el dedo de la mano que arrastra desde hace meses. “Les acabo de contar lo de Camila Monge, quien tendrá que ser operada por la lesión en el dedo que arrastra desde hace bastante tiempo a lo largo de la temporada. Camila Monge se queda en Regatas Lima”, indicó.

Camila Monge se mantendrá en Regatas Lima, a pesar de tener la chance de irse a Estados Unidos.
Camila Monge se mantendrá en Regatas Lima, a pesar de tener la chance de irse a Estados Unidos.

Katy Ryan se queda en Regatas Lima

La tercera jugadora que seguirá en el equipo es la extranjera Katy Ryan, una de las figuras en la fase final del campeonato. La opuesta estadounidense llegó tras un periodo de inactividad y se incorporó al club con el torneo ya iniciado, destacando por su potencia y altura, superando el 1.90 metros.

Katy Ryan continuará una temporada más en Regatas Lima. La opuesta estadounidense, que llegó al equipo tras casi un año de inactividad, se incorporó con el campeonato en marcha y mostró un buen rendimiento, aunque no realizó la pretemporada con el plantel. El Sudamericano le resultó favorable y Regatas apuesta por ella para la siguiente campaña”, agregó Fernández.

La periodista precisó que la continuidad de Ryan fue confirmada por el propio Horacio Bastit. “Habitualmente, el club no mantiene a las extranjeras por dos temporadas consecutivas, pero la respuesta del entrenador fue que este año será diferente. Así, Katy Ryan seguirá en el equipo, aportando su experiencia y físico, ya que mide un metro noventa y siete y es zurda. Queda por definir quiénes serán las armadoras de Regatas Lima para la próxima temporada”, concluyó.

Katy Ryan seguirá en Regatas Lima la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.
Katy Ryan seguirá en Regatas Lima la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Las jugadoras que no continuarán en Regatas Lima

La primera baja confirmada en Regatas Lima es Shanaiya Aymé. La atacante peruana anunció su salida tras finalizar el campeonato en quinto lugar y se despidió con un mensaje emotivo: “Me despido con una sonrisa grande porque, sin importar cualquier adversidad, me hiciste mejor persona y mejor deportista”.

Además, Daniella Fernández informó sobre la partida de otras tres jugadoras del club de Chorrillos. La armadora argentina Bárbara Frangella, la opuesta Petra Schwartzman y la central Darlevis Mosquera no continuarán en el equipo. En el caso de la colombiana, todo indica que seguirá su carrera en otro club de la Liga Peruana de Vóley.

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