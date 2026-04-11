Daniella Fernández dio a conocer la partida de hasta tres jugadoras del club. Créditos: De Una / Ovación.

Regatas Lima experimentará varios cambios en su plantel tras finalizar en el quinto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Horacio Bastit continuará como entrenador, pero el argentino ya comenzó a definir el nuevo equipo y decidió prescindir de tres extranjeras.

Según informó la periodista Daniella Fernández en el programa de Youtube De Una, la primera en dejar el club es Bárbara Frangella. La armadora argentina recibió críticas durante la temporada, ya que su rendimiento no alcanzó el nivel mostrado en Circolo Sportivo Italiano en la campaña 2024/2025.

La central Darlevis Mosquera tampoco seguirá en el equipo de Chorrillos. Pese a ser la segunda máxima bloqueadora del torneo, la jugadora colombiana no continuará en Regatas. No obstante, Julio Peña adelantó que la extranjera permanecería en la Liga Peruana de Vóley, aunque en otra institución.

La tercera baja confirmada es Petra Schwartzman. La opuesta chilena tuvo un buen inicio de temporada, pero fue desplazada por la estadounidense Katy Ryan, quien sería la única extranjera que se mantendría en el club para la próxima campaña.

‘Barbie’ Frangella, Darlevis Mosquera y Petra Schwartzman se suman a la lista de bajas junto a Shanaiya Aymé, quien se despidió oficialmente a través de su cuenta de Instagram: “Me despido con una sonrisa grande porque, sin importar cualquier adversidad, me hiciste mejor persona y mejor deportista. Me voy con el corazón tranquilo y con la sensación de haber cumplido, feliz de haber llevado esta camiseta y de conocer personas increíbles. Gracias, Regatas”.

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Las jugadoras que continúan en Regatas Lima

Por otro lado, tres jugadoras continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La única extranjera que seguirá es Katy Ryan, según confirmó Daniella Fernández tras una reciente entrevista con el técnico Horacio Bastit.

“Habitualmente, el club no mantiene a las extranjeras por dos temporadas consecutivas, pero la respuesta del entrenador fue que este año será diferente. Así, Katy Ryan seguirá en el equipo, aportando su experiencia y físico, ya que mide un metro noventa y siete y es zurda. Queda por definir quiénes serán las armadoras de Regatas Lima para la próxima temporada”, señaló Fernández.

Las otras dos voleibolistas peruanas que permanecerán en el club de Chorrillos son la capitana Kiara Montes y la joven Camila Monge. Esta última descartó la posibilidad de marcharse a estudiar y jugar en Estados Unidos, optando por seguir compitiendo en la máxima categoría del voleibol nacional.

“Les acabo de contar lo de Camila Monge, quien tendrá que ser operada por la lesión en el dedo que arrastra desde hace bastante tiempo a lo largo de la temporada. Camila Monge se queda en Regatas Lima”, agregó la reportera.

La punta peruana seguirá vistiendo los colores celestes en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: De Una / Ovación.

Allison Holland no llega a Regatas Lima

Finalmente, Daniella Fernández se refirió a un tema que ha generado especulaciones en redes sociales. Allison Holland publicó una historia desde las instalaciones de Regatas Lima, lo que llevó a muchos a dar por hecho su fichaje por el club de Chorrillos, tras su destacado paso por Deportivo Soan.

No obstante, la periodista aclaró que Holland solo visitó el club porque tiene amigas en el equipo. El futuro de la máxima bloqueadora de la Liga Peruana de Vóley estará fuera del país, por lo que se descarta que continúe su carrera en otro equipo nacional. Así se ponen fin a los rumores sobre su posible llegada a Regatas.