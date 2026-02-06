Regatas Lima potencia su ofensiva con el fichaje de Nicole Abreu de cara al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Nicole Abreu, nuevo refuerzo de Regatas Lima para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Regatas Lima.

Nicole Abreu se erigió como una de las deportistas más valiosas en la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley. El rendimiento de la punta de 26 años no iba en la misma sintonía que el desempeño colectivo de Kazoku No Perú, club debutante en la categoría de élite. En este escenario, Regatas Lima contactó con la deportista peruana y la sumó a sus filas para potenciar su ataque en el Campeonato Sudamericano de Vóley.

“Bienvenida a Las Más Campeonas, Nicole”, compartió el club de Chorrillos en sus medios oficiales. La publicación incluyó un video de presentación en el que Nicole presume la indumentaria ‘celeste’. “Refuerza al equipo para enfrentar el Sudamericano de Clubes 2026″, añade el post.

Abreu solo podrá disputar minutos con Regatas Lima este curso en el certamen internacional. El libro de pases de la Liga Peruana de Vóley ya cerró; por lo tanto, la voleibolista peruana no puede sumar minutos con el equipo de Horacio Bastit en el torneo doméstico.

Nicole Abreu se ubica en el Top 10 de máximas anotadoras en la Liga Peruana de Vóley 2026-26. Crédito: Puro Vóley.

Con esta incorporación, el conjunto de Chorrillos suma a una pieza capital a sus filas. Abreu se despachó con 214 puntos durante la permanencia de Kazoku No Perú en la primera división y el repechaje. Pese a que ya no tiene más acción por el descenso de su exequipo, continúa en el Top 10 de máximas artilleras.

Esta incorporación resulta vital para las intenciones de Regatas Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2025/26. El sexteto de Horacio Bastit no ha exhibido su mayor potencial en el torneo local y afronta un reto de mayor complejidad ante las mejores escuadras del continente.

Programación del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Fecha 1

Miércoles 18 de febrero

- Osasco de Brasil vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Alianza Lima vs Banco República de Uruguay (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Regatas Lima vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

Grupo de Regatas Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Fecha 2

Jueves 19 de febrero

- Sesi de Brasil vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- Alianza Lima vs San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

- Osasco de Brasil vs Boston College de Chile (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

Fecha 3

Viernes 20 de febrero

- Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Sesi de Brasil vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- San Martín vs Banco República de Uruguay (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tendrá lugar en Lima.

Formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El formato del Sudamericano de Clubes Femenino 2026 establece tres series integradas por tres escuadras cada una. La clasificación a las llaves definitivas estará sujeta a los resultados en la etapa inicial, un diseño que asegura duelos de máxima exigencia donde cada unidad en juego será vital para las aspiraciones de los participantes.

Un factor clave en la definición será la pelea por el cupo del mejor segundo lugar, puesto que dicho equipo completará el cuadro de las semifinales. Bajo este escenario, los representantes peruanos podrían aprovechar esta vía alternativa como una estrategia válida para sostenerse en la pelea por el acceso a la instancia por el título.

Aparte de la gloria continental, el torneo otorgará dos plazas para el Mundial de Clubes de Voleibol, un incentivo que multiplica el valor de cada victoria. Para las instituciones nacionales, el campeonato constituye una vitrina inmejorable para competir contra la élite de la región y exhibir su evolución ante planteles de amplia trayectoria internacional.