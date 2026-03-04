Jean Ferrari impulsa diálogo entre Mano Menezes y la CONAR ante la fragilidad del arbitraje peruano: “La fluidez del juego es perjudicada”

Jean Ferrari confirma que existe una reunión pendiente entre Mano Menezes y la CONAR. Crédito: Linkeados.

La última jornada de la Liga 1 ha puesto nuevamente a los árbitros peruanos y al uso doméstico del VAR en el centro de las críticas. Los cuestionamientos a los colegiados se han sostenido en los últimos años y la tecnología no ha amainado los graves errores. La tesitura del arbitraje nacional no es exenta al nuevo comando técnico de la selección peruana.

Así lo ha expresado Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En una entrevista con ‘Linkeados’, el exdeportista explicó que Mano Menezes, nuevo entrenador de ‘la bicolor’, se reunirá con las autoridades de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) con el fin de coordinar medidas para la mejora del juego.

“Va haber una comunicación, de todas maneras, del comando técnico con CONAR”, concedió Ferrari Chiabra. La polémica que se instaló el último fin de semana se relacionó directamente con el uso del Sistema de Videoarbitraje (VAR). Sin embargo, el dirigente de la FPF expuso que existe otro escollo que evita un desarrollo óptimo de los encuentros.

Víctor Hugo Carrillo, jefe del VAR en la Liga 1, inicia procedimientos para la mejora del Sistema de Videoarbitraje. Crédito: GEC.

“La fluidez del juego también es perjudicada con el tiempo efectivo de juego. Lo que se tiene que buscar es que haya fluidez de juego. Eso también es parte de los árbitros, para eso se tiene que conversar. No puede ser que un árbitro en un partido diga A; y en otro partido, un arbitro cobre B. Se tiene que conversar”, señaló el exadministrador de Universitario de Deportes.

En suma, restan afinar detalles para que Mano Menezes y sus colaboradores se reúnan con los encargados de tomar las decisiones en CONAR. El técnico brasileño, de momento, mantiene una agenda ajetreada, según dio a conocer Ferrari: se le aprecia visitando estadios y asistiendo a partido de la Liga 1 en la capital.

El error del VAR en el partido entre Alianza Lima vs UTC

El arbitraje peruano sumó un nuevo capítulo de controversia en el duelo entre Alianza Lima y UTC. La conversación de la cabina reveló una ligereza alarmante: tras una jugada que debió ser saque de arco para los locales, el VAR sentenció tiro de esquina sin un análisis real. El error fue crítico, pues de ese córner nació el gol de la victoria para los ‘blanquiazules’. Poco después, la propia cabina admitió su equivocación con un honesto pero tardío: “Me apuré yo”.

Osías Ramírez, presidente del 'gavilán del norte', difundió el video de dicha Comisión relacionado con la jugada entre Federico Girotti y Piero Serra. (Video: CONAR)

Esta secuencia expone la crisis de la CONAR. La falta de criterio no es un hecho aislado ni exclusivo contra un equipo; es una situación sostenida que afecta a todos los clubes por igual en distintas jornadas. La tecnología, lejos de traer justicia, evidencia la preparación insuficiente de quienes la operan. Mientras la designación de los jueces siga bajo cuestionamiento y los audios revelen tal desorden, la credibilidad de la Liga 1 continuará en caída libre.

¿Perú jugará en la altura?

Jean Ferrari propuso un cambio de estrategia para la selección peruana en las Eliminatorias. El directivo sugirió que el equipo nacional aproveche la geografía del país para enfrentar a potencias como Brasil y Argentina: “Debemos utilizar todas nuestras herramientas disponibles. Una de ellas es la altura, que solo comparten pocos países como Bolivia. Hay que saber aprovechar esas ventajas”.

Para Ferrari, la localía en Lima no garantiza resultados ante los rivales más fuertes del continente. Por ello, planteó la posibilidad de jugar en ciudades como Juliaca para incomodar al adversario y sumar puntos clave. “Si normalmente se juega contra Brasil y Argentina en Lima y se pierde, ¿qué se pierde al llevar esos partidos a Juliaca? Si igual no se gana, no hay mayor diferencia”, sostuvo con pragmatismo.