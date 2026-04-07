Sport Boys cerró las incorporaciones de Carlos Zambrano y Miguel Trauco: anunciados como refuerzos después de largas tratativas

Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegan al Callao con cláusulas especiales. - Crédito: Sport Boys

El Sport Boys luchó como el que más para tener en sus filas a los cuestionados Carlos Zambrano y Miguel Trauco. En un principio el tema estaba allanado, era cuestión de tiempo para concretarse. Sin embargo, los futbolistas tuvieron observaciones con los contratos girados y recularon, dejando con un sabor amargo a los chalacos.

Así, parecía un capítulo cerrado en el primer puerto del Perú, pero no. Las autoridades de la ‘misilera’ siguieron en contacto tanto con los seleccionados nacionales como con el círculo empresarial para perfilar un nuevo vínculo. Sin mayores ofertas sobre la mesa, los actores principales retomaron las conversaciones y, finalmente, cerraron las incorporaciones.

De tal manera que el Sport Boys empleó sus canales oficiales de las redes sociales para anunciar a Zambrano y Trauco, quienes serán los últimos en unirse al plantel a cargo de Carlos Desio, quien ha sido un factor clave para acelerar las negociaciones. Con ambos listos, definitivamente, su estructura de juego contará con dos jerarcas de la defensa.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco se mantienen en el fútbol local tras haberse unido al Sport Boys. - Crédito: Jorge Solari

Fichajes controversiales

Miguel Trauco y Carlos Zambrano iniciaron el periodo 2026 como integrantes de Alianza Lima. No obstante, la permanencia de ambos futbolistas en el club se vio abruptamente interrumpida a raíz de un escándalo sexual sin precedentes, que derivó en la resolución de sus contratos por motivos disciplinarios.

Los jugadores, integrantes de la selección peruana, fueron acusados y denunciados por abuso sexual contra una joven argentina, en Montevideo. Este incidente, ocurrido al término de la pretemporada de los ‘íntimos’ en Uruguay, generó un impacto mediático a escala mundial y forzó la salida de ambos deportistas de la institución victoriana.

El entrenador de la 'misilera' ha aprobado la llegada de los seleccionados nacionales. | VIDEO: Con Calle y Cancha

Enfrentando el proceso legal desde el ámbito internacional, tanto Zambrano como Trauco sostuvieron su defensa mientras buscaban continuar sus trayectorias futbolísticas en Perú. La situación judicial no impidió que ambos intentaran recomponer sus carreras a pesar del escrutinio público.

Solamente Sport Boys concretó la contratación de los dos futbolistas, sin atender al juicio de la opinión pública. Como medida preventiva, la directiva del club incluyó una cláusula disciplinaria en sus contratos, estipulando sanciones ante cualquier reincidencia en conductas inapropiadas por parte de los jugadores.

Sport Boys cuenta con Carlos Zambrano y Miguel Trauco para Liga 1 2026. - Crédito: Composición Infobae

Reacción precisa

A pesar de que Sport Boys había zafado de la tierra de nadie del descenso, no realizó un correcto plan de arranque de temporada. En principio se apostó por un entrenador desfasado como Jaime de la Pava por más que sobre la mesa habían otras opciones.

Con el colombiano a los mandos, el club del Callao involucionó aún más en su juego y presentó una cantidad considerable de problemas para sacar adelante los partidos. De ahí que en la clasificación llegase al sótano con resultados en rojo y exhibiciones lastimeras.

Fue esa situación cumbre que hizo reaccionar a los directivos para que lo separaran del cargo por incompetencia. Y frente a ese escenario se perfilaron los detalles para llegar a un acuerdo con Carlos Desio como nuevo estratega, quien no bien se ubicó en el banquillo revolucionó al plantel y lo echó a andar con una imagen distinta.