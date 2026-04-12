Perú Deportes

Se filtraron detalles de la conversación entre Carlos Zambrano y Carlos Desio en Sport Boys: “En la FPF quieren llevarlo a la selección peruana”

El periodista Renato Luna dio a conocer una charla entre el técnico argentino y el ‘Kaiser’, que fichó por el cuadro ‘rosado’ y en la Videna lo tienen en la mira. Miguel Trauco también fue parte de ese diálogo

Guardar
El técnico del cuadro 'rosado' y el 'Kaiser' charlaron sobre su compromiso con el club y la oportunidad que hay de volver a la selección peruana. (Video: Horacio Zimmermann / Nada Que No Sepa)

La llegada de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a Sport Boys ha reavivado el debate en el fútbol peruano. La polémica se intensificó tras la denuncia por abuso sexual presentada por una joven argentina, hecho que precipitó la salida de ambos de Alianza Lima. Mientras Sergio Peña logró integrarse rápidamente a un nuevo equipo, los defensores aceptaron la propuesta del club ‘chalaco’ luego de varias idas y venidas.

El conjunto ‘rosado’ inicia una etapa en la que los exjugadores ‘blanquiazules’ intentan reivindicarse tanto dentro como fuera del campo. Justamente, el periodista deportivo, Renato Luna informó que el técnico del equipo, Carlos Desio, convocó a ambos futbolistas a una conversación privada para establecer las expectativas y el compromiso requerido en su nuevo ciclo con la institución.

El interés de la Federación Peruana de Fútbol en el caso de Zambrano ha sido confirmado por el comunicador, quien detalló que el DT argentino comunicó al defensor central la intención de la FPF de apoyarlo para recuperar su mejor nivel, con miras a una futura convocatoria a la selección peruana.

Según Luna, Desio le transmitió lo siguiente al ‘León’: “Déjalo en mis manos, yo te voy a poner en ese lugar en el que la Federación te quiere, así es que depende de ti”.

El último partido de Carlos Zambrano fue en el amistoso que Alianza Lima jugó con Colo Colo en Uruguay el 18 de enero del 2026.
El último partido de Carlos Zambrano fue en el amistoso que Alianza Lima jugó con Colo Colo en Uruguay el 18 de enero del 2026.

Directivo de Sport Boys sobre contacto de la FPF por Carlos Zambrano y Miguel Trauco

Mario Flores, gerente deportivo de Sport Boys, reconoció tiempo atrás el acercamiento de la FPF respecto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco. “Me parece que el profesor (Mano) Menezes tiene en cuenta a alguno de ellos o a los dos. Es importante que puedan tener continuidad y creo que podrían tenerla acá”, dijo para TV Perú.

En cuanto a la posibilidad del regreso de los dos deportistas a la selección peruana, el mismo directivo explicó el contacto fue con el administrador, Martín Noriega: “Con Martín, todo fue a través de Jean Ferrari. Hemos tratado varios temas. Uno principal es lo que ellos tienen pendiente, pero una vez resuelto eso, podríamos ver un contrato y contar con ellos. Yo creo que para el fin de semana podría haber novedades”.

Cabe mencionar, que el técnico de la ‘bicolor’, Mano Menezes, ha considerado diversas alternativas para reforzar la defensa como Miguel Araujo, Fabio Gruber y Alfonso Barco. No obstante, la experiencia de Zambrano podría aportar el salto de calidad que busca para el próximo ciclo de Eliminatorias, por lo que existe un interés en que el zaguero alcance óptimas condiciones físicas y futbolísticas, presionando a Sport Boys para acelerar su puesta a punto.

Mano Menezes tiene interés por los dos exjugadores de Alianza Lima. Créditos: TVPerú.

¿Carlos Zambrano y Miguel Trauco están condicionados disciplinariamente en Sport Boys?

Tras el escándalo que motivó su salida de Alianza Lima, surgieron dudas sobre la inclusión de cláusulas disciplinarias en los contratos de Carlos Zambrano y Miguel Trauco con Sport Boys. El periodista Jorge Solari precisó que, aunque el tema fue discutido, no se incorporó ninguna condición especial en el documento firmado: “Me aclaran que el tema disciplinario se conversó pero no está incluido en el contrato, ya que este es un documento ‘tipo’ aceptado por la federación y cualquier alteración podría afectar su validez”, contó en su cuenta de Twitter.

Actualmente, la permanencia del ‘Kaiser’ y el ‘Mago’ en la ‘misilera’ está supeditada tanto a su rendimiento deportivo como a la resolución de sus situaciones legales. La FPF y Mano Menezes siguen de cerca el proceso, con la expectativa de que ambos, aunque principalmente el zaguero central, puedan superar este contexto y volver a aportar a la selección peruana en el corto plazo, pensando en los amistosos de junio.

Temas Relacionados

Carlos ZambranoMiguel TraucoCarlos DesioSport BoysFederación Peruana de FútbolSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Eddie Fleischman explotó contra la FPF por querer jugar algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en altura: “Demagogia y farsa pura”

El periodista deportivo no dudó en cuestionar la decisión de la Federación para que la ‘bicolor’ enfrente a Brasil y Argentina en Cusco o Juliaca

Eddie Fleischman explotó contra la FPF por querer jugar algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en altura: “Demagogia y farsa pura”

Roberto Mosquera aseguró que Jorge Cazulo no sería DT de Sporting Cristal: “Tiene su razones y son entendibles”

El entrenador peruano se pronunció por la posibilidad de que el ‘Piki’, actualmente asistente en Defensa y Justicia, sea opción para dirigir al conjunto ‘rimense’

Roberto Mosquera aseguró que Jorge Cazulo no sería DT de Sporting Cristal: “Tiene su razones y son entendibles”

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está repleta de compromisos en el ámbito europeo y sudamericano, con presencia de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Antonio Spinelli ratifica la localía de la selección peruana femenina en Cusco tras dos victorias en casa: “Se juega donde se vive”

Bajo la dirección técnica del adiestrador argentino, ‘la bicolor’ se ilusiona con ingresar al pelotón de los cuatro primeros y alcanzar una plaza al Mundial de Brasil 2027

Antonio Spinelli ratifica la localía de la selección peruana femenina en Cusco tras dos victorias en casa: “Se juega donde se vive”

Perú será sede de la Red Bull Batalla 2027: Almendrades tendrá su revancha contra El Menor en su casa

El integrante de Soporte Alterno dejó fuera a Chuty, aunque no consiguió superar al representante chileno. Tendrá la oportunidad de participar en la próxima edición, donde contará con el respaldo del público local

Perú será sede de la Red Bull Batalla 2027: Almendrades tendrá su revancha contra El Menor en su casa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Fiscalía de Perú coordina acciones por demoras en la entrega de material que genera retrasos en mesas de votación en Lima

Elecciones 2026: Fiscalía de Perú coordina acciones por demoras en la entrega de material que genera retrasos en mesas de votación en Lima

Elecciones 2026 EN VIVO: miles de peruanos en peligro de no votar por falta de material electoral y fiscalía abre investigación

Panorama de las Elecciones Perú 2026 en Europa, Asia, Oceanía: peruanos votan en Estados Unidos, Argentina y otros países

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Resultados ONPE HOY: conteo oficial y avance de cifras de las Elecciones 2026 se conocerán desde las 5 p.m.

ENTRETENIMIENTO

La hija de Ricardo Belmont marca distancia: Kristen Belmont desmiente a Keiko Fujimori sobre su relación con Kyara Villanella

La hija de Ricardo Belmont marca distancia: Kristen Belmont desmiente a Keiko Fujimori sobre su relación con Kyara Villanella

Urraco de Magaly Medina critica a la ONPE tras demoras para abrir su mesa por falta de material: “No se puede votar”

Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa en España durante las elecciones generales 2026

Elecciones 2026: Carlos Álvarez emitió su voto, compartió fotos con simpatizantes y evitó declaraciones a la prensa

Carlos Álvarez no participó del tradicional desayuno electoral de las Elecciones 2026

DEPORTES

Eddie Fleischman explotó contra la FPF por querer jugar algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en altura: “Demagogia y farsa pura”

Eddie Fleischman explotó contra la FPF por querer jugar algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en altura: “Demagogia y farsa pura”

Roberto Mosquera aseguró que Jorge Cazulo no sería DT de Sporting Cristal: “Tiene su razones y son entendibles”

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Antonio Spinelli ratifica la localía de la selección peruana femenina en Cusco tras dos victorias en casa: “Se juega donde se vive”

Perú será sede de la Red Bull Batalla 2027: Almendrades tendrá su revancha contra El Menor en su casa