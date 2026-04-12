Roberto Mosquera aseguró que Jorge Cazulo no sería DT de Sporting Cristal: “Tiene su razones y son entendibles”

El técnico peruano se refirió a la posibilidad de que el 'Piki' sea opción para dirigir al cuadro 'celeste'. (Video: GV PLAY / Con Calle y Cancha)

El nombre de Jorge Cazulo volvió a acaparar la atención en el entorno de Sporting Cristal tras la salida de Paulo Autuori. En las últimas semanas, diversos sectores de la hinchada y la prensa especularon sobre la posibilidad de que el uruguayo, asumiera la conducción del primer equipo. Sin embargo, la directiva sorprendió al designar al brasileño Zé Ricardo, quien ya logró un triunfo relevante en la Copa Libertadores 2026 frente a Cerro Porteño de Paraguay.

En este escenario de cambios y expectativas, la voz de Roberto Mosquera resulta relevante, ya que fue el entrenador que, en 2012, llevó a ‘Piki’ desde César Vallejo al cuadro ‘celeste’, lo que marcó el inicio de una etapa exitosa para ambos: consiguieron el campeonato nacional ese año y repitieron el logro en 2020, antes del retiro del ‘charrúa’.

Mosquera fue consultado sobre la posibilidad de ver a Cazulo como entrenador de Sporting Cristal y sostuvo una postura prudente. “¿Jorge Cazulo puede dirigir Sporting Cristal? No sé porque no lo he visto dirigir. Ahora, la mayoría de entrenadores que ha pasado por la reserva de Sporting Cristal no han dado la data en Primera División”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Con Calle y Cancha.

El entrenador peruano explicó que el salto de la reserva a la Primera División exige una experiencia que trasciende los logros en categorías juveniles. Según Mosquera, el hecho de que en la reserva participen habitualmente futbolistas provenientes del primer equipo puede ofrecer una percepción engañosa sobre el verdadero nivel competitivo del técnico. “Entonces, es un equipo fuerte, competitivo”, señaló, pero advirtió que eso no garantiza éxito al frente del plantel profesional.

El efusivo abrazo entre Jorge Cazulo y Roberto Mosquera tras el título nacional 2020 con Sporting Cristal. - captura: GOLPERU

Para Roberto Mosquera, la clave radica en la necesidad de dirigir otros equipos antes de asumir un reto como el de Sporting Cristal: “No sucede esto siempre, a veces se ha jugado también con solo sub 20, pero eso no te da una idea clara de que tú vas a triunfar en el primer equipo, porque para dirigir el primer equipo tiene que haber dirigido en otros equipos, desde mi punto de vista”.

El técnico nacional de 69 años también fue enfático al responder si Jorge Cazulo habría aceptado el reto en este momento, incluso si la directiva lo hubiera considerado como opción principal: “No creo que Cazulo, si le dicen ahora, venga a Cristal. Tiene sus razones y son entendibles porque las conozco. Por otro lado, está trabajando con el equipo de (Mariano) Soso y les está yendo muy bien. Entonces, así lo hubiesen llamado, no hubiera venido, y si no estaría con Soso tampoco hubiera venido”.

Cabe mencionar, que tras finalizar su carrera como futbolista, Cazulo inició su camino como DT en las divisiones menores del club ‘cervecero’, obteniendo títulos en la Copa Generación Sub 18 (2021) y el Torneo de Reservas (2023).

Emotivo video de Sporting Cristal para despedirse de Jorge Cazulo como entrenador del equipo de reserva.

Actualidad de Jorge Cazulo

Actualmente, Jorge Cazulo se desempeña como asistente técnico de Mariano Soso en Defensa y Justicia de Argentina. Su paso por el club de Florencio Varela representa una etapa de formación profesional en uno de los entornos más competitivos del fútbol sudamericano. El ‘halcón’ mantiene una campaña positiva en el torneo local, donde se ubica en zona para jugar el ‘playoff’, y viene de perder un invicto de 12 partidos.

La experiencia que el ‘Piki’ adquiere diariamente en Argentina le permite sumar herramientas que, en el futuro, podrían ser valiosas si decide regresar a Perú y asumir el desafío de dirigir como entrenador principal.

Por ahora, la posibilidad de verlo como entrenador principal de Sporting Cristal permanece como un deseo latente entre los aficionados, pero distante en el corto plazo. Su desarrollo como asistente en el fútbol argentino y la perspectiva de Roberto Mosquera sobre el proceso formativo sugieren que su llegada al banco celeste, si se produce, será en un momento más maduro y con mayor recorrido en el ámbito profesional.

Jorge Cazulo ejerce como mano derecha de Mariano Soso en Defensa y Justicia de Argentina. - créditos: Defensa y Justicia