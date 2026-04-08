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Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 1 de Copa Libertadores 2026

Los ‘rimenses’ empiezan el camino de la verdad con el debut de Zé Ricardo, quien intentará demostrar su mano desde el arranque. El lance se disputará en el Miguel Grau del Callao

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00:05 hsHoy

Esta es la postal que publicó Sporting Cristal en sus redes sociales a poco del duelo con Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026. Todo esto desde el estadio Miguel Grau del Callao, la nueva sede el cotejo.

Sporting Cristal.
Postal de Sporting Cristal en la previa del choque con Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026.
22:58 hsAyer

El banner que publicó Cerro Porteño en sus redes sociales a horas del choque con Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026. Los paraguayos quieren llevarse los tres puntos de Lima.

Cerro Porteño.
Banner de Cerro Porteño para el duelo con Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026 - Crédito: X.
20:14 hsAyer

Debido al cambio de estadio y el horario del encuentro (21:00 horas), Sporting Cristal tuvo que reforzar la seguridad para que sus hinchas puedan llegar y retirarse sin problemas a altas horas de la noche. Esto, igual, viene generando mucha incomodidad entre los ‘celestes’.

Sporting Cristal.
Mapa de accesos para el estadio Miguel Grau del Callao.
20:09 hsAyer

Debido al cierre temporal del estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima hace de local, Sporting Cristal tuvo que aplicar el plan de contingencia: cambió de escenario por el estadio Miguel Grau del Callao, donde ya jugó con 2 de Mayo (segunda fase de Copa Libertadores).

Sporting Cristal.
Comunicado de Sporting Cristal sobre el cambio de escenario para el partido ante Cerro Porteño.
06:49 hsAyer

¡Noche de partido! Sporting Cristal se enfrenta a Cerro Porteño por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El duelo se realizará en el estadio Miguel Grau del Callao.

06:49 hsAyer

Así llega Sporting Cristal al partido por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal atraviesa un momento delicado y convulso. No presenta exhibiciones convincentes ni mucho menos resultados esperanzadores. De ahí que Paulo Autuori se haya alejado de la dirección técnica dejando a los suyos en el naufragio.

Frente a ese escenario, las autoridades aceleraron las negociaciones para contratar a Zé Ricardo, quien hará su debut en el banquillo contra un oponente difícil como Cerro Porteño, que dicho sea de paso será un verdadero termómetro.

06:49 hsAyer

Así llega Cerro Porteño al partido por la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño ha recuperado su mejor versión a partir de la llegada de Ariel Holan a la dirección técnica. En su partido debut, plasmó su idea de juego e intensidad, logrando que el equipo pase por encima del Sportivo 2 de Mayo con una goleada.

Con una dinámica distinta, Cerro se ha posicionado como escolta del Olimpia en el Torneo Apertura 2026, aunque ahora su foco es realizar una correcta presentación en la Copa Libertadores. Para el desafío, no obstante, presentará dos bajas: Fabricio Domínguez e Ignacio Aliseda.

06:49 hsAyer

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Cerro Porteño

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Gabriel Santana, Felipe Vizeu, Luis Iberico.

- Cerro Porteño: Alexis Arias; Fabricio Domínguez, Rodrigo Melgarejo, Lucas Quintana, Guillermo Benítez; Fabrizio Peralta; Jorge Morel, César Bobadilla, Ignacio Aliseda; Cecilio Domínguez, Pablo Vegetti.

06:49 hsAyer

Canales para seguir Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026

El duelo será transmitido en Perú y Paraguay a través de ESPN. En Ecuador, Colombia y Venezuela, la señal estará disponible por ESPN 2, mientras que en Chile se podrá seguir por ESPN 5 y en Argentina por Fox Sports. En México y países de Centroamérica, la frecuencia estará disponible en Disney+.

06:49 hsAyer

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: horario del partido por Copa Libertadores 2026

El partido se llevará a cabo HOY, miércoles 8 de abril, a partir de las 21:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Chile y Venezuela, el inicio será una hora más tarde. Para Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el encuentro comenzará a las 23:00 horas, mientras que en México se programará para las 20:00 horas.

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