Perú

Cáncer de próstata en Perú: estos son los tres factores que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad

Esta enfermedad no solo es la más diagnosticada entre la población masculina peruana, sino también la que registra la mayor cantidad de muertes en este grupo

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Hombre de espaldas con bata de hospital azul conversando con un médico varón con bata blanca y estetoscopio en un consultorio. Hay una camilla y un monitor con diagramas anatómicos.
Un paciente de espaldas, vestido con una bata médica, escucha atentamente a su médico que le explica detalles sobre su salud, posiblemente relacionados con el cáncer de próstata, en una consulta privada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de próstata es actualmente el tipo de cáncer más frecuente entre los hombres peruanos, superando a otras neoplasias como el cáncer de estómago, pulmón y el linfoma de Hodgkin. Así lo informó el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), que advirtió sobre la importancia de identificar los factores asociados a esta enfermedad para favorecer una detección temprana.

De acuerdo con información difundida por Andina Noticias, especialistas del INEN señalaron que existen tres factores principales que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Se trata de condiciones que no pueden modificarse, por lo que los expertos recomiendan reforzar las medidas de prevención y los controles médicos periódicos.

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Ilustración 3D de la pelvis humana en tonos azules y púrpuras, mostrando el esqueleto, vasos sanguíneos y un órgano con una masa de células esféricas en su interior.
Una ilustración 3D realista detalla el cáncer de próstata en pacientes adultos jóvenes, mostrando la estructura pélvica interna con el sistema urogenital y el desarrollo de células tumorales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales factores de riesgo

El primer factor identificado es la edad. Según explicó el director ejecutivo del Departamento de Cirugía Urológica del INEN, Víctor Destéfano, la probabilidad de desarrollar una neoplasia prostática aumenta conforme los hombres envejecen. Por ello, el cáncer de próstata suele diagnosticarse con mayor frecuencia en personas de edad avanzada.

El segundo factor corresponde a los antecedentes familiares. Los especialistas indicaron que el riesgo puede incrementarse cuando existe un historial de cáncer en familiares cercanos, como padres, abuelos o tíos. Esta condición obliga a mantener una vigilancia más estricta y a realizar evaluaciones médicas de manera anticipada.

Hombre de espaldas con bata médica azul sentado en una camilla, frente a un médico de pie con bata blanca y portapapeles en una sala de examen.
Un paciente, sentado de espaldas en una camilla de examen, escucha a su médico durante una consulta sobre el cáncer de próstata en un consultorio moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Necesidad de despistajes

El tercer factor señalado por el INEN es el origen étnico. En entrevista con Andina Noticias, Destéfano explicó que las personas afrodescendientes presentan una mayor probabilidad de desarrollar formas más agresivas de cáncer de próstata, incluso a edades más tempranas en comparación con otros grupos poblacionales.

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El especialista remarcó que estos tres factores no pueden modificarse, motivo por el cual insistió en la importancia de acudir a pruebas de despistaje. Según indicó, la detección oportuna permite identificar la enfermedad en sus etapas iniciales y aumenta las posibilidades de tratamiento exitoso.

Cancer - INEN
Cancer - INEN

Chequeos preventivos y recomendaciones

Frente a este panorama, el INEN recomienda que los hombres mayores de 50 años se sometan a controles preventivos de próstata. En el caso de quienes tienen antecedentes familiares de cáncer, los chequeos deberían comenzar desde los 40 años. Entre las pruebas más utilizadas figura el Antígeno Prostático Específico (PSA), un análisis de sangre que ayuda a detectar posibles alteraciones, además de la evaluación física realizada por el especialista.

Asimismo, los médicos aconsejan mantener hábitos saludables para contribuir a la prevención de diversas enfermedades. Entre las recomendaciones figuran evitar el consumo de cigarrillos y adoptar estilos de vida más saludables. De acuerdo con el INEN, el cáncer de próstata no solo es el más frecuente entre los hombres en el Perú, sino también el que registra el mayor número de fallecimientos en esta población, lo que refuerza la necesidad de promover la prevención y el diagnóstico temprano.

El 75% de los pacientes con cáncer de próstata pueden curarse si se detectan y tratan en fases tempranas (Montaje Infobae)
El 75% de los pacientes con cáncer de próstata pueden curarse si se detectan y tratan en fases tempranas (Montaje Infobae)

Casi 90% de casos se detectan tarde

n el Perú, cerca del 90% de los diagnósticos de cáncer de próstata se realiza en etapas avanzadas. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) reporta que el 85% de los casos anuales llega cuando la enfermedad ya no se encuentra confinada a la próstata, y el 45% de los pacientes presenta metástasis, lo que significa que el cáncer se ha diseminado a otros órganos y resulta incurable.

Este retraso en la detección se atribuye a estigmas, mitos y temores que dificultan la prevención y el diagnóstico temprano entre los hombres. El INEN atiende entre 800 y 1.000 casos nuevos cada año, de los cuales solo el 15% se detecta en una etapa inicial, cuando la enfermedad es potencialmente curable y el tratamiento suele limitarse a cirugía sin necesidad de terapias adicionales. Los pacientes que llegan tarde requieren tratamientos más agresivos, como radioterapia y terapia hormonal, que incluyen la supresión del funcionamiento de los testículos.

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La situación se ha agravado tras la pandemia de COVID-19, ya que el porcentaje de detección temprana cayó de 25% a 15%. El INEN destaca la importancia de los chequeos anuales, especialmente a partir de los 50 años o desde los 40 en casos con antecedentes familiares, para revertir esta tendencia y reducir la mortalidad asociada al cáncer de próstata.

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