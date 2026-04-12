Liga Peruana de Vóley 2025/2026: ¿Por qué no se juegan la final y el partido por tercer lugar este fin de semana?

La definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 genera gran expectativa. Tras las semifinales, Alianza Lima y la Universidad San Martín aseguraron su lugar en la final del campeonato. No obstante, los aficionados deberán aguardar para conocer al próximo campeón.

El primer encuentro de la final entre Alianza Lima y San Martín se disputará el domingo 19 de abril a las 17:00 en el Polideportivo Lucha Fuentes. De esta manera, ambos equipos iniciarán la serie que definirá al campeón de la temporada, en un duelo que ha despertado gran interés entre los aficionados.

La final de vuelta tendrá lugar el domingo 26, también a las 17:00 y en el mismo recinto deportivo. Se espera un escenario colmado, ya que las dos escuadras llegan tras una campaña sólida y cuentan con planteles experimentados y figuras destacadas.

Si la serie termina igualada, el reglamento contempla la realización de un partido extra para definir al campeón. En caso de que Alianza Lima consiga el título, logrará el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley, consolidando su dominio en el torneo. La expectativa por estos encuentros crece a medida que se acerca la definición del certamen.

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El encuentro por el tercer puesto también se definirá bajo el mismo formato, con Universitario de Deportes y Deportivo Géminis como protagonistas. Las ‘pumas’ buscarán subirse al podio por primera vez en su historia.

El primer partido entre ‘cremas’ y ‘guerreras’ está previsto para el sábado 18 de abril a las 19:00 en el Polideportivo Lucha Fuentes, escenario que también albergará el duelo de vuelta el sábado 25, en el mismo horario.

Si ambos equipos ganan un partido cada uno, será necesario disputar un partido extra el sábado 2 de mayo a las 19:00, también en el Polideportivo Lucha Fuentes, para definir quién se queda con el tercer lugar.

Fechas de las finales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Este fin de semana no se realizarán espectáculos deportivos en Perú. Tanto la Liga Peruana de Vóley como la Liga 1 de fútbol suspenderán sus actividades debido al proceso electoral. La décima fecha del Torneo Apertura no se disputará hasta el martes 14 de abril, cuando Deportivo Moquegua enfrente a Juan Pablo II.

En el caso de la Liga 1, algunos equipos retomarán la competencia a mitad de semana, mientras que otros lo harán el próximo fin de semana. Esto se debe a que varios clubes, como Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Cusco FC, Cienciano y Alianza Atlético, tienen compromisos internacionales en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, por lo que sus calendarios se ajustarán según su participación en estos torneos.

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Dónde ver las finales y los partidos por el tercer lugar

Los encuentros decisivos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, tanto la final como el partido por el tercer puesto, podrán verse en vivo a través de Latina TV, que emitirá la señal tanto en televisión abierta (canal 2) como en su página web y aplicación móvil, facilitando el acceso para los aficionados en todo el país.

Además, la Federación Peruana de Vóley transmitirá los partidos por medio de su plataforma digital, mientras que la Liga Peruana de Vóley brindará la cobertura en directo desde su página oficial de Facebook, permitiendo el seguimiento de los cotejos desde diferentes dispositivos.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral desde su sitio web, con información previa a cada partido, seguimiento punto a punto, análisis de las jugadas, detalles de cada set, incidencias relevantes y declaraciones de las protagonistas, para mantener informados a sus lectores en todo momento.