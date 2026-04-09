Universitario vs Géminis: fechas, horarios y todo sobre la definición por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario vs Géminis: fechas, horarios y todo sobre la definición del tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Redes clubes.

Universitario de Deportes afrontará el último desafío de la temporada frente a Deportivo Géminis, en el duelo por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, tras ceder su paso a la final en una definición que requirió el máximo de partidos ante Universidad San Martín. Por segunda vez desde su regreso a las etapas decisivas, Universitario buscará en el Polideportivo Lucha Fuentes no solo el podio, sino también la reivindicación luego de una semifinal marcada por el equilibrio y la intensidad.

El cierre de la serie entre Universitario y la Universidad San Martín estuvo signado por la paridad. El cuadro ‘crema’ forzó un tercer encuentro después de repartirse victorias en los dos primeros duelos, pero quedó marginado de la lucha por el título nacional tras caer en un cruce que se resolvió en el tie-break por un ajustado 15-13. El equipo dirigido por Guilherme Schmitz accedió así a una nueva final luego de dos temporadas de ausencia.

Por su parte, Deportivo Géminis se despidió del certamen tras caer en la serie de semifinales frente a Alianza Lima. El equipo dirigido por Natalia Málaga batalló ante la contundencia del conjunto ‘blanquiazul’, pero no logró forzar un tercer partido definitivo. A pesar de la entrega en ambos compromisos, el cuadro de Comas cedió con marcadores de 3-1 y 3-0, cerrando así una campaña de mucho aprendizaje bajo la tutela de la experimentada entrenadora nacional.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 25-13 en el tercer set y se llevó el encuentro que, marcó su pase a la disputa del título nacional - Crédito: Latina.

Universitario vs Géminis: fechas, horarios y todos los detalles de la serie por el tercer lugar

La serie por el último lugar en el podio, que enfrentará a Universitario de Deportes y a Deportivo Géminis, se disputará en formato de ida y vuelta, con la posibilidad de un tercer encuentro en caso de igualdad en la serie. De acuerdo con la programación oficial de la Federación Peruana de Vóley, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Primer partido: sábado 18 de abril (19:00 horas)

Segundo partido: sábado 25 de abril (10:00 horas)

Extra game (si es necesario): sábado 2 de mayo (10:00 horas)

Todos los partidos se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, escenario principal de la temporada y donde se han desarrollado los encuentros decisivos del campeonato.

Fechas de las finales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Alianza Lima y San Martín se citan en la final

La definición de la Liga Nacional de Vóley 2025/26 se perfila como un capítulo memorable en la historia del deporte peruano. Alianza Lima y la Universidad San Martín protagonizarán una final de pronóstico reservado, marcada por contextos opuestos. El conjunto ‘blanquiazul’ asume el rol de favorito tras una campaña impecable, cargando con la responsabilidad de ratificar su jerarquía. En la otra acera, las ‘santas’ llegan con el impulso emocional de haber superado una semifinal dramática ante Universitario, un factor que fortalece su temple de cara a la serie decisiva.

El Polideportivo Lucha Fuentes será el epicentro de este choque de estilos, donde la estrategia y la resistencia física jugarán un papel crucial. Mientras Alianza apuesta por la contundencia de su plantel, San Martín confía en la cohesión colectiva que le permitió salir airosa de momentos críticos. Más allá de las estadísticas previas, la lucha por el título nacional se resolverá en los detalles mínimos y en la capacidad de las jugadoras para gestionar la presión en cada set.

Con la mesa servida, el vóley nacional entra en su fase de mayor efervescencia. Los aficionados esperan una serie vibrante donde la intensidad y la entrega defensiva sean las grandes protagonistas. Esta final no solo pone en juego el trofeo de la temporada, sino también el honor de dos instituciones que han dominado la red durante todo el curso. Solo una escuadra logrará la gloria definitiva.

Un punto para la historia. Así fue el dramático cierre de la semifinal entre San Martín y Universitario. Un rally interminable definió el partido y desató la locura de las jugadoras, comando técnico e hinchada 'santa'. | Latina