Presidenta de Atlético Atenea expresa su intención de tomar las riendas de la Federación Peruana de Vóley: “Estoy convencida”

Alexandra Villarán revela su aspiración de convertirse en presidenta de la Federación, impulsada por un consejo crucial de su padre: "no lo descartes". Esta frase cambió su perspectiva y la motivó a prepararse para los más grandes desafíos. | YouTube / Sebas Del Solar

Alexandra Villarán ha trazado una línea ascendente en el voleibol peruano desde la creación de Atlético Atenea en 2021, en medio de la pandemia. Bajo su gestión, el club se ha consolidado como una de las instituciones emergentes en la Liga Peruana de Vóley, logrando resultados que lo sitúan entre los equipos protagonistas del campeonato.

Ahora, Villarán ha revelado su intención de llegar a la presidencia de la Federación Peruana de Vóley. “Sí, me veo como presidenta de la federación”, señaló en diálogo con ‘Entre ceja y ceja’. La dirigente remarcó que la idea, antes lejana, fue madurando gracias al consejo de su entorno más cercano.

“Lo último que me dijo mi papá fue ‘pero no lo descartes’”, compartió. Con el paso del tiempo, esa sugerencia se transformó en una convicción. “Por eso hoy sí estoy convencida de que en algún momento sí me gustaría. Cada vez me estoy preparando más mental, anímica y profesionalmente”, manifestó, dejando claro su compromiso con la formación integral.

Alexandra Villaran, la directora y fundadora del Club Atlético Atenea, recién ascendido a la Liga Peruana de vóley. Crédito: Composición Infobae

Villarán considera que la capacitación académica es esencial para liderar procesos de cambio en el deporte. Aunque ya elaboró una tesis sobre gestión en clubes, ha optado por enfocarse en nuevas áreas. “Hoy creo que la voy a cambiar. Me aconsejaron que potencie y estudie algo que adolezca. En realidad, mi tesis sobre gestión la he realizado en el club y sería reiterativo”, explicó.

“Hoy, para mí es un reto dominar los números. Si nosotros queremos una empresa modelo, tenemos que actuar como tal. Hoy ese check que me falta a mí es la parte financiera”, añadió. Villarán sostiene que la excelencia administrativa es crucial para proyectar el voleibol nacional hacia nuevos estándares.

Villarán subrayó que la formación continua y la apertura a nuevos retos son indispensables en el deporte actual. “Me estoy poniendo a punto mental, anímica y profesionalmente para, si llega el momento, estar a la altura de lo que significa conducir el voleibol peruano”, afirmó.

Alexandra Villarán es directora y fundadora de Atenea. Crédito: Difusión

La temporada de Atlético Atenea

La campaña 2025/26 de Atlético Atenea en la Liga Peruana de Vóley fue histórica para el club. El equipo, dirigido por Lorena Góngora, logró ubicarse en el sexto puesto del torneo accediendo a los cuartos de final del certamen nacional.

En esa instancia, las ‘diosas’ se midieron ante Deportivo Géminis, comandado por Natalia Málaga, y no lograron avanzar a semifinales tras una serie muy disputada. La eliminación provocó el llanto incontenible de Villarán en las tribunas del Polideportivo, reflejando el alto grado de involucramiento emocional de la dirigencia.

El equipo se repuso para afrontar el partido por el quinto puesto ante Regatas Lima, aunque nuevamente no pudo imponerse y cerró la temporada en la sexta posición. Para Villarán, este resultado ratifica el camino recorrido y el crecimiento institucional del club desde su fundación.

El equipo de Natalia Málaga derrotó 3-0 en sets y ganó el 'extra game' de cuartos de final - Crédito: Latina.

El futuro de Lorena Góngora

El desempeño de Lorena Góngora al mando de Atlético Atenea ha generado interés en el ambiente del voleibol peruano. Ante las consultas sobre su continuidad, Villarán fue categórica: “Lorena tiene un contrato indefinido con Atenea. ¿Qué pasa? Eso ya no se pregunta”, zanjó.

Solo ofertas internacionales de primer nivel podrían alejar a Góngora del club. “Lore solo se va si la contrata la selección de Estados Unidos o, quizás, Arabia Saudita; por ahí ya me lleva a mí también”, bromeó Villarán, dejando en claro su admiración y compromiso con la entrenadora.

La presidenta sueña en grande: “Sueño que Lore sea la entrenadora de la selección peruana de voleibol y que con ella también podamos llegar a unas olimpiadas”, declaró, mostrando ambición y visión de futuro para el voleibol nacional.

La entrenadora argentina logró colocar a Atlético Atenea entre los seis mejores del campeonato. Créditos: Latina TV.

Villarán destacó la labor de Góngora en las divisiones menores y su aporte a la formación de talentos. “Es una persona muy trabajadora, empeñosa y sé que va a dejar, y como ya lo está haciendo, trabajar mucho por nuestro país”, concluyó. Así, Villarán proyecta un futuro de profesionalización, liderazgo femenino y la aspiración de dejar huella en la historia del deporte peruano.