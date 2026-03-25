El llanto incontenible de la presidenta de Atenea tras la dura eliminación ante Géminis en cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

El equipo de Natalia Málaga derrotó 3-0 en sets y ganó el 'extra game' de cuartos de final - Crédito: Latina.

El deporte ofrece estampas de alegría extrema y tristeza profunda en una misma jornada. El Polideportivo de Villa El Salvador fue el escenario de este contraste tras el final del encuentro entre Deportivo Géminis y Atlético Atenea. Con el silbatazo que selló la clasificación de las comeñas a las semifinales, las cámaras y las miradas del público se dirigieron hacia las tribunas, donde Alexandra Villarán, presidenta y fundadora de Atenea, sucumbió ante la emoción.

Villarán, quien dio vida a este proyecto deportivo en el año 2021, siguió cada punto con una intensidad evidente desde las graderías. La eliminación en los cuartos de final representó un golpe duro para una institución que ascendió con rapidez y que soñó con dar la sorpresa en esta instancia. Al confirmarse la derrota, la dirigente no pudo contener el llanto. Sus lágrimas reflejaron el esfuerzo de la gestión y la frustración de quedar fuera de la lucha por el título tras una temporada de gran entrega.

En la otra cara de la moneda, el júbilo se apoderó de la zona técnica y el campo de juego. Mientras la presidenta de las ‘diosas’ vivía su momento de mayor vulnerabilidad, Luis Linares, presidente de Deportivo Géminis, bajó de inmediato a la superficie de juego. El directivo se fundió en abrazos con el comando técnico liderado por Natalia Málaga y con sus jugadoras, quienes ratificaron su jerarquía como uno de los cuatro mejores equipos de la temporada.

Las lágrimas de Alexandra Villarán, presidenta de Atlético Atenea, tras la victoria de Deportivo Géminis. Crédito: Captura Latina TV.

Este cierre de jornada evidenció las dos facetas del alto rendimiento. Por un lado, la satisfacción de una dirigencia histórica como la de Géminis, que ya piensa en el exigente duelo ante Alianza Lima. Por el otro, el dolor humano detrás de los proyectos emergentes. Pese a la caída, el llanto de Villarán también simboliza la pasión de un club que, en muy poco tiempo, logró instalarse en la élite del vóley peruano y que ahora deberá enfocarse en la disputa por el quinto lugar del certamen.

La decisión crucial de Géminis

La clasificación de Deportivo Géminis a las semifinales de la Liga Nacional de Vóley no es producto del azar. Detrás del éxito actual existe una decisión dirigencial que cambió por completo el rumbo de una campaña que inició con muchas dudas. En noviembre, la directiva del club de Comas resolvió la salida del entrenador brasileño Otávio Machado, tras un periodo de inestabilidad y falta de cohesión en el grupo.

El presidente de la institución, Luis Linares, admitió con sinceridad los motivos de aquel corte abrupto. Según explicó el directivo, el plantel no se sentía a gusto con la metodología de trabajo ni con la forma de conducción del adiestrador extranjero. El clima interno se encontraba desgastado y los resultados en la cancha reflejaban esa desconexión. Ante este panorama, la dirigencia buscó un perfil con autoridad, conocimiento del medio y una personalidad capaz de inyectar disciplina de inmediato.

Natalia Málaga tomará el lugar de Otávio Machado en Géminis. Crédito: Puro Vóley

La solución llegó con el nombre de Natalia Málaga. La entrenadora nacional, figura emblemática del deporte peruano, aceptó el desafío de tomar las riendas de un equipo que necesitaba un norte claro. Su llegada generó un impacto positivo instantáneo en la mentalidad de las jugadoras. Bajo su tutela, Géminis se puso a punto en el aspecto físico y táctico, recuperó la confianza y se transformó en una verdadera piedra en el zapato para los aspirantes al título.

La mano de Málaga se notó especialmente en los duelos de alta intensidad. Con ella en el banquillo, las ‘guerreras’ de Comas obtuvieron victorias inopinadas y contundentes sobre rivales de peso como Universitario de Deportes y Regatas Lima. Estos triunfos no solo inyectaron puntos vitales en la tabla, sino que enviaron un mensaje directo al resto de competidores: Géminis estaba de vuelta. Hoy, con el boleto a semifinales en la mano, queda claro que la apuesta por la experiencia y el carácter de Natalia fue el movimiento maestro que devolvió la competitividad al club.