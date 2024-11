Alexandra Villarán, la fundadora de Atenea que fue entrenada por Lucha Fuentes: la historia detrás del éxito del club inquilino de la Liga Peruana de Vóley nacido en plena pandemia

Alexandra Villarán comparte la ambición del club inquilino de la LNSV y su intención de ser referente en la región.

Innumerables problemas, dificultades e incógnitas rodean al vóley peruano, pero la pasión de quienes lo juegan, lo disfrutan y siguen trabajando honestamente, hace que esta disciplina se sostenga en el tiempo. No se puede negar la debacle del presente, pero no todo está perdido. La llegada de un club serio como Atlético Atenea a la máxima categoría, sin duda alguna, es un paso significativo en la búsqueda de ese ansiado resurgimiento nacional.

Ya en la previa de la Liga Peruana 2024/25, este equipo ha dado mucho que hablar, no solo por ser el nuevo inquilino de la competencia, sino también por la organización profesional que ha exhibido y las intenciones ambiciosas que refleja tras alcanzar el máximo escalón. Su inclusión aportará un granito de arena al aumento de nivel que está experimentando el torneo local.

Pero poco se sabe de la historia de Atenea y las claves detrás de un ascenso tan fugaz como exitoso. Solo tres años tardó este club para llegar a la máxima categoría, sirviendo de inspiración para propios y extraños. Y el sueño apenas ha iniciado. Con una histórica como Elena Keldibekova en sus filas, buscará dar la sorpresa en el campeonato.

A propósito de ello, Infobae Perú conversó con Alexandra Villarán, directora y fundadora del elenco inquilino del torneo nacional, quien nos cuenta todos los detalles sobre la creación de este equipo, su historia personal como deportista, la fórmula triunfal que está llevando a cabo en la institución y los anhelos que espera cumplir en el futuro.

Alexandra Villarán es directora y fundadora de Atenea. Crédito: Difusión

- ¿Cómo nace Atenea?

En plena pandemia. Fue una idea loca en medio de la adversidad. Si bien es cierto, nosotros hemos estado inmiscuidos en el mundo del voleibol muchos años, indistintamente de nuestras profesiones. Pandemia fue ese reseteo que permitió plantear a dónde voy y cómo quiero comenzar. Así nace la idea del club propio, con las personas con las que inicialmente formamos esto y se integraron también unas familias que querían ser parte de este lindo sueño. Si bien es cierto nuestra visión siempre fue, a nivel empresarial, crear un club que tuviera un camino, una historia y permanezca en el tiempo, no imaginábamos que las cosas se nos iban a dar en un corto plazo.

- ¿A quiénes te refieres con nosotros?

Yo no formo parte de la directiva del club, lo cual es gracioso. Está mi papá, mi mamá y los papás de dos alumnas, quienes confiaron también en parte de este proyecto. Hoy se ha anexado un papá más que forma parte de los socios fundadores, ya que siempre estuvieron cerca en el camino. Ellos fueron quienes confiaron en el 25/0 en su momento. Hoy podemos compartir estas lindas emociones también.

- ¿Cuál es el propósito con el que se creó el club y desde cuándo lo soñaste?

Esta fundación es sin fines de lucro… Yo creo que soy una persona muy volátil en las cosas que hago. He pasado el proceso de deportista, estudié una carrera de derecho y soy entrenadora FIVB II. Creo que en el mundo de descubrir en ese momento la ambición que quería, siempre me llevó a tener un equipo. Hoy el resultado es el equipo en Primera, pero justo conversaba con algunos colaboradores de la institución de que estamos viviendo un resultado hermoso, pero no es lo más importante, porque nuestra razón de ser es la persona; en este caso las niñas, que se encuentren en un lugar donde hagan el deporte que las apasiona y ser parte de su camino. La intención es que en ellas se fortalezca no solo el voleibol, sino la empatía, el respeto y la protección mutua. En ese camino de encontrar un lugar donde desarrollas el voleibol, también tienes estándares de alto rendimiento que te va a llevar a la consecuencia final, que es el equipo de mayores. Entonces buscamos que nuestra institución tenga el camino completo, que mañana o más tarde si una decida migrar, estar en otro equipo o una selección nacional, que sea por decisión propia, más no porque nuestra institución no tenga el pack completo de poder desarrollarte en el alto rendimiento. El club puede ser de manera recreativa como opción B, o también puedes desarrollarte hacia el alto rendimiento que existe en nuestro país, que es una liga nacional.

El equipo detrás del éxito de Atenea, club recién ascendido a la Liga Peruana de vóley. (Video: Infobae Perú)

- Has sido atleta, conoces cómo es el mundo del deporte..

Me hubiera gustado conocerlo de una manera profesional. Creo que yo tuve el talento, pero no el acompañamiento adecuado del alto rendimiento. A veces tu camino del pasado te hace querer corregir ciertas instancias en tu presente y en lo que quieres en tu futuro. Siento que estuve en un ambiente de protección, que me desarrolló muy bien como persona y me supo encaminar fuera de la esfera familiar. Mi círculo de entrenadores era muy bueno, pero quizás, como deportista, me faltó la cabeza, me faltó tener más conocimiento o más personas que me ayuden en el alto rendimiento. Uno puede tener el don, en su momento yo competía con personas mayores, pero yo nunca me llegué a desarrollar cuando el nivel se hizo profesional, cuando se hacía más fuerte, porque creo que el camino del deportista viene acompañado del trabajo invisible que parte de la persona, la cual no la tuve, y viene también del acompañamiento del deportista, la parte nutricional, psicológica, del entrenador de turno. No tuve la fortuna de llegar a un alto rendimiento siendo mayor de edad como atleta, pero creo que me sirve como retrospectiva de entender qué es lo que no tuve o lo que no pasó para mejorar a lo que hoy como institución tenemos.

- ¿Cómo recuerdas esa etapa como deportista? ¿Qué experiencias te dejó?

Estuve en una escuela toda mi vida, en Nuestra Señora del Pilar, donde los deportes eran muy buenos, tanto el atletismo como el vóley. Siempre participé en ambos, me pude desarrollar en ambas disciplinas con muy buenos profesionales. Para mí el deporte lo es todo, es el mejor regalo que me dieron mis padres. No podría imaginar cómo serían mis días sin esa pasión deportiva. He tenido muy buenas personas a mi lado. Si bien es cierto era un poco inmadura para la edad, pero creo que todo me ha ayudado a ser quien soy ahora. El deporte me ha dado todas las enseñanzas para hoy día. En lanzamiento de jabalina, viajé desde chica desde los 12 años, y viajé sola con mis compañeras y papás de alumnos, porque mis padres no podían acompañarme por trabajo y por el lado económico. Y en el tema del vóley, tuve el placer y el honor de entrenar con personas como Lucha Fuentes, Teresa Núñez en un proceso de preselección. Siempre digo que ese círculo que tuve fue muy acertado para lo que busco ahora. No digo que sea lo correcto, pero creo que doy todo dentro de nuestra esfera de Atenea para poder lograrlo.

Alexandra Villarán compitió en lanzamiento de jabalina. Crédito: Difusión

- ¿En qué momento nace tu pasión por el vóley? ¿Cuál fue el punto de inflexión?

Recuerdo que entrenaba con parte del grupo que viajó al Mundial de Tailandia, donde estaban Vivian Baella, Rafaella Camet, Diana González. Ellas son categoría 92 como yo. Y dentro de ellas había un grupo de chicas que también aspiraba a llegar ahí, donde entrené con Clarivett Yllescas. Tuve el placer de jugar con formidables deportistas. Y dentro de esa historia, estuvieron las que terminaron dentro de la selección y las que se quedaron en preselección, yo fui una de las que se quedó. Me ha tocado lanzar jabalina en estadios, viajar, pero creo que nada se iguala a un coliseo lleno, nada se iguala a la hinchada, a crear un club donde las personas comienzan a creer en un sueño, en una institución. Entonces creo que toda la pasión que genera el deporte, en este caso el vóley, fue lo que a mí provoca ese punto de inflexión que mencionas. El no haber sido parte de una selección me lleva siempre a aspirar, a estar dentro del voleibol, y lograr lo máximo que yo pueda en el camino.

- ¿Tuviste la oportunidad de jugar en la LNSV?

Jugué un ratito con Walter Lung en Sporting Cristal, luego ya entraba solo atrás, cuando el profesor me ponía a sacar. Ese fue mi camino por la Liga Nacional. Fui parte de la competencia. Recuerdo que estuve desde cuarto de secundaria hasta un año después de la universidad. Jugué muy jovencita y luego fui asistente, porque Walter, Armando Martens, Jesús Paniagua me llevaron. Hice el curso prácticamente a los 18 años, ya trabajaba en un colegio, apoyaba en el Cristal. Trabajé desde muy chica y estoy metida de cerca, habiendo tenido a los mejores maestros a mi costado.

- Haber sido jugadora te da una perspectiva especial…

Cuando estuve en Cristal como jugadora, me di cuenta que vivir en un club y estar en la Liga Nacional es de otro mundo. Esa adrenalina que tú sientes en el proceso, en el entrenamiento, las cosas buenas y cosas malas… Hoy lo vivo de cerca. Como en algún momento conversé con nuestra entrenadora Lorena (Góngora), podemos tener un minuto caliente, hablar de un tema que a mí no me parece, y se tiene que hacer de esta manera, no dejamos de perder el hilo ni el respeto ni la motivación que tenemos por Atenea o por el objetivo principal. Podemos tener la sinergia de estar de acuerdo y puede que no, pero llegamos a un equilibrio donde no necesariamente uno tiene que tener la razón, sino el qué es lo mejor para el club. El vóley se convierte en un mundo, en donde trabajas con personas y vives con personas con sentimientos volátiles todos los días.

Alexandra Villarán apoyó en el comando técnico de Sporting Cristal. Ella es entrenadora FIVB II. Crédito: Difusión

- El club se creó en el 2021. ¿Cuál es la clave de un ascenso tan rápido?

Si bien es cierto lo que se habla hoy y lo que nos hace conocidos en el medio, probablemente es haber ascendido a la Liga Nacional Superior. Cuando nos conoces te das cuenta que básicamente es lo que dice el psicólogo argentino Sebastián Blasco, sobre la T invertida. Todo el mundo cree que el crecimiento es lineal y va enfocándose en lo que va arriba; sin embargo, lo importante es la base que tú vas creando y yo ya lo tenía. Hoy ven el resultado que nos costó mucho trabajo, pero cuando miras nuestras bases te vas dando cuenta que tratamos de hacerla más sólida día a día y creo que ese es el éxito que vamos buscando con cada acción que hace Atenea. Bases sólidas, estructuras sólidas en la parte administrativa y gerencial, en la parte de bases de academia, generar canteras, generar buenas sucursales, profesionales, deportistas en el camino, jugadores en sus diferentes ramas, incursionar en cosas nuevas… Se habla de Atenea y el haber logrado el objetivo de una primera división por la exposición que se tiene, pero no es lo más importante. Lo importante es Atenea, desde sus bases hasta su Liga Nacional superior.

- De todas formas, es una hazaña haber conseguido esta meta en tiempo récord…

Yo aún no cierro mi temporada como logro de gestión. Una buscas la autosostenibilidad, que va a ir llegando en el transcurso de los años, porque la búsqueda económica no es fácil y menos en un país donde las políticas no siempre te ayudan, pero estoy disfrutando, porque lo estamos logrando y creo que eso hace también la motivación a que logremos cerrar el año. El objetivo es mantenerse. Yo te puedo decir que quiero campeonar, pero sería una locura hoy día, con lo que conlleva estar en la LNSV. Queremos mantenernos, hacer lo mejor posible. Ya quiero que llegue el último día en mayo y saber en qué puesto quedé. Hoy día asocian a Atenea con lo diferente, eso es lo que buscamos nosotros: ser diferentes, buscando ser un modelo deportivo autosostenible y transparente, que mañana o más tarde, el siguiente que quiera aspirar un sueño en la Liga Nacional se de cuenta que no todo es plata; es gestionar tu sueño, buscar las estrategias y así puedes llegar. La autosostenibilidad no la vamos a tener en un año o dos, es un proceso, pero nosotros al tratar de hacerlo diferente, creo que podemos llegar. Por eso, lo importante es mantenerse para que la llama siga encendida.

- ¿Por qué apostar por un proyecto en el vóley y no por el lanzamiento de jabalina? ¿En Atenea se plantea ampliar ese horizonte e incluir otras disciplinas?

Hoy el core de la empresa de Atenea es el voleibol. No dudamos en algún momento ser un polideportivo, me parece algo interesante, pero creo que primero hay que materializar la base del voleibol para luego irradiar en otros deportes donde podamos consolidarnos. Es necesario crecer como conjunto, en la gestión deportiva como institución. Si bien es cierto hoy tenemos un equipo en la Liga Nacional, no puedo pensar o querer crecer en otra liga u otro deporte sin tener hoy un lugar propio. Antes de querer generar otro deporte de alto rendimiento, tengo que tener mi espacio propio consolidado o convenios permanentes y adecuados. Hoy estoy en la Videna, donde entrenamos en la mañana y en la noche. Nuestros colaboradores se adaptan a nuestro sistema y estamos en la Videna trabajando desde temprano, pero este no es el espacio de Atenea. El siguiente paso del club, más allá de mantenerse, es trabajar estos años para sostenernos y tener un lugar propio.

- Por el buen trabajo que están realizando, ¿consideras que los demás clubes también deben seguir esa misma línea en pos de la profesionalización del voleibol peruano?

Yo siempre he respetado el trabajo de mis colegas, sobre todo aquellos que tienen muchos años en la historia. Hay clubes que tienen más de 50 o 60 años en el vóley y una se pregunta cómo siguen en la cúspide del vóley peruano. Cada uno tiene su éxito, sea el objetivo que tenga cada uno y el modelo que quiere seguir o aspirar. Por eso, yo prefiero decir que tratamos de hacer algo diferente. Tenemos cosas adquiridas de un modelo deportivo, de otro país o de equipos colegas, yo converso con diferentes clubes, estén o no en la Liga. Valoro mucho y aprendo, porque hoy nosotros somos el equipo nuevo. Hemos logrado algo que a la gente le sorprende, le gustará mucho nuestra mística, nuestra manera de trabajo, nuestra propuesta deportiva, nuestro feeling… creo que hemos logrado calar en los corazones de las personas. Es por eso que también llama la atención, porque porque logran conectar y hacer match con nosotros, pero solo tenemos tres años, nos falta que digan ‘lo lograron, están perdurando en el tiempo’. Como dicen, a veces llegar es fácil, y no desmerezco lo que estamos logrando, porque te juro que es hermoso, son sudor y lágrimas, pero ahora viene lo más difícil que es sostenerse y lograr ser los mejores siempre. Para nosotros ser el mejor no siempre va a ser levantar la copa, que eventualmente se logrará, sino el hecho de crear niñas y niños que se sientan cómodos con Atenea, que encuentren su pasión y que el club sea una parte importante de su vida.

Directora y fundadora de Atenea se refiere a los buenos comentarios que ha recibido el club en la previa de la LNSV 2024/25. (Video: Infobae Perú)

- ¿Qué representa para el club tener a una jugadora histórica como Elena Keldibekova?

Es un honor contar con Elena, desde el día uno que llegó con nosotros su aporte es totalmente importante y significativo en esta institución, ahora también con la doble vertiente de entrenadora. Ella es entrenadora en nuestras bases menores, viene haciendo su camino con nosotros y consolidándose. Como jugadora de experiencia, aporta lo que sabe y nos ayudará en cada partido y objetivo a lograr. Es una jugadora ejemplar, una profesional en lo que realiza. Sin duda alguna, nosotras estamos muy contentas de que ella haya decidido continuar un año más con nosotros.

- ¿Se vienen más sorpresas en el plantel o ya lo tienen cerrado?

Hasta las personas que en este momento están en frente mío no saben si se me ocurre algo más. No lo he dicho ni lo diré. Puede que sí, puede que no. Más me sorprende la Federación con las cosas que me pide que yo con poder sorprender a alguien, porque para mí todo esto es nuevo. Hay cosas que vamos conociendo, te vas enterando, vas formando, el tiempo te queda corto. Hoy, sin comenzar la liga aún, podemos decir que lo estamos logrando.

- ¿Cómo ves al equipo a pocos días de que se inicie la campaña?

Hablábamos con Lore (la entrenadora), que este es un equipo que en un 75% viene de la Liga Intermedia y es por eso que hay que estar muy de cerca viéndolo en cada partido, porque estamos formando deportistas que surgieron en una segunda división y desarrollándose para una Primera División. En un proceso que arrancó desde el 15 de junio, entrenando muy duro y muchas horas. Eso va a ser interesante ver, porque normalmente cuando buscas ese ascenso, tienes una cantidad de jales que te puedan sostener. Nosotros hemos apostado mucho por la reconversión deportiva, seguir sumando con el expertise de los colaboradores que hoy tenemos, encabezado por Lorena Góngora junto a su staff técnico. Creo que estamos logrando llegar a, como diría Bárbara, nuestra capitana, a su ‘prime’ a la jugadora. Cuando la jugadora dice ‘oye, mira, yo juego Liga Nacional o he jugado en otro lugar, pero recién siento que estoy en mi mejor momento’, eso será interesante ver.

- ¿En qué lugar ves a Atenea en su primera temporada de LNSV?

Es una pregunta que no puedo responder, porque no quiero crear falsas expectativas o aspiraciones que estén fuera de la realidad. Mi nivel de sueño es bien alto, porque me convenzo mucho del poder de cada persona que está involucrada en el proyecto. No quiero perder el foco, el objetivo es mantenernos en la Primera División.

Cecilia Tait presente en la presentación del plantel profesional de Atenea, club recién ascendido a la LNSV. Crédito: Atenea

- ¿Cuál sería el siguiente paso?

Tenemos que lograr mantenernos dentro de los ocho primeros equipos en un trance de dos a tres años, porque de acuerdo al plan estratégico que tiene Atenea, la intención es siempre fortalecer las bases de las categorías promocionales. Mientras tengas categorías promocionales fuertes, eso permite traer apoyo externo con jugadoras que pueden potenciar más el equipo, más allá de las extranjeras.

- ¿Se ven campeones de la LNSV en un futuro cercano?

Yo sí me veo campeona de la Liga, ya lo he soñado.

- ¿Qué otro sueño esperas cumplir como directora de Atenea?

Tengo dos cosas en mente. No solo quiero que Atenea sea un modelo deportivo a nivel Perú, quiero que sea uno de los modelos deportivos del voleibol a nivel de Latinoamérica. Que vean que tenemos un modelo muy interesante y que puedan apostar por este proyecto. Luego, tener anexo a Atenea con una ONG, para sostener un proyecto descentralizado que permita el desarrollo de niñas y niños en este deporte. Siempre quise tener un centro de alto rendimiento para niños con habilidades diferentes, que el voleibol pueda ser practicado y que muchas personas tengan la opción del alto rendimiento; es decir, que tengan las herramientas propicias sin necesidad de dinero o de estar en la capital para poder jugar en la selección nacional. Es eso, el deporte para todos y, como segunda instancia, el coliseo propio.