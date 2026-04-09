Fernanda Tomé jugó lesionada las semifinales ante Universitario y reveló su sacrificio: “Quería estar sí o sí”

La brasileña fue la gran figura del extra game y no pudo contener el llanto - Crédito: Latina.

La clasificación de la Universidad San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 dejó una historia de entrega absoluta dentro de la cancha. La protagonista fue Fernanda Tomé, quien, pese a jugar lesionada, fue determinante en el triunfo sobre Universitario de Deportes y terminó como máxima anotadora del decisivo ‘extra game’ en el Polideportivo Lucha Fuentes.

La jugadora brasileña afrontó el encuentro con un desgarro en la mano derecha y un esguince en el meñique de la izquierda, molestias que arrastró durante las últimas semanas. Sin embargo, lejos de quedar al margen, decidió estar presente en el partido más importante de la temporada hasta el momento, demostrando un compromiso total con su equipo.

Al término del encuentro, visiblemente emocionada, la popular ‘Tomezinha’ reveló el difícil proceso que atravesó para poder llegar en condiciones al partido. “Yo sabía que iba a ser difícil porque tuve dos semanas en las que pasó de todo. Estuve con desgarro en la mano, después me lesioné el dedo de la otra mano. Pero yo hice de todo para poder ayudar, porque yo quería estar con mis compañeras”, confesó en declaraciones para Latina.

La atacante brasileña también destacó la dificultad del rival y el valor del triunfo conseguido en este ‘extra game’. “Sabíamos que iba a ser un partidazo. Tiene mucho mérito el equipo de la ‘U’, pero nosotras sabíamos que podríamos lograr esto. Y creo que fue la fuerza de nuestro equipo. Debo felicitar a estas chicas, porque trabajamos mucho y merecíamos estar en la final”, añadió.

Fernanda Tomé brilló en el triunfo ante Universitario por el 'extra game' de semifinales. Crédito: Prensa USMP

Dolor, esfuerzo y una convicción inquebrantable

El camino hacia este partido no fue nada sencillo para Fernanda Tomé. Tal como reveló, los días previos estuvieron marcados por una intensa recuperación contrarreloj, el manejo constante del dolor y una firme determinación por no perderse el enfrentamiento ante las ‘pumas’.

“Estos días de recuperación para mí fueron mucha persistencia, trabajo, fue el querer estar en la cancha, porque no fue fácil. Solo sé cuánto he tomado de pastilla o cuánto dolor estoy sintiendo, pero el vóley para mí es mi vida y voy a hacer un sacrificio siempre”, expresó, dejando en claro el nivel de compromiso que asumió para jugar con la USMP.

Pese a las molestias en ambas manos, Tomé no solo dijo presente, sino que asumió un rol protagónico en el momento más determinante. Su rendimiento fue clave en los pasajes de mayor exigencia, liderando el ataque de San Martín y sosteniendo al equipo bajo presión; de hecho, terminó consagrándose como la máxima anotadora del encuentro con 26 puntos.

Incluso tras el partido, reconoció que las dolencias siguen presentes. “Ayer empecé a tomar medicinas. Intenté hoy también. Mi esguince en el dedo está feo, pero ahora tengo dos semanas para recuperarme. Hoy yo quería estar sí o sí, agradecer a Dios por haberme sostenido todo el partido”, señaló.

Fernanda Tomé llorando de emoción tras victoria de San Martín ante Universitario en duelo decisivo. Crédito: LPV

La final en el horizonte

Con esta victoria, Universidad San Martín selló su clasificación a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, donde enfrentará a Alianza Lima en una serie que promete ser intensa. Para Tomé, el desafío ahora será recuperarse físicamente y llegar en las mejores condiciones posibles a la definición del campeonato.

Lo cierto es que, más allá del resultado, su actuación ya quedó marcada como una muestra de carácter, sacrificio y amor por el deporte, valores que fueron determinantes para que San Martín vuelva a instalarse en la pelea por el título.