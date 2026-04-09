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Emoción total: Fernanda Tomé rompió en llanto tras clasificación de San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tras el partido decisivo ante Universitario, la jugadora brasileña no pudo contener las lágrimas luego de un dramático ‘tie-break’ que selló la victoria de su equipo

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La brasileña no pudo contener el llanto tras conseguir el pase a la gran final, donde se medirá con Alianza Lima - Crédito: Latina.

La clasificación de Universidad San Martín a la gran final de la Liga Peruana de Vóley dejó una de las postales más emotivas de la temporada. La protagonista fue la brasileña Fernanda Tomé, quien no pudo contener las lágrimas tras la agónica victoria de su equipo en el ‘extra game’ frente a Universitario de Deportes, que se disputó este miércoles 8 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Apenas finalizó el encuentro, la popular ‘Tomezinha’ se mostró visiblemente conmovida. El esfuerzo acumulado durante una serie tan exigente y la tensión del último partido terminaron por desbordarla en emociones. Sus lágrimas reflejaron no solo la alegría por el resultado, sino también el desgaste físico y mental que implicó alcanzar este objetivo.

El duelo ante Universitario fue una verdadera batalla deportiva. Tras repartirse victorias en los dos primeros encuentros de la semifinal, todo se resolvió en un tercer partido que mantuvo la incertidumbre hasta el final. El marcador de 3-2 evidenció la paridad entre ambos equipos y la intensidad con la que se disputó cada punto.

En el set definitivo, San Martín llegó a estar en desventaja por cuatro puntos, un escenario complicado en una instancia tan decisiva. Sin embargo, el equipo reaccionó a tiempo, ajustó su juego y logró remontar el ‘tie break’ con determinación, mostrando carácter en los momentos más críticos.

Fernanda Tomé llorando de emoción tras victoria de San Martín ante Universitario en duelo decisivo.
Fernanda Tomé llorando de emoción tras victoria de San Martín ante Universitario en duelo decisivo. Crédito: LPV

El quiebre emocional tras el punto final

El cierre del partido en el Polideportivo Lucha Fuentes fue electrizante. Con el marcador igualado y la presión al máximo, cada acción se volvió determinante. Fue en ese contexto donde San Martín encontró la claridad necesaria para sellar el triunfo y asegurar su clasificación a la gran final.

Al concretarse el último punto, la tensión acumulada dio paso a la emoción. Fernanda Tomé no pudo evitar romper en llanto, protagonizando una escena que rápidamente captó la atención de quienes presenciaban el encuentro. Sus compañeras se acercaron a abrazarla, compartiendo un momento que simbolizó el valor del esfuerzo colectivo.

Un regreso a la final con sabor especial

Para la Universidad San Martín, esta clasificación representa mucho más que un triunfo. El equipo ‘albo’ vuelve a disputar una final luego de dos temporadas, lo que añade un significado especial a este logro. Haber superado una serie tan pareja y exigente refuerza la confianza del grupo de cara a lo que viene.

El aporte de jugadoras como Fernanda Tomé ha sido clave en este proceso. Su experiencia y liderazgo dentro del campo permitieron sostener al equipo en los momentos más complicados, como ocurrió en este decisivo encuentro, donde además fue determinante en ataque al convertirse en la máxima anotadora del partido con 26 puntos.

Fernanda Tomé fue la máxima anotadora del duelo decisivo ante Universitario con 26 puntos.
Fernanda Tomé fue la máxima anotadora del duelo decisivo ante Universitario con 26 puntos. Crédito: Prensa USMP

Ahora, el siguiente reto será enfrentar a Alianza Lima, que ya había asegurado su lugar en la final tras imponerse en su serie de semifinales. Las ‘blanquiazules’ buscarán el tricampeonato, mientras que San Martín intentará destronarlas y volverse a sentar en el trono. Cualquiera de los dos equipos podría alcanzar el sexto título de su historia y marcar un desempate en el palmarés histórico.

La final promete ser intensa y cargada de emociones, tal como lo fue esta semifinal. Y si algo quedó claro tras el pitazo final, es que el voleibol no solo se juega con técnica y táctica, sino también con el corazón, como lo demostró Fernanda Tomé en una noche inolvidable.

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