Los partidos que le faltan a Los Chankas en busca del sueño de salir ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Andahuaylas continúa sorprendiendo con una campaña impecable que lo mantiene en la cima, imponiéndose sobre históricos y llegando a la recta final con cinco puntos de ventaja en el Torneo Apertura 2026 (Facebook / Club Deportivo Los Chankas CYC)

El Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 tiene a Los Chankas como protagonistas inesperados. Con un rendimiento sólido y sin derrotas tras nueve fechas, el equipo dirigido por Walter Paolella se consolidó en la cima con 23 puntos, superando a históricos como Alianza Lima, Cienciano y Universitario de Deportes.

La escuadra de Andahuaylas ha hecho de su localía un bastión, ganando todos sus partidos en casa, y además ostenta el mejor registro como visitante.

No obstante, para asegurar el primer certamen del año, el equipo deberá mantener la regularidad frente a rivales directos y capitalizar la ventaja obtenida en la tabla, en un calendario que incluye duelos de alta exigencia.

El calendario decisivo de Los Chankas rumbo al título

Los Chankas afrontarán ocho partidos clave en la recta final, con cinco en Andahuaylas, donde buscarán sostener su ventaja y acercarse al título del Apertura. (Facebook / Club Deportivo Los Chankas CYC)

Tras el receso electoral, Los Chankas afrontarán ocho partidos cruciales en la definición del Torneo Apertura. De estos compromisos, cinco se jugarán en Andahuaylas, donde el equipo mantiene una marca perfecta.

El fixture contempla duelos en casa frente a Atlético Grau, Cienciano, Deportivo Garcilaso, Deportivo Moquegua y UTC de Cajamarca. En la ruta, la escuadra de Paolella deberá visitar a ADT de Tarma, Cusco FC y Alianza Lima, este último considerado el partido más exigente por tratarse de un rival directo en la lucha por el campeonato.

El duelo frente a Alianza Lima en Matute se perfila como determinante para las aspiraciones de los andahuaylinos. Si mantienen la ventaja de cinco puntos hasta ese momento, el equipo podría llegar con margen para administrar el resultado, pero una derrota abriría la disputa por el título.

Además, el cruce ante Cienciano representa otro desafío relevante, dado que los cusqueños también figuran entre los escoltas con aspiraciones matemáticas al primer puesto.

Factores clave para sostener el liderazgo en la Liga 1

El invicto, la regularidad y el rendimiento en altura son pilares del líder, que buscará mantener su nivel para sostener la ventaja en el tramo final. (Facebook / Club Deportivo Los Chankas CYC)

Para Los Chankas CyC, la gestión del invicto es uno de los ejes en la recta final del torneo. El equipo ha sumado siete victorias consecutivas y solo cedió dos empates, consolidando una campaña que superó las expectativas iniciales. El rendimiento en altura, tanto de local como en plazas complicadas, ha sido un diferencial que podría resultar decisivo en la acumulación de puntos restantes.

El plantel cuenta con figuras en gran momento, como los mediocampistas Franco Torres y Abdiel Ayarza, quienes han aportado goles y presencia en los partidos de mayor exigencia. La continuidad y regularidad de estos futbolistas será fundamental para resolver partidos cerrados y sostener la distancia sobre perseguidores directos. “El grupo está concentrado en cada partido y sabemos que no hay margen para relajarse”, expresó Paolella tras el triunfo ante FC Cajamarca, marcando el tono de la preparación para la etapa decisiva.

La presión de los perseguidores y el desafío de mantener el ritmo

Con rivales al acecho, Los Chankas enfrentan el reto de mantener la ventaja y gestionar la presión en una recta final decisiva. (Facebook / Club Deportivo LosChankas CYC)

La lucha por el Apertura se intensifica con el acecho de equipos tradicionales como Alianza Lima y Universitario de Deportes, quienes se mantienen a corta distancia en la tabla. Los Chankas, con 23 unidades, superan por cinco puntos a los ‘cremas’ y por tres a los ‘blanquiazules’, pero cualquier tropiezo podría modificar el panorama en las últimas fechas. Cienciano y UTC también figuran entre los equipos que podrían recortar distancias si el líder cede terreno.

Los duelos restantes no solo definen el futuro de los andahuaylinos, sino que también pondrán a prueba su capacidad de manejar la presión en escenarios adversos. La localía en Andahuaylas otorga una ventaja climática y geográfica que el equipo ha sabido capitalizar, pero la visita a Lima y Cusco plantea desafíos distintos ante rivales que buscan dar el golpe en el cierre del torneo.

Sin margen para errores, Los Chankas afrontan una recta final donde cada punto puede ser determinante para levantar el primer trofeo del año en la Liga 1.